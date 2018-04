Stiri pe aceeasi tema

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, joi, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI. El a fost audiat in comisie, timp de sapte ore, si in 13 martie, declararandu-le jurnalistilor, la finalul audierilor, ca a oferit "raspunsuri proactive" la toate…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca a stiut, la ultima intalnire cu reprezentantii SRI si cei din Comisia de Control ce urmeaza sa i se intample, dar a vrut sa il priveasca pe prim adjunctul SRI, Florian Coldea, in ochi.

- Lucian Stanciu-Viziteu, deputat al USR in Comisia de control a SRI, a povestit ce s-a discutat la audierea lui Florian Coldea, fost director-adjunct al SRI. Potrivit deputatului USR, Coldea le-a spus ca erau politicieni care se ofereau sa dea infromatii serviciului, iar intrebat daca printre ei a fost…

- Florian Coldea a afirmat, marți, în timpul audierii din Comisia SRI, ca "erau politicieni voluntari care solicitau întâlniri pentru a oferi informații conducerii SRI", deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, membru al Comisiei, se

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat peste opt ore de Comisia de control a SRI, acesta luand decizia de a reveni si in alte zile pentru noi audieri. Coldea a precizat ca nu stie ce inseamna „statul paralel“ si ca el a servit doar „statul vertical“, pe care l-a protejat.…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, susține ca, deși Florian Coldea a fost audiat peste 8 ore in Comisia de Control a SRI, acesta a refuzat sa ofere detalii. Dragomir considera ca audierea a fost ”o bataie de joc” la adresa romanilor. Citește și: Florian Coldea AVERTIZEAZA, dupa audierea maraton:…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat luni ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, sa amane audierea acestuia pentru saptamana viitoare, in data de 13 martie, de la ora 11.00, potrivit Agerpres.

- Presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, anunta, la mijlocul lunii trecute, ca Florian Coldea a confirmat prezenta la audieri. "Am avut doua discutii cu domnul Coldea, prima in care m-a rugat sa ii transmitem o invitatie oficiala si a doua in care am stabilit ziua de 6 martie. (...)…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. la randul sau, presedintele PSD a afirmat, luni,…

- Florian Coldea va fi audiat marti, 6 martie, de catre Comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, numele sau fiind pomenit de cei audiati pana acum ca fiind cel care coordona implicarea Serviciului in toate domeniile importante din stat, implicit Justitia.

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca saptamana viitoare va fi una extrem de importanta pentru Liviu Dragnea și viitorul sau politic. Gușa arata ca un element cheie va fi audierea fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, in Comisia de Control a SRI, iar daca acesta va confirma prezența lui…

- George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, este audiat, la ora transmiterii stirii, in comisia de Control SRI, la intrare declarand ca a actionat in spiritul legalitatii atunci cand a luat decizii.

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a fost audiat marti, timp de doua ore, in comisia de control SRI, la final declarand ca audierea sa poate fi un exemplu pentru alte persoane publice care nu raspund invitatiilor comisiilor parlamentare, cum ar fi Laura Codruta Kovesi. "Am…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, va fi audiat la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI pe 6 martie, urmand ca fostul presedinte Traian Basescu sa fie audiat saptamana urmatoare, pe 13 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda.

- Florian Coldea a anunțat ca vrea sa fie audiat in Comisia de Cotnrol SRI din Parlament.”Am avut o discuție cu el, a zis ca dorește sa vina la Comisie, vom stabili o zi. Domnul Dragnea va fi și el audiat, dupa.”, a spus Claudiu Manda. știre in curs de actualizare

- Fostul prim adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, va sustine conferinte sau cursuri la masteratul de Studii de Securitate Globala la Universitatea de Vest Timisoara (UVT), o decizie finala urmand sa fie luata peste doua saptamani, in sedinta Senatului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, va fi audiat in data de 27 februarie, ora 11.00, in comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, a declarat Claudiu Manda, seful comisiei, dupa o discutie de mai bine de o ora cu George Maior. "Am discutat partea de proceduri. A…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- La foarte scurta vreme dupa ce senatorul social-democrat Manda anunta ca Liviu Dragnea va fi chemat la Comisia parlamentara de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, seful PSD a si dat replica. Una cat se poate de taioasa. “Am vazut solicitarea dlui Dragnea de a veni la Comisia…

- Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat la comisia de control a SRI. Manda a precizat ca numele șefului Camerei Deputaților a aparut in cadrul discuțiilor din comisie iar poate ca și Liviu Dragnea are ceva de comunicat membrilor comisiei.. Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, generalul Florian Coldea, preda doua ore pe saptamana la Universitatea ”Babes-Bolyai” (UBB) cursul de masterat ”Intelligence si decizie politica”, avand statut de cadru didactic asociat si fiind remunerat in regim de plata cu ora, transmite corespondentul MEDIAFAX

