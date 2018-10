Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Baldetti 'a participat si a condus reteaua infractionala' pentru 'a escroca statul Guatemala', fiind condamnata pentru asociere in scop infractional, trafic de influenta si coruptie, a declarat judecatorul Pablo Xitumul, care a pronuntat sentinta la capatul a patru luni de proces. Roxana Baldetti…

- Curtea de apel din Seul a majorat vineri, de la 24 la 25 de ani de inchisoare, pedeapsa aplicata fostei presedinte a Coreei de Sud, Park Geun-hye, care a fost demisa anul trecut intr-un rasunator scandal de coruptie si abuz de putere, relateaza agentia de stiri Yonhap.

- Fosta șefa a AJPIS Teleorman, Eliana Cimpoeru, obligata sa munceasca 80 de zile in folosul comunitații Fosta sefa a Agentiei de Plati si Inspectie Sociala Teleorman, Eliana Adina Diana Cimpoeru, a fost condamnata la doi ani de inchisoare, cu suspendare, pentru fapte de coruptie, totodata fiind obligata…

- Fosta presedinta sud-coreeana Park Geun-hye a fost condamnata, vineri, la opt ani de inchisoare, pentru ca a beneficiat in mod ilegal de fonduri din servicii de securitate, o pedeapsa care se adauga celei pe care o ispaseste deja, informeaza AFP.

