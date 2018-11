Fosta secretara de la Facultatea de Electro, actrita in filme porno. Clip filmat in sediul facultatii

Stiri pe aceeasi tema

- O secretara de la Facultatea de Electronica și Telecomunicații de la Universitatea din Timișoara este in centrul unui scandal uriaș, dupa ce a aparut intr-un film pentru adulți, ce ar fi fost chiar intr-unul dintre birourile unitații de invațamant.

Liga Studenților din Facultatea de Electronica și Telecomunicații (LSFETc), impreuna cu conducerea Facultații de Electronica ... Școala de vara la Universitatea Politehnica