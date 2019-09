Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Camera Deputatilor a votat, in calitate de for decizional, cu 207 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” si 58 de abtineri, proiectul de lege privind eliminarea stampilei din administratia publica. Initiativa prevede ca institutiile administratiei publice nu vor mai fi obligate sa utilizeze stampila…

- Ministerul Sanatații propune reducerea cu 81,3 milioane lei a bugetului total alocat programelor nationale de sanatate publica in 2019, in condițiile in care mare parte din rezerva inițiala de 10% a fost eliminata dupa rectificarea bugetara, potrivit 360MEDICAL.ro.Astfel, un proiect de ordin…

- Ministerul Sanatatii si Directiile de sanatate publica vor simplifica si digitaliza procedurile de autorizare si avizare din sistemul medical, in urmatoarea perioada, prin intermediul unui proiect cu finantare europeana. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, in aceasta saptamana Ministerul…

- Picioarele, parte a corpului careia nu-i acordam o atenție deosebita cat timp totul pare sa funcționeze normal, pot da indicii importante despre starea generala de sanatate. Ascunse de cele mai multe ori in ciorapi și pantofi, membrele inferioare prezinta uneori simptomele unor boli grave care se…

- Guvernul a adoptat, marți, o hotarare care prevede amenzi mai mari pentru spitalele care nu respecta regulile din domeniul sanatații publice, dar și sancțiuni pentru cadrele medicale care profeseaza fara diploma. Sunt vizați și pacienții care nu respecta normele in cabinetele medicale, anunța MEDIAFAX.La…

- In perioada 26.08-10.10.2019 se va desfasura Actiunea Inspectiei Muncii de informare și control pentru verificarea modului in care sunt respectate cerintele minime de securitate si sanatate in munca in institutiile de administratie publica. Obiectivul acțiunii consta in cresterea nivelului de respectare…

- Dragos Tudorache, co-presedinte al delegatiei USR-PLUS din Parlamentul European si fost ministru de Interne, ii raspunde lui Victor Ponta, care l-a acuzat pe Dacian Ciolos ca reprezinta interesele Frantei la Bruxelles. „Inseamna ca intelegi politica doar de la Prut pana la Nadlac”, afirma Tudorache…