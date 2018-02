Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Melanie Griffith (60 de ani) a marturisit ca a fost supusa unei noi interventii chirurgicale pentru a indeparta o formatiune canceroasa din zona nasului, in urma careia s-a ales cu o cicatrice vizibila.

- Pentru a-și rezolva problemele de la genunchiul stang, Alexandre Lacazette a fost supus unei intervenții chirurgicale și va avea nevoie de o perioada de 4-6 saptamani pana va putea reveni pe gazon. Arsenal a confirmat informația printr-un comunicat oficial postat pe site-ul clubului. "Lacazette a fost…

- Madalina Iordate, fosta Enache, infirma categoric, prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , zvonurile conform carora motivul divortului de Gabi Enache ar fi fost o presupusa relatie conjugala pe care ea ar fi avut-o cu Mihai Balasa, coechipier cu ex-sotul ei la FCSB. Tanara a explicat…

- Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a contactat același virus gripal care a provocat moartea a 16 persoane in Romania, in ultima vreme. Actrita este internata la Spitalul…

- In urma cu puțin timp, celebra actrița in varsta de 60 de ani a fost supusa unei intervenții chirurgicale de indepartare a unui carcinom. Operația i-a salvat viața, insa i-a lasat urme vizibile pe fața. Așa arata dupa cea mai recenta intervenție Miercuri, Melanie Griffith a fost prezenta la Vienna Opera…

- Curtea de Apel Cluj a dat, ieri, o sentința definitiva in dosarul “meningita”, cauza in care Spitalul Județean de Urgența Zalau (SJUZ) este facut raspunzator de complicațiile aparute in urma unor infecții nosocomiale survenite la patru pacienți care au fost supuși unor intervenții chirurgicale in cadrul…

- Fosta soție a polițistului-pedofil a dezvaluit ca Eugen Stan ar avea probleme grave de comportament dupa ce, in urma cu doi ani, a trecut printr-un soc. El a fost evacuat din casa, fiind executat silit de o banca la care avea datorii.

- Neințelegerile din familie pot duce la adevarate drame, prin care, de obicei, trec femeile și copiii. Așa s-a intamplat și in cazul unui bucureștean care, dupa ce s-a desparțit de soție, a incercat, prin tot felul de metode de-a dreptul mafiote, sa-i reintre in grații. Amenințarile au continuat și dupa…

- Claudiu Raducanu a trecut in 2009 mai multe bunuri de valoare pe numele fostei sotii, dar si al mamei acesteia, prin intermediul unui contract de donatie. Dupa zece ani de casnicie a venit divortul, apoi partajul, iar fostul fotbalist a ramas aproape fara nimic. Episod ULUITOR cu Claudiu…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce a ajuns de urgenta la spital saptamana trecuta, din pricina unor probleme cardiace. Celebra interpreta de muzica populara a oferit, in exclusivitate, primele declaratii pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , direct de la spital.

- O crima oribila a avut loc vineri in curtea unei gradinite din Bucuresti. Nicoleta Botan, directoarea gradinitei, a fost ucisa de fostul ei sot, Marius Botan, desi ea obtinuse in urma cu cateva luni un ordin de restrictie pe numele sau.

- Conducerea IPJ Dambovița a dispus, astazi, verificari dupa ce fosta soție a militarului care și-a ucis iubita intr-un coafor din Titu a spus ca a fost de mai multe ori la Poliție, in urma...

- Accident la ora de varf a dimineții in Milano. Un tren care aducea navetiști inspre centrul de afaceri din Italia a deraiat, omorand doua persoane și ranind grav alte zece. Peste 100 de persoane au suferit rani ușoare in urma accidentului feroviar, potrivit AGERPRES.

- Intre Madalin de la Giurgiu si Sorina Docuz, fosta sotie a primarului Robert Negoita, e dragoste mare, dar exista si alte legaturi! Casatoriti civil din toamna anului trecut, proaspetii soti sunt aproape de nedespartit, participand impreuna chiar si la intalnirile de afaceri! CANCAN.ro, site-ul numarul…

- • Polițiștii Poliției orașului Babeni au dispus sambata, 20 ianuarie a.c., sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, reținerea unui barbat de 48 de ani, banuit ca și-ar fi agresat fosta soție. Polițiștii au reținut pentru 24 de ore, un barbat din orașul Babeni, banuit ca si-ar…

- Un barbat, de 48 de ani, a fost retinut sambata, pentru 24 de ore, de politistii din orasul valcean Babeni, pentru ca si-ar fi agresat fosta sotie, deși exista o hotarare a Judecatoriei Ramnicu Valcea care-i interzice sa se apropie ...

