- Nelu Stelea a fost numit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, joi, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a dispus revocarea din functia de…

- Fosta directoare a Casei Județene de Asigurari de Sanatate Buzau, Raluca Alexandru, a fost numita secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, printr-o decizie emisa astazi de catre premierul Viorica Dancila. Pana pe 13 mai 2019, Raluca Alexandru a ocupat fotoliul de director al…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 24 iulie a.c., conform unui comunicat venit de la Cotroceni, urmatoarele decrete: Decret prin care se ia act de demisia doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne, și se constata incetarea funcției de membru al Guvernului; Decret…

- Ministerul Sanatatii asteapta din partea conducerii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) un raport cu privire la sistemul informatic al cardului de sanatate, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, adaugand ca urmeaza sa propuna Secretariatului General al Guvernului…

- A fost schimbata din funcție Raluca Alexandru, președintele director al Casei Județene de Asigurari de Sanatate Buzau. Interimarul la șefia CJAS este asigurat de Simona Anghel, o angajata cu vechime a Casei. Avocata Raluca Alexandru a ocupat fotoliul de director din luna octombrie 2017, insa cu delegație.…

