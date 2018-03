Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea care surprinde un cortegiu funerar dintr-un orasel din Serbia a ajuns virala pe internet. Un preot a consumat alcool inainte de slujba de inmormantare, drept urmare el a fost carat cu remorca pana la cimitir. Scena parte desprinsa dintr-un film tragico-comic, dar este o intamplare reala care…

- Barbatul a luat un flex si a taiat o bucata din masina, apoi a pus ferastraul la loc in masina și a parcat pe locul sau, scrie antena3.ro. Citeste si Scandalul "spionului otravit" ia amploare: Rusia anunta ca va expulza "in curand" diplomati britanici Scena a fost filmata de martorii,…

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei GRIPE NETRATATE. Colegii de scena sunt in stare de ȘOC Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei gripe care nu ar fi fost tratata corect. Cristina Fulgușin…

- Nivelul de pregatire in caz de cutremur a crescut, insa nu se poate afirma ca este suficient pentru a sta linistiti, a afirmat secretarul de stat in MAI Raed Arafat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), pe pagina sa de Facebook. El a spus ca pentru a face fata unui cutremur major…

- Va reamintim ca, intr-o serie de ieșiri de o virulența fara precedent, Nicolae Robu i-a comparat cu prostituate și tonomate pe ziariștii care au demonstrat ca autoritațile locale au fost depașite de cele cateva zile de iarna, nereușind sa faca fața nici deszapezirii din Timișoara, dar nici…

- Este memorabil momentul de la Oscar 2017 cand Warren Beatty și Faye Dunaway, invitați sa prezinte premiul pentru Cel mai bun film, au anunțat in mod eronat pelicula caștigatoare ca fiind „La La Land”, deși caștigatorul de drept era „Moonlight”. Pe scena de la Oscar 2017. Dupa dezastrul de la Oscar de…

- Basistul formatiei Cargo, Alin Achim, implineste astazi 1 martie frumoasa varsta de 46 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La multi Ani. In randul amatorilor de muzica rock din tara noastra, muzicianul este un personaj binecunoscut, Alin activand in cariera sa in mai multe formatii de profil. „In…

- De 8 martie, Stefan Banica Jr. aduce pe scena Salii Dalles legendarul sau concert acustic, „Te iubesc, femeie!”, prin care aduce un omagiu tuturor femeilor princele mai frumoase cantece de dragoste ale sale. De aceasta data insa, concertul artistului va capata cu adevarat valente de legenda. In cadrul…

- Decizia Curtii de Casatie din Italia, in dosarul mortii tinerei Andreea Cristina Zamfir, a fost data marti, anuntul fiind facut de avocatul fetei, Gabriele Dallara, pe Facebook. "DREPTATE PENTRU CRISTINA ZAMFIR: ASASINUL A FOST CONDAMNAT DEFINITIV DE CATRE CURTEA DE CASAȚIE Știre de…

- Nicio finala Eurovision Romania fara scandal. Mihai Traistariu este nemulțumit de numarul de voturi pe care le-a primit. In plus, cantarețul reclama și frigul care a fost in Sala Polivalenta, unde s-a ținut show-ul. „Pareri despre Eurovision 2018 – Selectia Nationala - Scena a aratat…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6552 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. Astfel, un euro a fost cotat la 4,6552 lei, in crestere fata de joi cand era 4,6539 lei. Si dolarul american a…

- Luna trecuta pe vremea asta, wall-street.ro statea de vorba cu trei dintre, pe atunci, membrii formatiei Roadkill Soda: Mihnea Ferezan (chitara, liderul trupei), Mircea Petrescu (voce) si Mihai Nicolau (tobe). Exact acum o saptamana, pe pagina de Facebook a formatiei era publicat un anunt: ”A…

- Glenn Tipton, chitarist al Judas Priest diagnosticat cu Parkinson, nu va participa la turneul formatiei care va ajunge si la Bucuresti, potrivit unui anunt publicat luni pe pagina de Facebook a trupei.

