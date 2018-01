Stiri pe aceeasi tema

- Se schimba structura Guvernului: Vor fi patru vicepremieri: Paul Stanescu, Grațiela Gavrilescu, Viorel Ștefan și Ana Birchall. Rovana Plumb va fi cel mai probabil la Fonduri Europene, ministerul delegat condus in Guvernul Tudose de Marius Nica. Marius Nica , unul dintre susținatorii fostului premier…

- Declarația comuna publicata, miercuri, pe site-ul Comisiei Europene și semnata de președintele CE Jean ClaudeJuncker și primvicepreședintele CE Frans Timmermans a fost provocata de un raport intocmit de reprezentantul CE in Romania, Angela Filote, cu privire la premierul desemnat Viorica Dancila, potrivit…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind modificarile legislative in domeniul justitiei din Romania reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei,…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, au transmis conducerii Comisiei Europene o scrisoare in care iși exprima speranța ca Romania va incheia cu succes MCV in actualul mandat al CE, asigurand totodata ca legile justiției au fost elaborate cu respectarea…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- Costul pentru Romania al pozitiei oficiale a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui, Frans Timmermans, cu privire la modificarea legilor justitiei, este "afectarea grava a imaginii tarii noastre in plan european si international", se afirma intr-un comunicat…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, ca pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana, arata ca premierul desemnat, Viorica Dancila, a mintit public atunci cand a afirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sustine modificarile…

- Jean Claude Juncker si Frans Timmermans, presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, au facut miercuri o declaratie comuna in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile recente din Romania si subliniaza ca CE avertizeaza din nou cu privire la pericolul regresarii si va analiza in…

- Presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker si Frans Timmermans, au dat publicitatii, miercuri, o declaratie comuna in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile recente din Romania si […]

- Direcția Naționala Anticorupție susține, in ordonanța prin care s-a dispus urmarirea penala a liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, ca jurnalistul Dan Turturica, fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, in prezent redactor-șef digi24.ro, ar fi intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan. Banii au…

- O organizație nonguvernamentala deruleaza, in premiera in Romania – in parteneriat cu șapte spitale din București și Ploiești, dar și cu Spitalul Județean Ilfov – o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C (VHC) la pacienții care se interneaza in cele mai mari unitați medicale de stat din Romania.…

- In plin protest in capitala Romaniei, miliardarul filantrop George Soros lanseaza o previziune la adresa Uniunii Europene. Soros este de parere ca Uniunea Europeana se afla in pragul destramarii. Intr-o declaratie acordata celor de la Financial Times, afaceristul a apreciat ca problemele cu care se…

- Protestele anunțate pentru simbata seara, in Capitala, dar și in alte orașe din Romania sunt puse sub semnul intrebarii in privința simțului civic care ar trebui sa le guverneze. Presa a demonstrat in ultimul an ca anumite organizații neguvernamentale care pregatesc astfel de mitinguri sunt finanțate…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Cele noua state fac parte din cele 23…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri seara, ca o desemneaza pe Viorica Dancila pentru funcția de premier. Vom reveni cu detalii. Stirea Iohannis: “Am decis sa dau inca o șansa PSD”. Viorica Dancila, desemnata premier a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…

- Consultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la ora 12.00. Primii chemati au fost liderii PSD-ALDE, delegatie condusa de liderul PSD Liviu Dragnea si secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, in lipsa presedintelui de partid. Coalitia PSD-ALDE o sustine pe…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. “Portalul…

- Premierul Mihai Tudose este acuzat ca protejeaza afacerile din Romania ale unei companii internaționale puternice din domeniul energiei in detrimentul total al intereselor economice ale țarii noastre. Daca se dovedește ca este adevarat, prim-ministrul poate fi acuzat de subminarea economiei naționale,…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, scrie Mediafax.…

- Activele imobiliarele sunt supraevaluate cu 20-25%, in acest moment, iar programul “Prima casa” ar trebui oprit gradual, a spus marți Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). “Acum vad imobiliarele supraevaluate undeva la 20-25%. Daca faci un calcul mediu…

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit diplomatului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara sunt asteptati sa protesteze miercuri, in Piata Victoriei, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane, potrivit COTAR. “Confederatia Operatorilor…

- Propunerile de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala, pe fondul transpunerii in legislația autohtona a directivei europene privind prezumția de nevinovație, au generat o serie de reacții de revolta atat in randul magistraților, cat și in randul politicienilor.In cazul…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1.040 legi adoptate intre 1 august 2016 si 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE), arata raportul Grayling AcTrend 2017,…

- Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat in Romania la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost retinut, in noaptea de miercuri spre joi, in Buenos Aires, Argentina. Potrivit Poliției Romane, schimbul de date și informații a avut loc prin Centrul de Cooperare Polițieneasca Internaționala…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- O parte dintre liderii organizațiilor care au participat și participa și duminica seara la protestele anti-PSD și impotriva modificarii legilor justiției din Piața Victoriei, din Capitala, au facut apel la noi manifestații de amploare, cu susținerea fostului premier Dacian Cioloș – care anunța duminica…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajații romani sa nu mai fie la fel de optimiști in privința viitorului lor pe piața muncii, potrivit unui comunicat transmis de platforma Undelucram.ro. Principalii indicatori…