- Un barbat, de 48 de ani, a fost retinut sambata, pentru 24 de ore, de politistii din orasul valcean Babeni, pentru ca si-ar fi agresat fosta sotie, deși exista o hotarare a Judecatoriei Ramnicu Valcea care-i interzice sa se apropie ...

- Polițiștii români au intervenit la aproape 2.500 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate 7.600 de sanctiuni contraventionale pentru ilegalitațile depistate și au fost constatate aproape 700 de infracțiuni.”La data de 18 ianuarie a.c., 11.500 de politisti…

- Andrei Arșavin are o fosta nevasta foarte geloasa. Cand Alisa l-a vazut pe fotbalistul rus intr-un filmulet impreuna cu modelul Olga Semenova, luand masa la un restaurant din Alma Ata, a luat foc. A trecut la actiune și, dandu-se agent al Serviciilor de Securitate, și-a contactat, pe retelele de socializare,…

- A fost panica in Rio de Janeiro! Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana, aparent fiind vorba de un accident, a anuntat politia, care a precizat ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane au fost ranite.Imaginile prezentate…

- Vica Blochina a devenit o clienta fidela si trece foarte des pragul medicilor esteticieni. Fosta iubita a lui Piturca a facut abuz de operatiile estetice, iar acum chipul ei este de nerecunoscut.

- Dupa Jane Fonda și Hugh Jackman, Melanie Griffith este alt nume sonor de la Hollywood care a fost diagnosticat cu cancer de piele. Zilele trecute, paparazzi au surprins-o pe celebra actrița purtand bandaje in zona operata. Actrița a fost diagnosticata cu cancer de piele, pentru prima data, in anul 2009.…

- Nelea Motricala prefera discretia, la fel ca si celebrul ei fost sot, chiar daca numele ei este destul de cunoscut la Chisinau. Nelea Motricala, femeia care i-a fost sotie timp de 7 ani lui Carla’s Dreams, are 31 de ani, este din raionul Calarasi, din Republica Moldova, si este femeie de afaceri. Dupa…

- Larisa Dragulescu i-a refacut viata, iar acum este indragostita pana peste cap si este mai hotarata ca niciodata sa aseze la casa ei. Recent, ea a fost ceruta de nevasta de barbatul bratele caruia si-a gasit alinarea.

- Eugen Stan a divortat de sotie la inceputul anului 2016, despartirea celor doi fiind una cu scandal, dupa o tentativa esuata care a avut loc in 2015. Politistul pedofil a incercat sa-i ia casa la partaj. A

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a recasatorit si e extrem de fericita in bratele celui de-al doilea sot! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin…

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a casatorit! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin Cocos, pe care le publica in exclusivitate astazi. ( VEZI SI:…

- Un barbat din Marea Britanie a recunoscut ca si-a strangulat fiica si apoi a încercat sa îsi ucida si fosta sotie. Richard Kray a omorât-o pe fiica sa Olivia în vârsta de 19 ani, prin strangulare, si a încercat sa o omoare prin aceeasi metoda pe fosta sa…

- Fosta sotie a lui Eugen Stan, politistul acuzat ca a agresat doi copii intr-un lift din Bucuresti, a marturisit ca este socata de faptele barbatului alaturi de care a trait aproape 20 de ani. "Eu sunt divortata de el de trei ani de zile. Am divortat de comun acord. Nu am mai luat legatura cu dansul…

- Politistul Eugen Stan a fost prins de Poliție și urmeaza sa fie anchetat pentru fapta pe care a comis-o. Acum, intreaga Romanie așteapta cu sufletul la gura verdictul in cazul pedofilului din Drumul Taberei!

- Dana Chera a fost casatorita cu Bogdan Grecu timp ce mai bine de douazeci de ani. Ei il au impreuna pe David, care are 14 ani si pe Maria, de 11. Intr-o carte scrisa de o colega de breasla, prezentatoarea de la Antena 3 a dezvaluit ca este o "sotie supusa", desi in emisiuni este foarte certareata si…

- Dupa trecutul cu Adrian Mutu, se pare ca frumoasa Alexandra și-a gasit, in sfarșit, fericirea, alaturi de un actor celebru. De curand, iubitul i-a facut o declarație de dragoste de ziua ei de naștere.

