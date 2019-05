Stiri pe aceeasi tema

- MacKenzie Bezos, fosta sotie a fondatorului si directorului general al Amazon.com, Jeff Bezos, va lasa acestuia 75% din participatia cuplului la companie si toate drepturile de vot, relateaza Reuters.Aceasta va renunta si la toate actiunile detinute la publicatia Washington Post si la compania…

- Cel mai bogat om al planetei a mai stabilit un nou record: cel mai costisitor divorț din istorie. Fosta soție a fondatorului Amazon, a primit la partaj 35 de miliarde de dolari. Este vorba de 4% din ansamblul acțiunilor Amazon.

- MacKenzie Bezos, fosta sotie a fondatorului si directorului general al Amazon.com, Jeff Bezos, va lasa acestuia 75% din participatia cuplului la companie si toate drepturile de vot, relateaza Reuters. Aceasta va renunţa şi la toate acţiunile deţinute la publicaţia Washington…

- Jeff Bezos și fosta lui soție, MacKenzie, au anunțat joi, pe Twitter, ca au finalizat detaliile finanicare ale divorțului. Fondatorul Amazon ramane cu 75% din companie, in timp ce fosta soție va pastra 4% din gigantul retailului online american, dar și-a cedat toate drepturile de vot lui Jeff Bezos.…

- In plus, MacKenzie Bezos si-a cedat participatia la publicatia Washington Post si la Blue Origin, compania prin care CEO-ul Amazon doreste sa contruiasca rachete. Intregul pachet detinut de cei doi Bezos valoreaza 143 de miliarde de dolari, la valoarea actuala a actiunilor. Astfel, Jeff Bezos…

- Cei doi au facut publice detaliile financiare ale divortului, pe Twitter, in postari publicate pe conturile personale, la aceeasi ora. Fosta sotie a fondatorului Amazon a sustinut ca a luat decizia pentru a asigura continuitatea companiei. In plus, MacKenzie Bezos si-a cedat participatia la publicatia…

- Ion Tiriac este singurul roman inclus in cea mai recenta editie a topului miliardarilor, publicat marti de revista americana Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, care il plaseaza pe locul 1.818 la nivel mondial.Comparativ, anul trecut, Ion Tiriac ocupa locul 1.867 la nivel mondial…

- Omul de afaceri Ion Țiriac, 79 de ani, este singurul roman inclus in topul Forbes al celor mai bogați oameni din lume. Fostul jucator de tenis are o avere de 1,2 miliarde de dolari și este pe locul 1.818 in lume, potrivit Adevarul. Fața de anul trecut, Ion Țiriac a urcat 49 de locuri. In continuare,…