- Feli Donose, prima apariție publica dupa moartea tatalui. Imbracata in negru și cu lacrimi in ochi, artista a avut o prestație impresionanta in semifinala Eurovision desfașurata in Salina Turda. Feli se afla in doliu, dupa moartea tatalui ei. Chiar daca și-a anulat o parte din concerte, interpreta…

- Paznicii unui supermarket din Satu Mare sunt acuzati ca au inchis o persoana a strazii cu deficiente mintale intr-o cusca pentru deseuri. Scena a fost observata de o femeie care iesea de la cumparaturi si se urca in masina. Ea a facut mai multe fotografii si le-a publicat pe Facebook, impreuna cu un…

- Scena a fost observata de o femeie care iesea de la cumparaturi si se urca in masina. Ea a facut mai multe fotografii si le-a publicat pe Facebook, impreuna cu un mesaj, relateaza presasm.ro. Intrebati de ce au inchis-o pe femeie, angajatii au raspuns ca acestea sunt ordinile primite de la sef, refuzand…

- Doliu in lumea artistica din Romania. Actorul Cristian Dan, de la Teatrul de Nord, a incetat din viața. Actorul Cristian Dan a murit . Anunțul a fost facut de Teatrul de Nord din Satu Mare. „Cu mare tristețe anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, actorul CRISTIAN DAN, membru fondator al Secției…

- Mult așteptata reuniunie a fostelor componente Spice Girls a avut loc in weekend. Conturile de Instagram ale celor 5 dive au explodat odata cu publicarea primelor fotografii și filmulețe care le aduceau impreuna pe Victoria Beckham, Melanie Brown, Geri Halliwell, Emma Bunton și Melanie Chisholm, dupa…

- Cele trei femei care au agresat un elev in incinta unei unitati de invatamant din municipiul Constanta au fost retinute pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea linistii publice, fiind duse in arest. Potrivit unui comunicat al IPJ Constanta, pe data…

- Un elev al unei scoli din municipiul Constanta a fost batut chiar pe holul unitatii de trei femei, mamele unor colegi. Acestea l-au lovit cu pumnii in cap si in zona fetei, incidentul fiind filmat. Directoarea scolii spune ca femeile venisera sa depuna reclamatii legate de comportamentul baiatului respectiv,…

- Mai multe organizații PSD au postat pe paginile de Facebook un clip cu o presupusa &"uzina de like-uri!&" despre care spun ca este folosita de protestatarii #REZIST care își susțin astfel campania împotriva PSD.

- O scena socanta a fost filmata intr-un mall din Capitala si postata, de un martor, pe Facebook. In imagini se vede cum o femeie este tarata de doi politisti pe holurile mall-ului, chiar sub ochii copilului ei, ce pare sa nu aiba mai mult de 5 ani. Mama tipa si cere sa fie lasata in pace, dar oamenii…

- Romanii au reusit traversarea oceanului in 38 de zile, 14 ore si 32 de minute, o imbunatatire notabila fata de precedentul record, de aroape 45 de zile. "Misiune indeplinita! Atlantic4 a traversat Oceanul Atlantic in 38 de zile, 14 ore si 32 de minute, stabilind astfel un nou record mondial…

- Trei membri ai trupei The Smiths se vor reuni pe scena pentru prima data dupa o pauza de 30 de ani, insa din acest trio de muzicieni nu vor face parte solistul Morrissey si chitaristul Johnny Marr, informeaza Press Association. Basistul Andy Rourke, tobosarul Mike Joyce si chitaristul…

- Marian Godina l-ar fi recunoscut pe jandarmul care a lovit un batran. Marian Godina a postat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu un jandarm agresiv. Scena a fost filmata in timpul protestului antiguvernamental din Piața Universitații din București. In imagini se vede cum jandarmul lovește…

- Marian Godina a postat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu un jandarm foarte agresiv. Scena a fost filmata in timpul protestului antiguvernamental din Piata Universitatii din Bucuresti. In imagini se vede cum jandarmul loveste cu pumnul mai multi protestatari.