- Veste cumplita primita de fosta sotie a unui ex premier. Aceasta a fost data afara din casa chiar de Craciun. Anuntul a fost facut chiar de fiica sa. Mioara Roman, fosta sotie a lui Petre Roman, a primit vestea de sarbatori. Va fi evacuata din apartamentul in care sta.Citeste si: Politia,…

- Președintele PSD a zis ca "este posibil" sa faca acest pas. Amintim ca despre casatorie a vorbit inca din septembrie 2017. Liviu Dragnea declara ca a incetat de multa vreme sa ii mai fie frica indiferent de consecințe, precizand ca a vorbit deja și cu copiii sai, cu fosta soție, dar și cu…

- Singurul urs din lume care a fost supus unei interventii chirurgicale pe creier a trecut printr-o noua procedura similara, rara, dupa ce a prezentat semne de dureri de cap recurente, informeaza joi DPA citand o declaratie a unei organizatii pentru protectia animalelor. ChamPa, o femela…

- Alina Vidican este așteptata cu mare nerabdare, la Timișoara, loc in care va petrece Sarbatorile de Iarna. Mai mult decat atat, pentru revenirea ei in Romania s-aui facut pregatiri cat se poate de serioase.

- Bianca Dragusanu a fost emotionata pana la lacrimi la televizor. Vedeta vorbea despre cum trebuie sa fie o gazda perfecta si, la un moment dat, a fost completata de un coleg care a adaugat despre cum isi primesc mamele copiii de Sarbatori.

- Dieter Stanzeleit, cetateanul german care sustine ca este fiul Regelui Mihai, a facut marturisiri in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania . Nerecunoscut de Rege in timpul vietii, barbatul ne-a spus ca nu va participa la inmormantarea fostului monarh, nedorind sa le dea satisfactie…

- Polițistul Ciprian Sfichi, cel care a fost lovit cu sabia de un interlop, are nevoie de ajutor pentru a se putea recupera, dupa ce a trecut, cu bine, de primele intervenții chirurgicale. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au inițiat un apel umanitar pentru a-l sprijini pe polițist. Potrivit…

- Cum arata Narcisa Guța dupa 20 de intervenții chirurgicale. Fosta soție a lui Nicolae Guța a fost prezenta in platoul WowBiz, unde a facut senzație cu noul ei look. „Nu mi-am facut așa multe intervenții. Mi-am facut vreo 20. Mi-am facut implant la sani, cu ridicare si am avut deviatie de sept la nas…

- Narcisa Guta e in culmea fericirii, dupa operatia estetica pe care si-a facut-o de curand. Si, dupa putin suspans in care fanii au asteptat nerabdatori rezultatul interventiei, vedeta a facut publica prima poza dupa ce fata "i-a fost sculptata cu bisturiul". Fanii au inrosit butonul de like.

- Peste 3.500 de patrule de jandarmi si politisti au actionat la nivel national pentru asigurarea ordinii publice la peste 400 de misiuni, fiind inregistrate 126 de incendii, 14 misiuni aeromedicale si de monitorizare a traficului rutier, iar 28 de persoane urmarite au fost prinse, informeaza MAI. In…

- Pompierii militari au derulat, in primele zece luni ale anului, peste 355.000 de misiuni in intreaga tara, media zilnica fiind de 1.170 de interventii. Peste 81% dintre actiuni au fost ale SMURD, 8,5% fiind incendii, in crestere cu 28,41% fata de perioada similara a anului trecut. In urma actiunilor…

- Ioana Valmar, fosta sotie a lui Calin Popescu-Tariceanu, a refuzat sa fie audiata marti, in calitate de martor, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Ioana Valmar a fost chemata…

- Sorina Docuz, fosta sotie a lui Robert Negoita, face eforturi uriase sa nu-si lase la vedere sarcina. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a fotografiat-o recent pe fosta Miss Buzau, care nu renunta la capriciile de doamna si isi ascunde cu talent viitorul bebelus. ( CITESTE SI: Sorina Docuz s-a sarutat…

- Echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Cluj au desfașurat un numar de 138 misiuni la sfârșitul de saptamâna ce a trecut, respectiv perioada 24 - 26 noiembrieAstfel, pompierii au intervenit în 20 de situații în domeniul…

- O fata de 12 ani din municipiul Arad a fost injunghiata de propriul tata, care, conform familiei, era in stare de ebrietate, fiind ranita grav la antebrat si supusa unei interventii chirurgicale. Barbatul, despre sotia spune ca face scandal de fiecare data cand bea, este cercetat in stare de libertate…

- In decembrie, Sandra si Adrian Mutu vor pleca in luna de miere la Punta Cana, in Republica Dominicana. “Briliantul” si frumoasa bruneta vor petrece doua saptamani de vis... acasa la Consuelo Matos, fosta sotie a internationalului roman. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…