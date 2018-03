Stiri pe aceeasi tema

- In 1965, Stephen Hawking s-a casatorit cu Jane Wilde, la doi ani dupa aflarea diagnosticului bolii care avea sa-l tina pe fizician in scaunul cu rotile pana la sfarsitul vietii. Casnicia a tinut pana in 1991, cand Jane a decis sa...

- Biblioteca Centrala Universitara ”Carol I” din București, construita in 1895, este cea mai veche biblioteca universitara din București. Cladirea a fost construita pe locul cumparat de Regele Carol I și a fost proiectata de arhitectul francez Paul Gottereau. Construcția cladirii a fost finalizata in…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala, potrivit Mediafax . Fizicianul s-a stins din viata in liniste la locuinta sa din Cambridge…

- Jane Wilde este femeia care i-a fost alaturi savantului Stephen Hawking timp de 25 de ani și i-a daruit trei copii: Robert, Lucy și Timothy. Cu o voința de fier și un optimism incredibil, Jane a refuzat sa accepte previziunile pe care le faceau medici in legatura cu boala soțului ei. Jane l-a cunoscut…

- Filmul “The Theory of Everything”, a adus in prim plan viata si cariera astrofizicianului Stephen Hawking. Dar iata cum arata, in realitate, Jane Wilde, prima soție a lui Stephen Hawking, mama celor trei copii ai lui și femeia care i-a fost alaturi pana in clipa morții. Chiar daca a divortat de Jane…

- Pe 14 martie 1879 s-a nascut Albert Einstein, fizician, autorul teoriei Relativitatii si laureat al Premiului Nobel pentru Fizica (1921). 139 de ani mai tarziu, in aceeasi zi de 14 martie, Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni...

- Fizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani. El era cunoscut pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare, inclusiv o scurta istorie a timpului. Britanicul era un ateu declarat.

- Saptamana viitoare, fosta soție a afaceristului Alin Ionescu, din Targu Jiu, Cristina Spatar, il va boteza pe fiul actriței Delia Antal. Cantareața și actrița sunt prietene de ani buni. Micuțul in varsta de 9 luni va fi creștinat la o biserica de langa Capitala, iar petrecerea, restransa, va…

- Gary Oldman a fost acuzat de violența domestica de fosta sa soție, la scurt timp dupa ce a caștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolul din Darkest Hour . Unul dintre fiii lui Oldman a publicat o scrisoare deschisa in care il apara pe tatal sau, scrie BBC News. Fosta soție a actorului,…

- Pe atunci, Madalina sustinea ca isi doreste sa traiasca pentru fiica ei, scrie fanatik.ro. Fosta iubita a lui Nicolae Guta a trecut cu bine peste acest episod, iar acum isi vede linistita de viata ei. Beyonce de Romania si-a schimbat look-ul, la fel ca orice femeie care isi doreste sa inceapa un…

- Actorul australian Russell Crowe organizeaza la 7 aprilie, data ce coincide cu ziua casatoriei sale cu Danielle Spencer, o licitatie in care scoate la vanzare multe dintre lucrurile care i-au apartinut sau care ii amintesc de fosta sotie, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. "Arta Divortului",…

- Maria Shriver a lansat al 8-lea carte, un volum de memorii in care face dezvaluiri despre viața sa de dupa divorțul de Arnold Schwarzenegger . Intitulata „I’ve Been Thinking . . .: Reflections, Prayers, and Meditations for a Meaningful Life”, cartea e scrisa sub forma unui jurnal in care prezinta concepția…

- Viata unui barbat din Texas care urma sa fie executat pentru ca a pus la cale uciderea familiei sale a fost crutata in ultima clipa. Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a decis în ultima clipa sa reduca pedeapsa lui Thomas Whitaker, condamnat la moarte, cu închisoare…

- Cum arata Denisa Nechifor dupa ce și-a operat nasul. Fosta iubita a lui Adi Cristea traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Este iubita și radiaza de fericire. Denisa Nechifor arata altfel, dupa ce și-a operat nasul. Vedeta a vorbit in direct la tv, despre schimbarile din viața ei. „Sunt iubita…

- Ies la iveala detalii halucinante din trecutul lui Alexei Mitachi, cel care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Barbatul de 34 de ani a mai fost casatorit cu Elena, cea cu care avea o fetita de patru ani.

- GEMENI Este o perioada buna pentru tine si pentru viata ta sentimentala. Relatia cu partenerul de viata pare mai vie decat oricand, acest lucru fiind surpinzator chiar si pentru tine. Nu te asteptai ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura, dar esti mai bucuroasa decat oricand ca se intampla.…

- Romanița Iovan, dezvaluiri uimitoare despre fiul ei, Albert, in varsta de 11 ani. Fosta soție a lui Adrian Iovan a fost invitata in cadrul emisiunii Teo Show, unde a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre familia ei. Romanița Iovan a avut grija ca fiul ei sa pastreze vie amintirea tatalui sau,…

- Adelina Pestritu a anuntat ca a fost ceruta de sotie de iubitul ei, Virgil Steblea, si a acceptat. Adelina Pestritu se teme: "Exista riscul ca dupa o extrauterina sa urmeze o a doua!" "Da, m-a cerut de sotie. Mi-a cazut capul cand m-a cerut de sotie. M-a cerut de sotie inainte sa aflu…

- Un nou scandal e pe cale sa izbucneasca? Relația dintre Diana și Aurel, foști concurenți la "Insula Iubirii" a starnit o mulțime de controverse chiar și in randul ispitelor. Maria Ilioiu a facut un atac dur la adresa brunetei.

- Ultima mare campioana a gimnasticii romanești, retrasa din activitate la finele anului trecut, se bucura acum de viața de dupa sport. Catalina Ponor face marturisiri in ceea ce privește intențiile sale de viitor și nu numai. S-a retras din gimnastica in luna noiembrie, dupa ce revenirea in sportul in…

- Lavinia Tatomir, fosta partenera de viața a legendarului actor Adrian Pintea, are sufletul indurerat dupa moartea unui prieten drag. Lavinia Tatomir, care acum este casatorita cu un medic pe nume Laurențiu , este fosta soție a regretatului actor Adrian Pintea. Vedeta trece prin momente extrem de neplacute…

- Tanara care in noaptea de marti/miercuri si-a impuscat accidental in cap iubitul politist ar putea fi audiata in cursul zilei de joi, 1 februarie 2018. Fosta sotie a politistului este extrem de retinuta in declaratii.

- Indiferent de ce spun vorbele sau zicatorile, banii sunt doar o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce gandesti. Daca tu crezi ca banii sunt murdari sau nu aduc fericirea, fii sigur ca vei avea…

- Povestea trista de iubire dintre Fuego si Ana Maria. Cei doi ar fi trebuit sa se casatoreasca, dar dupa ce bruneta a pierdut mai multe sarcini. Relatia dintre Fuego si Ana Maria Ciuasu a durat 4 ani. Despartirea dintre ei a venit dupa un soc teribil, dupa ce Ana Maria a pierdut mai multe sarcini in…

- Fosta sotie a militarului care si-a ucis concubina intr-un coafor din localitatea Titu , judetul Dambovita, spune ca acesta era violent si ca a facut nenumarate plangeri la politie impotriva lui, dar au fost luate in seama doar dupa ce militarul a atacat-o cu un topor. Reprezentanti ai Politiei Dambovita…

- Fosta sotie a celui care si-a ucis iubita, injunghiind-o cu un cutit, a dezvaluit cum au fost anii de casnicie cu militarul ucigas. Ea a mai spus ca are o fetita cu el, care este acum traumatizata, dupa ce a aflat ce a facut tatal sau.

- Fosta soție a militarului care și-a ucis, ieri, soția intr-un coafor din Titu, spune ca barbatul era violent și avea Post-ul Fosta soție a militarului criminal: „Am fugit din țara pentru a-mi salva viața” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In aceasta viața, avem de invațat lecția relaționarii, lecția construirii unei relații de prietenie, de colegialitate, de vecinatate, a relației parinți-copii s.a., dar mai ales, cea care ne implinește, ne da incredere in noi și ne motiveaza orice alt fel de relație, și anume lecția unei relații de…

- Redactarea testamentului este poate cel mai important act pe care oamenii din intreaga lume ar trebui sa il ia in considerare. Cu toate acestea, foarte mulți dintre noi nu au inca unul și unii chiar evita total sa se gandeasca la așa ceva. Motivele sunt ușor de intuit. Iar printre acestea se numara…

