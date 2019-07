Stiri pe aceeasi tema

- Cifra anuntata luni de Biroul national de statistica este in linie cu estimarile analistilor care sustin ca autoritatile de la Beijing trebuie sa faca mai mult pentru a stimula consumul si investitiile precum si pentru a restabili increderea companiilor. Aceasta este cel mai mic avans al PIB…

- Președintele american Donald Trump a acuzat din nou China și Uniunea Europeana ca sunt implicate într-un "joc major de manipulare monetara" pentru a concura cu Statele Unite, adaugând ca Washingtonul ar trebui sa faca același lucru, scrie Mediafax, citând The Associated Press.…

- Iranul a respins apelul Franței privind intensificarea dialogului privind programul sau nuclear, afirmând ca va discuta despre acordul semnat în 2015 doar cu marile puteri, relateaza site-ul postului France 24 preluat de Mediafax.Afirmația a fost facuta în contextul în care…

- China "nu este interesata" sa negocieze cu Statele Unite pentru a ajunge la o ințelegere privind controlul armelor, a declarat luni ministrul chinez de Externe, Wang Yi, aflat intr-o vizita la Soci, relateaza site-ul agenției Dpa, conform Mediafax.Președintele american Donald Trump a sugerat…

- Presedintele american Donald Trump a negat ca cetatenii americani vor fi cei care vor plati pentru taxele mai mari impuse pentru importurile chinezesti si a avertizat China sa nu implementeze contramasuri, relateaza BBC.SUA au majorat semnificativ taxele pentru bunuri chinezesti in valoare…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite sunt „în poziția dorita fața de China”, menționând ca Administrația de la Beijing este cea care „a încalcat acordul” și încearca acum sa renegociere, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Vom…

- Trump l-a portretizat pe Biden ca fiind favoritul clar, chiar daca are anumite defecte, notand ca Biden a gresit recent numele premierului britanic. „Ma uit la situatia lui ca la cursa mea”, a afirmat Trump facand referire la propriul sau succes in alegerile interne ale Partidului Republican in 2016.Amintindu-si…

- Președintele american a discutat la telefon cu omologul sau rus despre posibilitatea semnarii unui nou acord nuclear intre SUA, Rusia și China. Discuția celor doi lideri mondiali a durat o “puțin peste o ora”, relateaza Reuters. Donald Trump si Vladimir Putin "au discutat despre un acord nuclear, atat…