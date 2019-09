Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații instanței supreme au constatat legalitatea rechizitoriului prin care fostul trezorier PSD Mircea Draghici a fost trimis in judecata de procurorii DNA și au dispus inceperea judecații dosarului, decizia nefiind definitiva. ICCJ a constatat și legalitatea administrarii probelor.„Constata…

- Ovidiu Anghelidi, barbatul din Jidvei cercetat pentru terorism, ramane in arest preventiv pentru inca 30 de zile. Masura a fost luata prima data acum 3 luni, in data de 12 aprilie. Propunerea de prelungire a arestarii preventive a venit din partea de Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au dispus trimiterea in judecata a inculpaților Onea Lucian…