- Deputatii USR au mers miercuri in biroul lui Liviu Dragnea pentru a protesta fata de comunicatul pe care liderul PSD l-a dat in fals, in mod abuziv si fraudulos, fara a respecta regulamentele Parlamentului. In biroul lui Liviu Dragnea a fost si deputatul USR de Maramures, Vlad Durus. “Prin acea declaratie,…

- Senatorul Șerban Nicolae a reacționat și el la adresa Departamentului de Stat al SUA și, in special, la adresa ambasadorului american Hans Klemm, dupa ce colegul sau de partid, Florin Iordache, a raspuns criticilor venite printr-o declarație publica de la Washington. Șerban Nicolae spune ca mesajul…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, unde, cel mai probabil, va avea o discutie cu ministrul Tudorel Toader. Subiectul: raportul MCV. Potrivit unor surse judiciare, Kovesi a fost invitata la sediul ministerului pentru a purta discutii referitoare…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica seara, in peste 80 de orase din Romania fata de fata de proiectele de modificare a legilor justitiei si fata de modificarile aduse Codului Fiscal, iar protestele au ajuns in presa internaționala. “The Associated Press” si “Washington Post” au scris despre…

- Președintele Comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea SIPA, senatorul Șerban Nicolae, sesizeaza, printr-o scrisoare transmisa Parlamentului European, refuzul Monicai Macovei de a se prezenta in fața Comisiei. De altfel, Macovei a anunțat pe 11 noiembrie, ca nu isi da „acordul de vointa”…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca, in raportul privind MCV, este foarte clar exprimata intentia Comisiei Europene de a pune capat acestui mecanism inainte de inceperea Presedintiei Romaniei la Consiliul UE, ”doar daca Romania demonstreaza ca statul de drept si independenta justitiei sunt…

- In ciuda realizarii unora dintre obiectivele propuse, Comisia Europeana (CE) nu poate inca sa concluzioneze ca obiectivele de referinta ale MCV (Mecanismul de Cooperare si Verificare) sunt, in acest moment, indeplinite satisfacator de Romania, se arata in ultimul raport privind progresele inregistrate…

- Concluzia raportului publicat miercuri de Comisia Europeana privind progresele inregistrate in justiție este ca Romania iși poate indeplini obiectivul ridicarii Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) in actualul mandat al Comisiei Europene, ceea ce inseamna pe parcursul anului 2018, a declarat…

- Potrivit celui mai nou raport, privind reforma judiciara si combaterea coruptiei, in contextul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV) instituit in 2007, cand Romania a aderat la Uniunea Europeana, tara noastra a "realizat progrese in privinta unora dintre aceste recomandari; este vorba,…

- Un lider extremist sarb, care a participat de partea separatistilor pro-rusi la conflictul din Ucraina și care a incercat sa spioneze obiective militare ale NATO in Romania, a fost prins de SRI și declarat indezirabil pe teritoriul țarii noastre pentru o perioada de 15 ani. Marți seara, purtatorul de…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-ar fi cerut ministrului Justiției, Tudorel Toader, la intalnirea de marți, de la Bruxelles, sa aștepte avizul comisiei de la Veneția inainte ca modificarile legilor justiției sa fie aprobate, potrivit unor surse citate de Politico.eu.Potrivit…

- Candidații care au susținut examenul pentru intrarea la Institutul Național al Magistraturii au oferit o serie de „perle” la interviul de admitere. Deși sunt amuzante, „perlele” scoase pe gura de candidați ridica serioase semne de intrebare asupra viitorului magistraturii in Romania. Ele au fost scoase…

- Primaria Cluj-Napoca a primit premiul de Excelenta în Digitalizare, în cadrul Galei Asociațiilor Municipiilor din România, care a avut loc luni seara la Ateneul Roman. ”Acest premiu reflecta reușitele orasului nostru in materie de digitalizare…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) ar intruni jumatate din numarul total de voturi in cazul unor alegeri anticipate și doar doua alte formațiuni politice – Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidul Democrat (PDM) – ar mai putea accede in Parlament, potrivit unui sondaj dat…

- Firma de consultanța EY Romania a publicat un punct de vedere despre jurisprudența și cadrul legislativ aplicabile in domeniul fraudelor in domeniul TVA, in contextul in care, de multe ori, sunt afectate companiile care acționeaza corect. Publicam textul integral semnat de Costin Manta, senior manager,…

- In ultimele 30 de zile, autoritatile romane au impiedicat peste 40 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piața neagra din Romania, potrivit unui comunicat transmis marți de compania British American Tobacco. Valoarea capturilor se ridica la 20 milioane de lei și reprezinta aproximativ 30% din…