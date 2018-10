Fostul soț al Ralucai Moianu, comentatorul sportiv Marius Ancuța, murea la 50 de ani, rapus de o boala necruțatoare, iar vestea cadea ca un fulger peste intreg showbiz-ul romanesc. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) La patru luni de la dispariția renumitului comentator de snooker, fosta soție a acestuia pare ca nu și-a revenit dupa pierderea suferita. […] The post Fosta prezentatoare TV Raluca Moianu, in doliu la 4 luni de la moartea soțului! appeared first on Cancan.ro .