Fosti politicieni europeni de rang inalt, intre care fostul premier roman Dacian Ciolos, au condamnat politica unilaterala a administratiei presedintelui american Donald Trump si au cerut intr-o scrisoare adresata UE respingerea oricarui plan de pace al SUA pentru Orientul Mijlociu in cazul in care acesta nu este corect si pentru palestinieni, potrivit editiei de luni a cotidianului The Guardian. Scrisoarea, trimisa publicatiei britanice, UE si guvernelor europene, a fost semnata de 25 de fosti ministri de externe, sase fosti premieri si doi fosti secretari generali ai NATO. "Este timpul ca Europa…