- Un jandarm lovește un batran la protestul din 20 ianuarie. Polițistul Marian Godina a facut publica o inregistrare de la protestele din Capitala, unde un jandam a fost surprins in timp ce lovește in manifestanți. Proteste in București in data de 20 ianuarie . In București au ieșit in strada peste 30.000…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Vestea morții lui Dolores O'Riordan, solista trupei "The Cranberries", la doar 46 de ani, a indoliat intreaga lume. S-a prabușit in timp ce inregistra in studio. Toate ziarele au titrat in seara de 15 ianuarie tristul titlu. Cat despre Romania, trupa inseamna "Dreams", inseamna "Zombie" și inseamna…

- Ambasadorul Paul Brummell a vorbit despre conditiile pe care romanii trebuie sa le indeplineasca pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Acestora li se va cere sa solicite un permis de sedere si sa plateasca o taxa. "Persoanele care, pana la data de 29 martie 2019, au locuit permanent…

- ''Suntem devastati sa va dam aceasta veste... ca Edward Allan Clarke - sau asa cum il stiam si il iubeam cu totii, Fast Eddie Clarke - s-a stins din viata in pace ieri'', spune anuntul postat pe pagina oficiala de Facebook a formatiei

- Mirabela Dauer și Raoul s-au impacat, in sfarșit, dupa trei ani de animozitați, timp in care, abia daca cei doi indragiți artiști și-au vorbit. Mirabela Dauer și Raoul nu numai ca au urcat, din nou, pe aceași scena, dar și-au și inceput anul impreuna, pe meleaguri straine, in Israel, conform unei fotografii…

- Aproximativ o suta de persoane au participat, marti, la cel de-al 14-lea flashmob in fata sediului PSD Sibiu. Fara sa scoata un sunet, protestatarii au stat 15 minute in zona pe care au denumit-o ”libera de coruptie” si au indreptat lanternele telefoanelor mobile catre sediul PSD Sibiu.Protestul…

- Potrivit The Spokesman-Review, procurorii au renuntat la acuzatiile de rapire si viol, citand „bunavointa" presupusei victime. „Credem ca este rezultatul unei analize mai atente a noilor dovezi", a spus avocatul chitaristului Waclaw Kieltyka. Avocatii apararii au pus sub semnul intrebarii credibilitatea…

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut din serialul ”Star Trek: Next Generation”, a murit luni, 1 ianuarie, la 33 de ani. Deocamdata, cauza morții nu a fost confirmata, dar se vorbește despre o sinucidere. Jon Paul Steuer a devenit faimos inca din copilarie, cu rolul lui Alexander Rozhenko din serialul SF…

- Formatia Pro Musica va sustine un concert extraordinar aniversar exact in ziua in care se implinesc 45 de ani de la prima aparitie a trupei, in acelasi loc in care Ilie Stepan si colegii sai au aparut in premiera in fata publicului. Evenimentul va avea loc luni, 15 ianuarie, de la ora 13.00, la Liceul…

- „In jurul orei 15.30, in Piata Victoriei, in pastila centrala au aparut 25 de persoane care participa la activitatile de protest organizate in zona, insotiti de membrii unei formatii rock pretinzand ca filmeaza un videoclip. Jandarmii le-au adus la cunostinta tuturor persoanelor ca activitatea lor…

- Initiativa de modificare a codurilor penale depusa de 39 de parlamentari PSD "este pura ticalosie" si acestia ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid, spune europarlamentarul PSD Catalin Ivan, intr-o postare pe Facebook.

- Un sidicat va putea fi inființat cu doar 3 membri și nu 15, cum prevede legislația in prezent. Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul spcial-democrat Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru. Propunerea legislativa vizeaza reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea…

- Totul a pornit de la dorinta de razbunare a soferului din masina de teren pe un alt participant la trafic care nu l-a lasat sa-l depaseasca. Scena periculoasa in care masina sicanata era pe punctul de a intra pe contrasens a fost filmata de un alt sofer si postata pe Facebook. SE SCHIMBA…

- Pe Ștefan Hrușca il așteptam in fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna, sa revina in țara și sa ne colinde. Indragitul artist, stabilit in Canada de 26 de ani, a creat o adevarata tradiție, iar concertele sale sunt așteptate cu sufletul la gura. Care sa fie, oare, secretul spectacolelor sale atat…