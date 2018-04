Stiri pe aceeasi tema

- Activista anti-apartheid Winnie Mandela. fosta sotie a lui Nelson Mandela, a murit la varsta de 81 de ani, conform asistentului ei personal, scrie BBC. Ea este fosta sotie a primului presedinte de culoare din istoria Africii de Sud, Nelson Mandela, titreaza News.ro. Cei doi au fost un simbol pentru…

- Crin Antonescu a fost unul dintre cei mai importanți oameni politici din Romania. In 2014, insa, la scurt timp dupa alegerile parlamentare, și-a dat demisia din funcția de președinte al PNL. Apoi, a anunțat ca vrea sa iasa din politica și asta a facut. (VEZI ȘI: Crin Antonescu, de nerecunoscut atunci…

- Apropierea de celebra „Bunesa de la Urlați” nu a fost de bun augur pentru omul de afaceri Costin Bacneanu. Cel poreclit „Bossul termopanelor” a fost dat in judecata de fosta soție, care solicita modificarea acordului parental stabilit in prima instanța. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Buftea.…

- Invitat la „The Late Show With Stephen Colbert”, actorul a sfidat regulile, fumand o tigara chiar in platou. Si a facut cateva declaratii care lasa de inteles ca nici acum nu s-a asternut linistea intre el si Robin Wright Sean Penn si Robin Wright, in vremurile bune Sean, alaturi de fiul Hopper si fiica…

- La mai bine de un an de la anunțul divorțului dintre Angelina Jolie și Brad Pitt, presa de peste ocean a luat foc, dupa ce a aparut o imagine surprinsa in timpul unei intalniri pasionale intre actor și Jennifer Aniston. Potrivit tabloidul „Star”, fostul cuplu de actori Brad Pitt si Jennifer Aniston…

- Narcisa Guta a inceput sa frecventeze saloanele de infrumusetare, in ultima perioada. Mai mult, ea si avut multe postari pe retelele de socializare, dupa ce a trecut pragul acestor cabinete care i-au ridicat si moralul fostei sotii a lui Nicolae Guta. „Nu mi-am facut asa multe interventii. Mi-am facut…

- Petruta Gheorghe, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a vorbit intr-un interviu la Antena 3, despre omul Andrei, despre pasiunile sale, dar si faptul ca divortul nu a reprezentat momentul in care iubirea dintre ei nu a mai existat.

- Fosta sotie a lui Andre Gheorghe, Petruta Gheorghe, a povestit ultima discutie pe care a avut-o cu jurnalistul, cu doar cateva ore inainte sa moara. De asemenea, a precizat ca nu stia ca acesta sa fi avut probleme de sanatate, dar in acelasi timp spune ca i-au lipsit controalele periodice.

- Plecarea de pe aceasta lume a lui Andrei Gheorghe a lasat cate un gol in sufletul celor care l-au iubit și l-au apreciat. Petruța, fosta soție a jurnalistului, se numara printre persoanele care sufera enorm, mai ales ca ei au ramas prieteni dupa divorț. In cadrul unui interviu emoționant, cea care i-a…

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe, Petruta Gheorghe, a declarat ca nu stia ca omul de radio sa fi avut probleme de sanatate, dar ca, acesta nu isi facea controalele medicale periodice, precizand ca a vorbit cu el chiar cu o seara inainte ca jurnalistul sa-si gaseasca...

- Petruta, fosta sotie a omului de televiziune Andrei Gheorghe, a vorbit intr-un interviu pentru Antena 3 despre relatia pe care o avea cu fostul ei sot, dar si despre faptul ca nu stia ca Andrei Gheorghe ar avea probleme de sanatate.Petruta Gheorghe a mai spus ca doar cu cateva ore inainte…

- Mihaela, fosta soție a lui Cristi Borcea, a fost operata de urgența intr-o clinica din Austria. O problema mai veche s-a acutizat și a fost nevoie de o intervenție chirurgicala. Din fericire, pacienta se simte foarte bine și se recupereaza rapid! Operația la picior ar fi fost facuta in urma unor probleme…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, Petruța, a oferit detalii despre ceremonia funerara a regretatului jurnalist. Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani , trupul sau neinsuflețit fiind descoperit la reședința sa din Voluntari in data de 20 martie. Celebrul om de radio nu va avea parte de o inmormantare…

