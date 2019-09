Stiri pe aceeasi tema

- Veronica Lario, a doua sotie a lui Silvio Berlusconi, trebuie sa inapoieze magnatului si politicianului italian 60 de milioane de euro pe care i-a primit in urma divortului, potrivit unui ordin emis de Tribunalul Suprem de la Roma la finalul saptamanii.

- Aceasta decizie confirma sentinta data in favoarea lui Berlusconi, in noiembrie 2017, de Curtea de Apel din Milano, scrie presa italiana. Tribunalul Suprem considera ca Berlusconi si-a indeplinit obligatiile economice fata de fosta sotie, pe cand erau casatoriti. In plus, magistratii au considerat ca…

- Silvio Berlusconi a caștigat, definitiv, procesul pe care l-a intentat fostei sale soții, Veronica Lario, iar instanța a decis ca aceasta trebuie sa-i restituie suma de 46 de milioane de euro, plus penalitați, scrie Vanity Fair Italia. Curtea de Casație a Italiei a menținut decizia prin care Veronica…

