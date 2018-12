Stiri pe aceeasi tema

- MUNTENEGRU - ROMANIA LIVE 2018. "Fundașul dreapta a suferit o intindere musculara in ultimele minute ale meciului de la Ploiești. Staff-ul medical impreuna cu cel tehnic au decis ca jucatorul sa nu faca deplasarea la Podgorica, pentru duelul cu selecționata din Muntenegru. Cosmin Contra nu va chema…

- Stiinta Explorari va juca cu CSM Bucuresti, in cadrul etapei a 5-a a Diviziei A1 de volei masculin. Meciul se va disputa sambata, 10 noiembrie 2018, de la ora 17.00, in sala din localitatea Dobroesti. Jocul va fi arbitrat de Tudorel Arbunea din Braila si Florin Dimachi din Galati, iar observator FRV…

- Petre Apostol In varsta de 24 de ani si format la Colegiul National „Mihai Viteazul” din Ploiesti, voleibalistul ploiestean Sorin Dragomir a inregistrat cea mai buna evolutie a sa din acest sezon al Diviziei A1, pentru noua sa echipa – Stiinta Explorari Baia Mare. Trupa baimareana a evoluat, pe teren…

- Steaua București a pierdut primul meci din grupele Ligii Campionilor la polo, scor, 5-8, contra italienilor de la AN Brescia. Partida desfașurata in bazinul din Complexul Ghencea a fost echilibrat in prima repriza, incheiata la egalitate, scor 2-2. Totul s-a rupt in partea a doua, cand Presciutti Nicholas…

- Superliga Nationala de polo ia startul in acest week-end, in sezonul competitional 2018-2019, si odata cu asta se joaca si primele meciuri de polo seniori ale echipei Corona Sportul Studentesc pe teren propriu. Echipa antrenata de Aurelian Georgescu va primi vineri, de la ora 18.00 si sambata, de la…

- Petre Apostol Dupa doi ani petrecuti la Ploiesti, ca antrenor principal al echipei Tricolorul LMV, fostul international roman Sergiu Stancu a parasit tara pentru o aventura in Grecia, la renumitul club PAOK Salonic. Finalist in Liga Campionilor ca jucator, Stancu a debutat ca antrenor la Ploiesti, iar…

- Claudiu Keșeru a marcat joi seara un gol spectaculos in Europea League pentru Ludoogoreț Razgrad, scor 2-3, cu Bayer Leverkusen, și se bucura de increderea lui Cosmin Contra. Selecționerul mizeaza pe Keșeru pentru „dubla” tricolorilor cu Lituania (11 octombrie, ora 21:45, in deplasare) si…