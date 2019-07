O instanța a Curții de Apel Craiova s-a pronunțat ieri in dosarul de abuz in serviciu in forma calificata in care au fost trimiși in judecata in 2016 doi foști primari ai comunei Draguțești. Judecatorii din Dolj au decis sa lase in picioare sentința instanței de fond, respingand recursurile declarate in cauza, motiv pentru care … Articolul Foștii primari de Draguțești, Modroiu și Moșoiu, in fața sentinței definitive in dosarul de abuz in serviciu in forma calificata! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .