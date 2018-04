Stiri pe aceeasi tema

- Winnie Madikizela-Mandela, soția fostului președinte Nelson Mandela, a murit la 81 de ani. Activista a mișcarii anti-apartheid, aceasta a fost casatorita cu fostul șef al Africii de Sud timp de 38 de ani. Asistena sa personala, cea care a anunțat decesul, nu a oferit mai multe detalii,…

- Cine sunt tinerii care au murit in accidentul produs pe centura Clujului. Octavian Rus, un barbat de 22 de ani, a murit pe loc, dupa ce mașina in care se afla s-a dat de mai multe ori peste cap. La volanul autoturismului se afla prietenul sau, Rareș Sabau, un tanar de 32 de ani din Cluj, care s-a stins…

- Fiul milionarului Dan Adamescu, Alexander Adamescu, mai primeste o lovitura exact in perioada in care a fost arestat la Londra. Carmen Adamescua castigat in instanta 62,5% din averea milionarului decedat anul trecut, din postura de vaduva mostenitoare.Stire in curs de actualizare.

- In ajunul meciului tur cu Real Madrid din sferturile de finala ale Ligii Campionilor, portarul lui Juventus Torino, Gianluigi Buffon, are probleme de ordin personal. Fosta sa soție, Alena Seredova, cunoscuta top-model din Cehia, a vorbit despre infidelitațile fotbalistului italian.

- 68 de oameni au murit intr-o sectie de politie din Venezuela, in timpul unei revolte a detinutilor. Vestea a provocat furie printre rudele acestora, care au incercat sa patrunda in centrul de detentie, scrie digi24.ro.

- La mai bine de un an de la anunțul divorțului dintre Angelina Jolie și Brad Pitt, presa de peste ocean a luat foc, dupa ce a aparut o imagine surprinsa in timpul unei intalniri pasionale intre actor și Jennifer Aniston. Potrivit tabloidul „Star”, fostul cuplu de actori Brad Pitt si Jennifer Aniston…

- Cei doi soți care au pierit in accidentul infiorator produs luni dupa amiaza pe DN 10, la Satuc , erau invațatori in localitatea buzoiana Braești, fiind extrem de iubiți și apreciați de intreaga comunitate. Cei doi au format mii și mii de copii de-a lungul carierei lor de dascal. Comunitatea din Braești…

- Tatal lui Laurențiu Reghecampf a murit la varsta de 70 de ani. Cea care a publicat informația a fost chiar nora sa, Anamaria. „Rip Harry! We will always love you! You were an incredible father and an incredible person! You will always be in our hearts”, a fost mesajul scris de Ana.Harry Reghecampf (70…

- Fosta nevasta a lui Nuțu Camataru, Lidia Balint, cunoscuta sub numele de „Mica”, pare ca și-a refacut viața și se simte ca la a doua tinerețe. Recent, fosta soție a interlopului a fost surprinsa in club, alaturi de un barbat celebru.

- Petruta Gheorghe, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a vorbit intr-un interviu la Antena 3, despre omul Andrei, despre pasiunile sale, dar si faptul ca divortul nu a reprezentat momentul in care iubirea dintre ei nu a mai existat.

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe, Petruta Gheorghe, a explicat, intr-un interviu pentru Antena 3, ca nu stia ca jurnalistul sa fi avut probleme de sanatate, dar ca i-au lipsit controalele periodice, precizand ca a vorbit cu acesta cu o seara inainte sa moara.

- Mihaela Borcea, operata de urgenta in Austria! Cand credea ca a scapat in sfarsit de problemele pe care le-a avut in ceea ce priveste starea ei de sanatate, un accident mai vechi la ski pare sa ii creeze mari probleme.

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, Petruța, a oferit detalii despre ceremonia funerara a regretatului jurnalist. Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani , trupul sau neinsuflețit fiind descoperit la reședința sa din Voluntari in data de 20 martie. Celebrul om de radio nu va avea parte de o inmormantare…

- Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, dupa audierea de la instanta suprema, ca a aflat in cursul diminetii ca fosta sa sotie, Bombonica Prodana, pentru ca a achitat prejudiciul in dosarul DGASPC Teleorman, mentionand ca nu este suparat pe ea.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la iesirea din sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca nu a fost consultat de catre fosta sotie, Bombonica Prodana, in legatura cu plata prejudiciului in dosarul DGASPC Teleorman. Bombonica Dragnea nu a venit miercuri in instanta, insa a…

- In prima faza, s-a aflat ca Bombonica Prodana pe care i-l imputa procurorii in dosarul angajarilor de la DGASPC Teleorman. Acest lucru a fost comunicat instantei la termenul de miercuri, la care, spre deosebire de actualul lider al PSD, Liviu Dragnea, fosta sa sotie nu a fost prezenta, ci doar avocatul…

- Andreea Marin și Lavinia Parva au fost tot timpul comentate datorita faptului ca seamana extraordinar de bine intre ele, iar dupa cum bine știm, aceasta nu este singura coincidența care le unește pe cele doua. Fosta soție a lui Stefan Banica, Andreea Marin, și actuala sa soție, Lavine Parva, fie sunt…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție judeca, astazi, un nou termen in dosarul in care Liviu Dragnea, președintele PSD, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC)…

- Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, sustinand ca a achitat prejudiciul in acest dosar, relateaza Agerpres.Bombonica Prodana nu este prezenta…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus joi si vineri la Galeria Mobius. Fosta sotie, Petruta Gheorghe, i-a indeplinit ultima dorința a urnalistului: aceea de a fi incinerat. Incinerarea trupului neinsuflețit a lui Andrei Gheorghe va avea loc sambata dimineata.

- Scandal in vazul tuturor dupa moartea lui Andrei Gheorghe. La nicio zi dupa ce tristețea și doliul s-au instalat in sufletele jurnaliștilor și al vedetelor care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe, a izbucnit o discuție aprinsa in legatura cu acesta. Totul a pornit de la o postare facuta pe o rețea de…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a murit, luni, la varsta de 56 de ani, din cauza unui stop cardio-respirator. El a fost gasit mort in locuinta sa din Voluntari. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a transmis un mesaj, pe pagina lui de Facebook: „Iubitul meu care nu mai esti aici… ramai doar…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Vestea cumplita a morții lui Andrei Gheorghe la varsta de doar 56 de ani a șocat și indurerat o țara intreaga. Omul de radio și televiziune era indragit de toate generațiile, in primul rand grație integritații sale morale și faptului ca spunea lucrurilor pe nume, fara ascunzișuri. Petruța Gheorghe,…

- "Acum toti isi vor aminti de tine, cat de bun erai, ce talent urias, bla bla bla... Pai da, ca nu si-a mai gasit loc in niciun radio, nicaieri nu a mai fost loc pentru el. Da, m-a socat vestea si nu mai vreau sa vorbiti despre profesionisti la trecut, lume care nu-ti pasa decat de cifre si bani.…

- Vestea ca Andrei Gheorghe a murit a socat pe toata lumea. Cunoscutul om de televiziune si radio fost surprins de paparazzii spynews.ro in luna decembrie a anului trecut, in timp ce se afla la cumparaturi. Imbracat sport, Andrei Gheorghe a luat la bani marunti fiecare raion in parte din respectivul magazin.…

- Handbalul romanesc vine cu o veste socanta. Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim Rm. Valcea si HCM Baia Mare, a decedat la numai 32 de ani, informeaza Mediafax. Fosta handbalista a fost rapusa de o boala incurabila, care a evoluat ...

- Fosta handbalista Alexandra Roua, care a evoluat la echipe ca Oltchim Ramnicu Valcea, Muresul Targu Mures si HCM Baia Mare, a decedat la varsta de 32 de ani. Alexandra Roua era fiica fostului mare portar al Oltchimului, Cristina Lada Roua, jucatoare care a facut parte din primele generatii de succes…

- Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim Rm. Valcea, Muresul Tg. Mures si HCM Baia Mare s-a stins din viata la numai 32 de ani! Alexandra e fiica fostului mare portar al Oltchimului, Cristina Lada Roua, jucatoare care a facut parte din primele generatii de succes ale gruparii valcene. “Piti”, cum…

- Ken Dodd, un comediant celebru, a murit duminica la varsta de 90 de ani. Vestea tragica a fost anunțata de atașatul sau de presa care a dezvaluit informația in aceasta dimineața. „S-a stins o legenda”, au spus toți cei care l-au cunoscut.

- Saptamana viitoare, fosta soție a afaceristului Alin Ionescu, din Targu Jiu, Cristina Spatar, il va boteza pe fiul actriței Delia Antal. Cantareața și actrița sunt prietene de ani buni. Micuțul in varsta de 9 luni va fi creștinat la o biserica de langa Capitala, iar petrecerea, restransa, va…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Gary Oldman a fost acuzat de violența domestica de fosta sa soție, la scurt timp dupa ce a caștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolul din Darkest Hour . Unul dintre fiii lui Oldman a publicat o scrisoare deschisa in care il apara pe tatal sau, scrie BBC News. Fosta soție a actorului,…

- Un nou scandal este pe cale sa izbucneasca in lumea mondena. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania , va prezinta detaliile unui caz uluitor: fosta sotie a lui Christian Sabbagh, Louise, ar fi hartuita de mama secretarului de stat in MAE Cristian Winzer sau “Ken de Romania”, asa cum este supranumit, datorita…

- Sandra, actuala soție a ex-fotbalistului Adrian Mutu, a dezvaluit care este relația ei cu fosta soție a sportivului, Consuelo Matos. In luna octombrie a anului trecut, fostul fotbalist Adrian Mutu se casatorea pentru a treia oara, cu Sandra , cu care are un baiețel, Tiago. Inainte de casatoria cu Sandra,…

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- Constantina Dita este in doliu. Sotia fratelui ei a murit, iar fosta campioana olimpica la maraton este foarte afectata de acest lucru. Pe pagina ei de Facebook, fosta campioana olimpica la maraton a publicat un mesaj emotionant.

- Pedofilul-politist Eugen Stan ar avea probleme grave de comportament dupa ce a trecut printr-un soc, acum mai multi ani. Cel putin asa spune fosta lui sotie, care s-a despartit de el acum ceva timp si s-a declarat ingrozita de faptele de care este acuzat barbatul!

- Lavinia Tatomir, fosta partenera de viața a legendarului actor Adrian Pintea, are sufletul indurerat dupa moartea unui prieten drag. Lavinia Tatomir, care acum este casatorita cu un medic pe nume Laurențiu , este fosta soție a regretatului actor Adrian Pintea. Vedeta trece prin momente extrem de neplacute…

- Fotbalistul ”infiat” de Gigi Becali, Claudiu Raducanu ”Blocnotes”, a reusit sa-si recupereze o parte din averea pe care a adunat-o in ani de zile de alergat pe terenul de joc. Golgheterul Stelei, care a evoluat apoi la Espanol Barcelona, a pus ban pe ban si a strans peste doua milioane de euro, dar…

- Procurorii au reusit, joi, sa o audieze pe tanara de 28 de ani care l-a impuscat pe politistul din Olt. Fata le-a spus ca totul a fost o joaca si ca ii pare rau pentru ce s-a intamplat. Iubitul ei este acum in coma profunda la spitalul din Craiova. (VEZI SI: EXCLUSIV. Primele imagini cu politistul din…

- Noua iubita a lui Bogdan Ionescu seamana izbitor cu Elena Basescu, fosta lui sotie Elena Basescu si Bogdan Ionescu au divortat in toamna anului 2016 lasand in urma o casnicie de patru ani si doi copii, un baiat si o fetita. Dupa despartire, cei doi si-au regasit alinarea in bratele altor parteneri.…

- Conducerea IPJ Dambovita a dispus, joi, verificari dupa ce fosta sotie a militarului care si-a ucis iubita intr-un coafor din Titu a spus ca a fost de mai multe ori la Politie, in urma batailor pe care le primea de la barbat, dar nu au fost luate masuri concrete.

- Fratele militarului retinut dupa ce si a ucis iubita intr un coafor din Titu, judetul Dambovita sustine ca barbatul avea probleme cu bautura si spune ca parintii lui, batrani si bolnavi, sunt devastati. Si fosta sotie a militarului a sustinut ca problemele de comportament ale lui Florin Oprea erau cunoscute…

- Fosta soție a militarului care și-a ucis, ieri, soția intr-un coafor din Titu, spune ca barbatul era violent și avea Post-ul Fosta soție a militarului criminal: „Am fugit din țara pentru a-mi salva viața” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fiica Mihaelei Borcea și-a aniversat ziua numelui. Fosta soție a lui Cristi Borcea a postat pe contul de socializare un colaj cu imagini in care apare alaturi de cele mai importante persoane din viața ei. Miercuri, 17 februarie, a fost ziua Sfantului Anton iar Mihaela Borcea si-a sarbatorit fiica.…

- Inainte de a forma un cuplu cu Mariana Bitang, antrenorul Octavian Bellu a mai fost casatorit. Fosta sa partenera de viața fusese chiar prietena cu celebra antrenoare. Octavian Bellu și Mariana Bitang sunt cei mai valoroși antrenori de gimnastica din lume. Cei doi formeaza un cuplu și in viața de zi…