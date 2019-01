Stiri pe aceeasi tema

Mai multi cercetatori si fosti diplomati din numeroase tari au semnat o scrisoare deschisa adresata presedintelui chinez, Xi Jinping, lansand un apel la eliberarea celor doi diplomati inchisi in China si suspectati de spionaj, relateaza AFP. Fostul diplomat Michael Kovrig si consultantul Michael Spavor…

Diplomatii canadieni din China s-au intalnit marti cu al doilea dintre cetatenii canadieni care au fost retinuti luna trecuta dupa arestarea sefei operatiunilor financiare ale companiei chineze Huawei la Vancouver, a informat Ministerul de Externe al Canadei, scrie Reuters, potrivit news.ro.

Un grup de parlamentari din Canada aflati intr-o vizita in China au cerut luni autoritatilor sa elibereze doi canadieni detinuti de luna trecuta, dar nu au avut succes, a relatat Canadian Broadcasting Corp, informeaza Reuters. Ottawa cere ca China sa-i elibereze imediat pe Michael Kovrig si Michael…

Canada a informat ca 13 dintre cetatenii sai au fost retinuti in China de cand Meng Wanzhou, sefa operatiunilor financiare de la firma chineza de telecomunicatii Huawei, a fost arestata in Vancouver luna trecuta la cererea SUA, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Cel putin" opt dintre cei 13…

Departamentul de Stat din Statele Unite a emis o avertizare de calatorie prin care le sugereaza cetațenilor americani sa fie precauți daca se afla in China, in contextul in care mai mulți cetațeni americani și canadieni au fost reținuți de autoritațile chineze, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Documentul…

Guvernul canadian a cerut vineri Chinei "eliberarea imediata" a doi cetateni canadieni arestati la 10 decembrie, sub suspiciunea de amenintare la adresa securitatii nationale, calificand detentia lor drept "arbitrara", relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Suntem profund ingrijorati de arestarea…