- Nicoleta, mama copilului lui Catalin Cazacu rupe tacerea și vorbește despre relația pe care a avut-o cu concurentul de la Exatlon, dar și de fosta lui iubita, Ana Roman. Tanara a marturisit cum s-a cunoscut cu sportivul și cat de tare a ajutat-o, in momentele grele. „Am avut doua relatii lungi si intense,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, la ieșirea de la ICCJ in dosarul in care este judecat alaturi de fosta soție, Bombonica Prodana, ca a aflat in aceasta dimineața despre decizia acesteia de a-și plati prejudiciul din dosar.”Am aflat in aceasta dimineața”, a raspuns sec, Liviu Dragnea.…

- Diana Simion, fosta sotie a lui Razvan Simion, a INFLORIT dupa DIVORT! DOAMNE, cum arata! Diana, o adevarata doamna!Fosta nevasta a lui Razvan Simion, total schimbata. Ce bine arata Diana Simion! Diana Simion a adoptat un look foarte tineresc.Diana Simion a trecut prin momente grele in urma cu cațiva…

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…

- Avocatul Toni Neacșu, care o reprezinta pe Bombonica Prodana, a declarat la plecarea de la ICCJ ca fosta soție a lui Liviu Dragnea a achitat doar 33 de mii de lei, partea sa din intreg prejudiciul reținut in caz. El a aratat ca Bombonica Prodana, chiar daca a achitat prejudiciul, nu recunoaște vinovația,…

- Scandal in vazul tuturor dupa moartea lui Andrei Gheorghe. La nicio zi dupa ce tristețea și doliul s-au instalat in sufletele jurnaliștilor și al vedetelor care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe, a izbucnit o discuție aprinsa in legatura cu acesta. Totul a pornit de la o postare facuta pe o rețea de…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Fostul senator Nicolae Dide, revoluționar cu patalama, a caștigat una din multiplele batalii pe care le ducea cu fosta lui soție! De mai bine de 11 ani, de la divorț, se aveau ca șoarecele cu pisica și s-au confruntat de multe ori in casa in care inca locuiau. Scandalurile s-au mutat apoi la poliție…

- Grave probleme de sanatate are Omar Hayssam, primul terorist al Romaniei, condamnat la 23 de ani de inchisoare! Cel care a pus la cale rapirea jurnaliștilor in Irak sufera, printre alte maladii extrem de serioase, și de Parkinson! Și, conform medicului Dan Raican, președintele Asociației AntiParkinson,…

- Ion Iliescu s-a confruntat cu probleme de sanatate la finalul anului trecut, din cauza unei entorse, dar a reușit sa le depașeasca. Starea lui de sanatate s-a imbunatațit, iar soția sa, Nina, a facut anunțul așteptat de toata lumea. Aceasta a precizat ca amandoi sunt bine și ca iși duc liniștiți viața.…

- Cu siguranța, multa lume iși aduce aminte de ”cutremurologul” Vergil Hincu, care a ingrozit intreaga Romanie cu prezicerile sale. Din fericire, niciuna nu s-a adeverit, dar unii oameni au ales sa doarma pe strada in nopțile prezise ca ”fatidice”. Acum in varsta de 87 de ani, Vergil Hincu e dat disparut…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Maria Shriver a lansat al 8-lea carte, un volum de memorii in care face dezvaluiri despre viața sa de dupa divorțul de Arnold Schwarzenegger . Intitulata „I’ve Been Thinking . . .: Reflections, Prayers, and Meditations for a Meaningful Life”, cartea e scrisa sub forma unui jurnal in care prezinta concepția…

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Nu a mai fost cale de impacare! Gabi Enache și Madalina și-au spus adio și oficial, odata cu divorțul pronunțat la finalul anului trecut! Ea a ramas cu baiețelul pe care i l-a daruit fotbalistul cand intre ei era iubire mare, el, cu Lena, noua lui dragoste, de la care a pornit scandalul conjugal! Dupa…

- Deși au divorțat in urma cu aproape șase ani, se pare ca fostul premier al Moldovei, Vlad Filat, și ex-soția lui, Sanda Diviricean, nu au ajuns inca la un numitor comun in ceea ce privește averea lor. In afara de cei doi copii pe care ii au impreuna, Luca și Iustina, pe cei doi ii […] The post Ce decizie…

- Veste-bomba in showbiz-ul romanesc! Unul dintre foștii jurați de la “MasterChef” divorțeaza dupa aproape trei ani de casnicie. Decizia vine dupa ce numele celebrului bucatar de la PRO TV a fost in mijlocul unui scandal uriaș: soția lui l-a acuzat de violența domestica. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania,…