- Anett Marcus, in varsta de 23 de ani, ave anevoie urgent de transplant de ficat. Tanara suferea de ciroza hepatica autoimuna, adica propriul sistem imunitar ii ataca celulele hepatice. Vestea care a facut-o sa zambeasca iar a venit de la un necunoscut, un tanar care lucreaza in Danemarca.A A

- Ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI ca una dintre prietenele sale, Wendi Deng, fosta sotie a magnatului media Rupert Murdoch, are conexiuni cu regimul comunist de la Beijing si s-ar putea folosi de relatia cu el, relateaza Wall Street Journal (WSJ), preluat…

- Larisa Dragulescu i-a refacut viata, iar acum este indragostita pana peste cap si este mai hotarata ca niciodata sa aseze la casa ei. Recent, ea a fost ceruta de nevasta de barbatul bratele caruia si-a gasit alinarea.

- Cazul politistului pedofil a zguduit intreaga tara, dupa ce s-a aflat ca a abuzat doi copii intr-un lift dintr-un bloc din Drumul Taberei. Insa, noi informatii ies la suprafata despre acesta. Fosta sotie a lui Eugen Stan ar fi stiut de grozaviile pe care acesta le-a facut in trecut.

- Fosta creatoare de moda a avut un frate care a sfarșit tragic. Acesta a murit inecat pe vremea cand era doar un copil. Zina Dumitrescu iși traiește batranețea intr-un azil de lux, din Ghermanești. Fosta creatoare de moda, despre care s-a spus ca ar avea un iubit la azil , a fost abandonata de fiul…

- Casatorie in secret in lumea mondena de la noi. Fosta soție a primarului Robert Negoița s-a recasatorit cu un om de afaceri pe nume Madalin. In anul 2013, primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, se casatorea in secret cu o tanara pe nume Sorina Docuz , fost manechin și Miss Buzau 2007.…

- Sa fie anul 2018 cel al despartirilor? Dupa nici trei zile, in viata vedetelor se anunta deja momente grele. Unul dintre cele mai cunoscut cupluri din showbiz-ul romanesc este in pragul divortului si pare ca nimic nu mai poate salva situatia. Este vorba despre Kamara si sotia lui, Oana, care se pare…

- Inainte de a forma un cuplu cu Mariana Bitang, antrenorul Octavian Bellu a mai fost casatorit. Fosta sa partenera de viața fusese chiar prietena cu celebra antrenoare. Octavian Bellu și Mariana Bitang sunt cei mai valoroși antrenori de gimnastica din lume. Cei doi formeaza un cuplu și in viața de zi…

- Veste cumplita primita de fosta sotie a unui ex premier. Aceasta a fost data afara din casa chiar de Craciun. Anuntul a fost facut chiar de fiica sa. Mioara Roman, fosta sotie a lui Petre Roman, a primit vestea de sarbatori. Va fi evacuata din apartamentul in care sta. Oana Roman a postat pe pagina…

- Fosta partenera de viața a regretatul actor Adrian Pintea este in doliu. Bunica sa a incetat din viața. Lavinia Tatomir a fost casatorita cu marele actor Adrian Pintea . Dupa moartea acestuia, Lavinia Tatomir și-a refacut viața alaturi de un barbat pe nume Laurențiu, cu care s-a casatorit in anul 2014.…

- In urma cu o luna de zile, o femeie in varsta de 67 de ani din Roman a ajuns de urgenta la Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iasi, acuzand dureri la nivelul rinichilor bilaterali, un lucru pe care medicii l-au considerat neobisnuit, avand in vedere ca aceste cazuri sunt extrem de rare. Pe langa [...]

- Femeia care a locuit cu Magdalena Șerban, criminala de la metrou a povestit lucruri esențiale despre cea care a comis oribila crima. Se pare ca aceasta avea probleme despre care nimeni nu știa.La cateva zile de la tragedia de la metrou, in care o tanara de 25 de ani și-a pierdut viața, ies…

- Potrivit rapoartelor sud-coreene, Ri Sol-ju are 28 de ani si 3 copii impreuna cu unul dintre cei mai controversati lideri ai lumii. S-a aflat ca este sotia lui Kim in iulie 2012, cand a fost prezentata oficial in timpul deschiderii unui parc de distractii din Phenian. Nu se stie cu exactitate…