Fostul ambasador Mihnea Motoc povesteste cum a stat 3 ore la coada, iar urnele s-au inchis in fata sa

Fostul reprezentant permanent al Romaniei pe langa Uniunea Europeana, ambasadorul Mihnea Motoc, povesteste umilinta la care a fost supus dupa ce a stat duminica trei ore la coada pentru a vota, la Bruxelles, iar urnele s-au inchis in fata lui.



"Dupa 3 ore de stat la coada, orele 21 m-au gasit la zece metri de intrarea in Reprezentanta unde am lucrat 7 ani. Nu am putut vota. La fel ca mai multe sute de compatrioti.



Aceeasi umilinta - de nejustificat - a cozilor astronomice, aceeasi indignare in fata imposibilitatii de a-ti exercita dreptul elementar de vot, aceeasi strangere…