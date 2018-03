Foştii salariaţi de la Fortus plâng după salariile restanţe în faţa oricui îi ascultă In schimb, persoanele care figureaza ca angajati la unitatea ieseana au primit diverse sume de bani de mai multe ori. Fiindca considera nedrept acest tratament, fostii salariati sustin ca au depus mai multe plangeri la institutiile statului. Reporterii „Ziarului de Iasi" au incercat sa contacteze persoanele din conducerea firmei pentru un punct de vedere pe aceasta tema, dar pana la inchiderea editiei nimeni nu putut fi gasit disponibil pentru declaratii (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Furnizorii de utilitati nu mai fac fata dezvoltarii imobiliare din imediata apropiere a municipiului Iasi. Ritmul alert in care se construieste in Ciurea si Miroslava, cumulat cu lipsa de investitii din anii trecuti a furnizorilor, au dus la situatia in care Delgaz Grid, fosta E.ON) nu mai acorda avize…

- Prefectul județului Salaj, Florin Florian, și subprefectul Vegh Alexandru au avut, luni, 26 martie, o intalnire, la sediul instituției, cu reprezentanții foștilor salariați de la IAIFO Zalau. Pe agenda s-au aflat subiecte legate de problemele pe care o parte din foștii salariați le au in stabilirea…

- Printre juvaierurile iesene care l-au insotit pe ex-pesedistul primar Chirica in epocala lui vizita din judetul american Texas s-a numarat si marele analist al GDS, marele jurnalist de la ” 22 ” si ” Ziarul de Iasi “, marele comentator de politica externa, interna si cum o mai fi ea Aaandii Laaazeescuuu…

- Persoanele care vor sa se angajeze au la dispoziție peste 6.000 de poziții pe care multinaționalele le scot la concurs, atat pentru tineri fara experiența, cat și pentru specialiști cu vechime. Târgul de carieră Angajatori de Top, care se va defășura vineri și sâmbătă…

- Sindicatul "Tomisldquo; al lucratorilor din administratia publica si servicii publice, alaturi de 21 de salariati din cadrul Efo Urban SRL, a inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta dosarul nr. 1668 118 2018, avand ca obiect "drepturi banestildquo;. Efo Urban SRL are calitatea de parat in aceasta…

- Din informatiile „Ziarului de Iasi", terenul si constructiile apartin statului roman, initial prin Ministerul Apararii Nationale si, ulterior, prin Ministerul Administratiei si Internelor. Ani la randul, statul nu a intervenit in vreun fel pentru a tine sub control situatia, desi vecinii spun ca au…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in al patrulea trimestru din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de perioada anterioara. Raportul fata de numarul de salariati era de 9 la 10, potrivit datelor publicate miercuri de Institutului National de Statistica…

- – despre oglinzile care nu ne plac – Zilele trecute, cu ocazia unei conferinte publice tinute la Iasi, Alina Mungiu, cunoscuta analista politica originara din ” capitala Moldovei ” , a dat un interviu care a stirnit multe valuri. Si multa & sfinta minie intelectuala. Si civica. Am mai spus / scris :…

- Invitati la eveniment, alaturi de autor, au fost dr. Gabriela Haja, sef al Departamentului de lexicologie al Institutului „A. Philippide", prof.dr. Bogdan Cretu, directorul Institutului „A. Philippide", conf.dr. Ioan Milica, sef al Catedrei de limba romana si lingvistica generala de la Facultatea de…

- Cresterile salariale anuntate de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, in domeniul medical sunt privite cu suspiciune de reprezentantii sistemului sanitar. „Ziarul de Iasi" a cerut opiniile unor directori de spitale si lideri de sindicat despre prevederile legii salarizarii unitare in domeniu. Profesionistii…

- Reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI au intrat in posesia unor imagini care arunca in aer intreaga ancheta in cazul politistului injunghiat in fata Spitalului “Sfantul Spiridon” din Iasi. In noaptea de 27 spre 28 ianuarie 2018, un politist din Iasi a fost injunghiat in fata Spitalului “Sfantul Spiridon”,…

- O masina a fost sparta intr-una din noptile trecute la Iasi. Camerele de supraveghere au surprins imagini, insa faptasul nu a fost prins. Proprietarii spun ca individul pare fi acelasi care a vandalizat tonomatul de cafea din fata sediului Ziarului de Iasi, avand geaca cu blana la gluga. "Din fericire…

- Rectorul Universitații Tehnice Cluj: "E greu sa ținem tinerii in instituție, cu salariile pe care le au in IT" Rectorul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, Vasile Topa, semnaleaza o problema care va trebui rezolvata: cea a cadrelor didactice, mai ales din zona tehnologiei informației (IT). …

- Iasul este un oras mai poluat decat media oraselor de aceeasi dimensiune din Romania si un oras in care valorile factorilor poluanti sunt in crestere, constata conf.dr. Silviu Gurlui, profesor al Facultatii de Fizica de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Acesta a prezentat „Ziarului de…

