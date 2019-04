Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Baniaș, fosta concurenta de la ”Insula Iubirii”, a trecut prin momente dramatice in urma cu cateva luni de zile, cand a pierdut o sarcina, insa acum soarele pare sa fi rasarit pe strada ei.

- Creatoarea de moda Zina Dumitrescu a murit la varsta de 82 de ani, dupa ce mai bine de 8 ani de zile a stat intr-un azil de batrani din Ghermanești. Ultimele zile ale Zinei Dumitrescu au fost unele pline de amaraciune.

- Georgia, cea care a avut o relatie de cateva luni cu milionarul Gianluca Vacchi, este insarcinata! Nu, nu cu milionarul italian, ci cu noul ei iubit. Bruneta are deja 22 de saptamani de sarcina.

- Toata lumea știe ca nicio graviduța nu este ocolita de kilogramele in plus, in timpul sarcinii. Prin acest lucru a trecut și Andreea Popescu, caci fosta dansatoare a Deliei s-a ingrașat destul de mult in perioada in care a fost insarcinata cu Ioachim.

- Dana Razboiu e o mama singura, dar fericita. Fosta stirista se mandreste cu fiul ei cel mare, Victor, care impreuna cu echipa castiga concursuri internationale de robotica. Zilele trecute, pustiul s-a intors cu o medalie acasa, el obtinand locul intai la Campionatul de robotica din Seul, Coreea. Baiatul…

- Din pacate, Mirela de la Insula iubirii a pierdut sarcina și a facut avort spontan in weekend. Dupa toate aceste probleme, concurenta se afla sub tratament și sub atenta supraveghere a medicilor, scrie viva.ro. Mirela de la Insula iubirii era insarcinata in doua luni, insa fara sa știe ca urma sa…

- Bucurie mare in viata unei superbe prezentatoare. Urmeaza sa devina mamica in doar cateva luni. Inesa Voscoboinic, una dintre cele mai frumoase prezentatoare din Republica Moldova, este insarcinata.