- Cheloo era ridicat in 2016 de catre procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de risc (cannabis). Celebrul rapper a recunoscut acuzațiile procurorilor și, in urma unui acord cu aceștia, a fost condamnat, in 2017, de instanța, la doi ani de inchisoare cu suspendare și la efectuarea a 100 de zile de…

- Melanie Griffith, fosta soție a lui Antonio Banderas, este de nerecunoscut. Celebra actrița nu mai seamana cu diva care stralucea la brațul lui Antonio Banderas, ea marturisind ca a fost supusa recent unei intervenții chirurgicale care i-a schimbat infațișarea. ”Am fost supusa unei interventii chirurgicale…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie astazi o mega-bomba din showbiz: Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Cei doi locuiau in vila artistului, din zona Baneasa, insa Anda a parasit locuința in urma cu doua saptamani, susțin sursele noastre. (VEZI ȘI: Fosta iubita a lui Liviu Varciu…

- Giani Kirita este unul dintre cei mai controversati concurenti de la Exatlon. Barbatul face parte din echipa Faimosilor si se implica foarte mult ca ceilalti coechipieri sa aiba un psihic foarte bun. Daca pe plan profesional i-a mers foarte bine, in cel personal lucrurile au stat putin diferit.

- Madalina Iordate, fosta Enache, infirma categoric, prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , zvonurile conform carora motivul divortului de Gabi Enache ar fi fost o presupusa relatie conjugala pe care ea ar fi avut-o cu Mihai Balasa, coechipier cu ex-sotul ei la FCSB. Tanara a explicat…

- Madalin Ionescu și Mihaela au divorțat in 2011, dupa 14 ani de casnicie. Madalin a ramas cu cei doi copii și și-a refacut viața alaturi de Cristina Șișcanu. Mihaela, fosta lui soție, a preferat sa stea cat mai departe de lumina reflectoarelor. Ea este PR-ul unui club din București și arata in continuare…

- Fotbalistul ”infiat” de Gigi Becali, Claudiu Raducanu ”Blocnotes”, a reusit sa-si recupereze o parte din averea pe care a adunat-o in ani de zile de alergat pe terenul de joc. Golgheterul Stelei, care a evoluat apoi la Espanol Barcelona, a pus ban pe ban si a strans peste doua milioane de euro, dar…

- Petre Geamanu si Titel Cracanatu au facut un sprit de pomina la Rastoaca, in cinstea unui proaspat eliberat din penitenciar, chef unde s-a legat o noua fratie a clanurilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini de la petrecerea de cinci stele la care au luat parte…

- Noua iubita a lui Bogdan Ionescu seamana izbitor cu Elena Basescu, fosta lui sotie Elena Basescu si Bogdan Ionescu au divortat in toamna anului 2016 lasand in urma o casnicie de patru ani si doi copii, un baiat si o fetita. Dupa despartire, cei doi si-au regasit alinarea in bratele altor parteneri.…

- Conducerea IPJ Dambovita a dispus, joi, verificari dupa ce fosta sotie a militarului care si-a ucis iubita intr-un coafor din Titu a spus ca a fost de mai multe ori la Politie, in urma batailor pe care le primea de la barbat, dar nu au fost luate masuri concrete.

- Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita a dispus efectuarea de verificari cu privire la aspectele sesizate in spatiul public, dupa ce fosta sotie si rudele femeii ucise la coafor spun ca au depus plangeri pe numele militarului, insa acestea nu figureaza in nicio evidenta.

- Fratele militarului retinut dupa ce si a ucis iubita intr un coafor din Titu, judetul Dambovita sustine ca barbatul avea probleme cu bautura si spune ca parintii lui, batrani si bolnavi, sunt devastati. Si fosta sotie a militarului a sustinut ca problemele de comportament ale lui Florin Oprea erau cunoscute…

- La patru ani de la divortul unuia dintre cei mai excentrici milionari de la noi, lucrurile tot nu s-au asezat in familia acestuia. Romeo Dunca, timisoreanul care a facut avere din transportul cu TIR-urile, pasionat de expeditii, raliuri sau pilotarea propriului elicopter, i-a deschis un nou proces fostei…

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a casatorit! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin Cocos, pe care le publica in exclusivitate astazi. ( VEZI SI:…

- Inainte de a forma un cuplu cu Mariana Bitang, antrenorul Octavian Bellu a mai fost casatorit. Fosta sa partenera de viața fusese chiar prietena cu celebra antrenoare. Octavian Bellu și Mariana Bitang sunt cei mai valoroși antrenori de gimnastica din lume. Cei doi formeaza un cuplu și in viața de zi…