- Cu un orizont de realizare de 48 de luni, dintre care 36 de luni pentru executia lucrarilor la acest monument de patrimoniu, proiectul va beneficia de o finantare de 21,6 milioane de lei – suma care acopera 98 la suta din totalul fondurilor necesare. Anuntul a fost facut azi de Primarie. Mai multe detalii…

- PNL nu a dat girul pentru un proiect de buget caracterizat prin deficit si prin lipsa oricarei dezbateri reale. Un proiect de buget al carui deficit se ridica la peste 25 milioane Euro este un buget al declinului economic. Bugetul judetului Iasi a fost confiscat de presedintele PSD, Maricel Popa,…

- In ce ma priveste, evident, nu din perspectiva specializata a unor condeie - colaboratori ai Ziarului de Iasi, cum sunt profesorii Petru Bejan (Filosofie…, UAIC) si Mihai Pastragus, amandoi cu preocupari, activitate si roluri de evaluatori in domeniu, sustinute consecvent: si nu de ieri, de azi. Ci…

- Conform surselor „Ziarului de Iasi", la cea de-a doua runda de depunere a ofertelor in plic inchis, reprezentantii Telekom au primit doua oferte pentru achizitionarea cladirii care respectau suma de pornire - 2,1 milioane de euro. Una dintre oferte a respectat evaluarea minima, de 2,1 milioane de euro,…

- Jurnalistii „Ziarului de Iasi" au intrat in posesia imaginilor accidentului grav de vineri la amiaza din Metalurgie, unde un individ beat crita a facut prapad pe strada, si vi le prezinta in exclusivitate. In imagini se vede clar un adevarat miracol: un tanar se fereste in ultima clipa sa fie prins…

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul evenimentului intitulat “Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!”. De asemenea, au loc proteste si la Sibiu si la Iasi, insa participarea este mult mai redusa. Oamenii scandeaza “PSD – Ciuma Rosie”…

- Noi proteste sunt organizate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii au ieșit din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. UPDATE 19:00. Circa 100 de persoane protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei din Capitala.…

- Noi proteste sunt anunțate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii vor sa iasa din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. „Milioane de romani vor avea salariile mai mici ca in 2017 in urma ”revolutiei fiscale”!…

- "In acest an, salariile medicilor vor inregistra cresteri semnificative. Pot sa spun ca suntem un domeniu fericit. Salariile se vor majora incepand cu 1 martie 2018. Sunt bani in buget pentru aceste majorari. Sunt convinsa ca medicii nu vor mai pleca din tara. Un medic rezident de anul I are in acest…

- Atunci cand va decideți sa investiți intr-un apartament nou sau intr-un birou de inchiriat, este bine sa analizați cu atenție toate proiectele de pe piața. Daca nu aveți timpul necesar pentru acest lucru, va dam noi o mana de ajutor. In cele ce urmeaza, va vom prezenta un proiect ce vinde…

- Doua treimi dintre intreprinderile mici si mijlocii, IMM, din Romania nu au renegociat salariile angajatilor, odata cu transferul contributiilor sociale, si au ales sa dea angajatilor, ca alternativa, prime sau bonusuri, pentru a nu scadea salariile, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului…

- „Cred ca stirea momentului ar trebui sa fie cu totul si cu totul alta. Aseara, in declaratia telefonica pe care a facut-o, ministrul Muncii, doamna Vasilescu, comunica urmatorul lucru: la 1 februarie, in Revisal se modificasera prin acte aditionale, in conformitate cu prevederile Ordonantei 79, cea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca pentru 3% dintre angajatii de la Parlament salariile scad putin, dar pentru ceilalti care lucreaza in Legislativ, aproximativ 97% , vor fi cresteri salariale. El a menționat ca inca nu si-a verificat cardul pentru a putea spune cu…

- Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, susține ca pentru mai bine de 2 milioane de angajați din mediul privat nu au fost inca inregistrate acte adiționale privind majorarea salariilor brute astfel incat sa fie inclusa trecerea contribuțiilor sociale de la

- Pentru prima oara dupa ce au ales sa paraseasca, in perioade diferite, trupa Phoenix, trei legendari muzicieni se intalnesc pe aceeași scena dupa ani și ani, de dragul publicului roman. Violonistul german Mani Neumann pleaca in turneu alaturi de Ioji Kappl și Ovidiu Lipan Țandarica. Poate cel mai iubit…

- In ce unii parlamentari nu se sfiesc nici in fata camerelor de luat vederi sa-i jigneasca pe colegii din opozitie, la Iasi, intr-o comuna din marginea judetului, un primar si-a pierdut functia dupa ce a fost condamnat penal pentru ca a vorbit urat cu un politician dintr-un alt partid.

