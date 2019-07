Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pancu (41 de ani) se bucura de increderea conducerii echipei pe care o antreneaza și a semnat un nou contract cu gruparea giuleșteana. Rapidiștii au anunțat pe site-ul oficial al clublui ca Daniel Pancu și-a prelungit ințelegerea cu clubul mult iubit și va continua pe banca acestuia pana in vara…

- În asteptarea rezultatului autopsiei, care va stabili exact care a fost cauza mortii Florijanei Ismaili, anchetatorii au venit cu o prima ipoteza neoficiala. Fosta jucatoare de la BSC YB Frauen ar fi suferit un soc termic, imediat ce a plonjat în apele lacului Como. Corpul neînsufletit…

- Graziela Vajiala, fosta șefa a Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), ar fi cerut laboratorului de testare din București mușamalizarea unor teste pozitive de doping pentru trei atleți romani, arata un raport al Agenției Mondiale Antidoping (WADA) obținut de

- Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la FC Voluntari, a fost extrem de mulțumit de modul in care jucatorii sai au reacționat in partida caștigata contra Concordiei Chiajna, scor 2-1 (Tudorie '83 '90+1 / Gradinaru '1). „Au fost multe ocazii in acest meci, cred ca am facut o buna reclama fotbalului…

- Meciul deceniului in Timisoara si probabil ultima partida inainte ca stadionul „Dan Paltinisanu” sa fie demolat, se va disputa sambata, 18 mai, de la ora 17.00. Este vorba despre o partida de fotbal cu scop caritabil, o infruntare a titanilor. Stelele nationalei si stelele lui Poli se intalnesc și spera…

- Florin Raducioiu, 49 de ani, fost mare atacant al „Generației de Aur", il contrazice pe fostul sau coleg, Gica Hagi, 54 de ani. Raducioiu crede ca in acest moment este greu ca o echipa din Liga 1 sa joace direct in grupele UEFA Champions League, așa cum a propus Gica Hagi de mai multe ori (Detalii AICI).…

- In cadrul evenimentului Zilele Maramuresului 2019, ediția a V-a, va avea loc și un meci de fotbal caritabil intre Gloriile fotbalului maramureșean și Legendele fotbalului romanesc. Meciul va avea loc in data de 17 mai 2019, orele 16,00 pe stadionul Viorel Mateianu din Baia Mare. Prețul unui bilet este…

- Florin Raducioiu, fost internațional roman, a vorbit despre prestația echipelor romanești in cupele europene. Florin Raducioiu a criticat prestația celor de la CFR Cluj cu Dudelange, in play-off-ul Europa League (n.r. 2-0 și 3-2 pentru Dudelange, campioana Luxemburgului). „Sa nu uitam ca CFR Cluj, anul…