- The combined wealth of rock legends Queen has topped that of the British monarch, overtaking their royal namesake by almost $100 million after the success of the recent Bohemian Rhapsody film, the new Sunday Times Rich List shows. The three living members of the legendary band – guitarist Brian May,…

- Pelicula "Bohemian Rhapsody" a depașit pragul de incasari de 900 de milioane de dolari la nivel mondial, fiind nu numai filmul biografic muzical cu cele mai mari vanzari de bilete din istorie, ci și al patrulea cel mai de succes lungmetraj al companiei de producție Fox, potrivit Variety, scrie Mediafax.In…

- Bohemian Rhapsody, lungmetrajul care trateaza istoria Queen ar putea avea un sequel, avand in vedere mai ales succesul pe care filmul l-a avut.Acesta a avut incasari de peste 870 de milioane de dolari si a castigat patru Oscaruri.

- Inca o particica din Queen a devenit istorie. "Este foarte trist sa aud cap vechiul meu prieten Marc Grose, pe care l-am auzit prima oara cantand in The Individuals, cand amandoi eram inca in scoala, a murit. Intotdeauna a cantat super. Odihneste-te in pace!", a scris Roger Taylor, pe Instagram.…

- Trupa heavy metal Motley Crue, infiintata in anii '80 si devenita celebra atat pentru muzica sa, cat si pentru stilul de viata hedonist al componentilor, este subiectul unui nou film biografic din industria muzicala, potrivit Reuters. Intitulat ''The Dirt'', filmul are la baza volumul…

- PREMIILE OSCAR 2019. Gala va fi transmisa in direct de postul american ABC si va fi difuzata in peste 225 de tari si teritorii din intreaga lume. Editia din acest an nu va avea un maestru de ceremonii, dupa renuntarea comicului Kevin Hart, anuntat initial ca prezentator al galei, rolul acestuia fiind…

- Legendarul chitarist al trupei Queen, britanicul Brian May a transmis echipei musicalului ”We Will Rock You” din Romania, care se va juca in premiera in aceasta primavara la București și se bazeaza pe povestea și muzica trupei Queen, una dintre cele mai apreciate din istorie.