- Reprezentanții angajaților Societații de Transport Public Timișoara (fosta Regie Autonoma de Transport Timișoara – RATT) au depus o petiție la Instituția Prefectului Timiș in care cer sa li se plateasca salariile restante. Acum cateva zile, angajații au facut același lucru și la Primaria Timișoara.…

- Salariile politistilor vor creste de la 1 februarie, miercuri, fiind aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar, politistilor si personalului civil din MAI, care asigura punerea in aplicare, la nivelul…

- PSD Iasi, filiala a principalului partid de guvernamant, ne da un exemplu concludent despre modul in care ar trebui sa respectam cu totii legea. Filiala a demarat ample lucrari de renovare a propriului sediu, cladire monument, fara a avea nicio autorizatie. Social-democratii spun ca au pus mana de la…

- Teoretic, puteti calatori cu mijloacele de transport in comun din Iasi doar daca aveti o legitimatie de calatorie valabila (bilet, abonament). Persoanele depistate ca nu au respectat aceasta regula vor fi nevoite sa plateasca un tarif special de calatorie. Acesta este de 44 de lei si se achita pe loc…

- – despre comunismul rezidual dintre sinapsele pseudo-capitaliste – De cum a nins, primaria bahluieseana, asemeni tuturor primariilor romineze, a transmis bahluiezilor arondati avertismentul traditional de iarna : curatati trotuarul din fata casei / blocului / magazinului / sediului etc, altfel veti…

- Parlamentarii vor sterge anumite datorii legate de vanzarea imobilelor de catre persoanele fizice dezvoltatori imobiliari si activitatile agricole desfasurate de persoanele fizice, persoanele fizice autorizate (PFA) si intreprinderile individuale/familiale. Asa prevede o lege care se va aplica incepand…

- Un interesant proiect initiat la Iasi este la un pas de finalizare. Practic, trei sferturi din primariile din judet au raspuns unei solicitari prin care s-a urmarit identificarea gradului de transparentizare a salariilor din administratia locala. „Din pacate, harta nu e completa, pentru ca multe din…

- Lipsa unui contract colectiv de munca si incetarea activitatii la Combinatul de Utilaj Greu din Iasi, mandria industriei comuniste, au dus spre un sfarsit inevitabil: disponibilizari masive. Conform unei instiintari facute de administratorul judiciar al debitoarei, Todor Ignatie, societatea urmeaza…

- La inceputul acestei saptamani, conducerea universitatii a realizat un lucru in premiera in procedura de selectie a noului director - a lansat un apel intern la care se pot inscrie persoanele din universitate care doresc sa conduca BCU Iasi. Sursele „Ziarului de Iasi" au precizat insa ca respectivele…

- L-au dat afara si acum sunt obligati sa il angajeze din nou. Plus sa ii plateasca niste restante salariale, pentru aproape doi ani. Cam asta se intampla cand conduci iresponsabil institutiile publice, atunci cand crezi ca daca esti vremelnic intr-o functie mai inalta decat a celor mai putin abili in…

- Persoanele care dețin calitatea de fost deținut politic sau fost deportat sunt așteptate la opt puncte de vanzare ale RATBV S.A. pentru incarcarea abonamentelor de calatorii gratuite aferente trimestrului I al anului 2018. Ținand cont de temperaturile exterioare inregistrate și pentru a scurta cat…

- "Salariile profesorilor sunt amanate la plata din cauza nepriceperii guvernului PSD! Scolile au primit o instiintare din partea Inspectoratelor prin care se stabileste data de salariu pe 14 ale lunii, nu 9 cum era pana in prezent. Aceasta amanare poate fi prelungita. Acest lucru s-a intamplat deoarece,…

- „Autostrada care sa lege Moldova de Transilvania este o prioritate pentru guvern. In ceea ce priveste legatura cu Transilvania a Moldovei, strategia noastra e urmatoarea. Pentru ca este mai ieftin, este mai usor de facut si trebuie facuta odata, oamenii aia au asteptari foarte mari. Si vom proceda asa.…

- Toți cei 26 de angajați ai Clubului Pandurii Targu Jiu sunt in concediu de odihna in aceasta luna. Neplatiți de trei luni, salariații se gandesc la ce e mai rau. Pe 17 ianuarie se va stabili daca gruparea de fotbal intra sau n...

- Preluarea de catre Primarie a unor bunuri imobile de la Fortus a fost una dintre principalele teme de dezbatere din sedinta plenului Consiliului Local (CL) de ieri. Consilierii locali au votat in unanimitate includerea terenului de 23,5 ha si a sapte active in patrimoniul public al municipiului Iasi.…

- Consilierii locali ai municipiului Iasi au aprobat in unanimitate, intr-o sedinta extraordinara desfasurata joi, o hotarare prin care primaria intra, dupa trei ani de tergiversari, in posesia a aproximativ 23 hectare din platforma industriala a fostului combinat Fortus SA, dintre care circa 10 hectare…

- Profesorul Bogdan Maleon, barbatul de 42 de ani gasit mort alaturi de soția sa, a acordat un ultim interviu inainte de Craciun. Directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Maleon si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa , luni seara. Din primele cercetari efectuate, cei…

- In momentul de fata, aici se afla in ingrijire zece copii cu varsta de pana la trei ani. Reprezentantii spitalului spun ca in urma recircularii textului respectiv pe Facebook au fost mai multe persoane care au venit sa ajute copii care nu exista, fiindca articolul vorbeste despre nou-nascuti abandonati,…