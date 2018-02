Stiri pe aceeasi tema

- Victor Becali a fost condamnat definitiv, marți, de instanța suprema, la 5 ani și 8 luni de inchisoare, in dosarul ”Mita pentru judecatoare”. Ioan Becali a primit o pedeapsa de trei ani de inchisoare pentru dare de mita, in timp ce Cristi Borcea a fost achitat. Fosta judecatoare Geanina Terceanu va…

- Judecatorii au dat sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Geanina Terceanu-7 ani de inchisoare, Victor Becali -5 ani si 8 luni de inchisoare. Cristian Borcea a fost achitat de magistrați. Victor Becali se intorce la inchisoare. Victor Becali a primit o condamnare de cinci ani și patru luni de…

- Magistratii ICCJ s-au pronuntat in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare, motiv pentru care…

- Geanina Terceanu a fost condamnata la 7 ani de inchisoare in dosarul in care e acuzata ca a luat mita pentru a-i achita pe fratii Becali si Cristian Borcea in dosarul Transferurilor. Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni de inchisoare, Cristian Borcea fiind achitat. Decizia ICCJ e definitiva. …

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la…

- Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție, are loc pronunțarea in procesul "Mita pentru judecatoare". Decizia va fi definitiva. Inculpati au fost Cristi Borcea, Ioan si Victor Becali, pentru dare de mita, precum si fosta judecatoare Geanina Terceanu, pentru luare de mita. Pe 6 februarie a avut…

- Traian Berbeceanu spune ca Procurorul General Augustin Lazar i-ar fi cerut sa pastreze un interlop pe post de martor și nu sa-l cerceteze in condițiile in care personajul era suspectat de foarte multe infracțiuni grave, scrie “Romania libera”. Potrivit “Romania libera”, din punct de vedere legal, niciun…

- Conferința de presa susținuta, miercuri seara, de șefa DNA a scos la iveala inclusiv criteriile discreționare prin care aceasta și instituția pe care o conduce ințeleg sa respecte legea privind confidențialitatea datelor din dosare penale in lucru, mai ales atunci cand este vorba despre imaginea Laurei…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a inițiat demersurile pentru a permite beneficiarilor proiectelor de utilitate publica – infrastructura de baza și de acces din mediul rural – achiziționarea serviciilor de proiectare și de execuție lucrari in cadrul unei singure proceduri, procedura…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in acest weekend, de la 9-10 grade Celsius la 1-4 grade C. Duminica vor incepe ninsorile. In Muntenia si in vestul Dobrogei se va depune un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri,…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel București a clasat dosarul in care celebrul avocat Nasty Vladoiu, membru al Baroului București, a fost acuzat de evaziune fiscala. Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au demarat cercetarile in urma cu doi ani, intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al finantelor, in prezent consilier al premierului Viorica Dancila, a fost condamnat, joi, de magistrații Curții Supreme, la opt ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Decizia de joi a…

- Laura Codruța Kovesi nu numai ca se spala pe maini de prescrierea faptelor din dosarul Microsoft, ba chiar il asmute pe Augustin Lazar asupra Mihaielei Iorga Moraru, procuroarea care a instrumentat cauza, data afara abuziv din DNA de Kovesi. Nu așa proceda șefa DNA și cu dosarul ICA. In iunie 2014,…

- Procurorii au cerut, marti, la ultimul termen, pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare Geanina Terceanu, respectiv 8 ani de inchisoare, in dosarul in care aceasta e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor.…

- Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție are loc ultimul termen in procesul "Mita pentru judecatoare". Inculpati au fost Cristi Borcea, Ioan si Victor Becali, pentru dare de mita, precum si fosta judecatoare Geanina Terceanu, pentru luare de mita. Astazi vor avea loc dezbateri și pledoariile finale…

- Nepotul fostului președinte Traian Basescu, Dragoș Basescu, a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare pentru ca a cerut mita un milion de euro pentru a interveni la un procuror DIICOT. Decizia este definitiva și nu mai poate fi atacata cu recurs. Potrivit rechizitoriului, la 13 martie 2014,…

- Meteorologii au emis, sambata, avertizari cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din saisprezece judete. De asemenea, pana la ora 20.00, majoritatea regiunilor tarii sunt sub incidenta unei informari a meteorologilor care au prognozat vant si ploi ce vor cumula 20 de litri pe metru patrat,…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Potrivit unui comunicat transmis in exclusivitate Sursa Zilei, procurorii DNA au clasat dosarul la data de 9 ianuarie, dupa aproape…

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, minte spunand, intr-un interviu acordat Agerpres, ca celebra inregistrare cu „decaparea instituționala” este trucata, in condițiile in care Parchetul General a inchis ancheta clasand dosarul. Kovesi a vorbit, in cadrul interviului despre actiunea disciplinara exercitata…

- Simona Halep a fost internata pentru deshidratare dupa finala jucata sambata la Australian Open, dar a fost externata duminica dimineata, informeaza publicația ESPN Tenis, citata de Mediafax. Simona Halep a fost internata sambata seara si externata patru ore mai tarziu. Alaturi de informatiile oferite,…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a scapat definitiv de controlul judiciar impus intr-un dosar instrumentat de DNA. Controlul judiciar a fost revocat, vineri, de Curtea de Apel Cluj, fața de Catalin Cherecheș, reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. „Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii de parcurs/calendarul…

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost prezent, joi, la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a judecat cererea DNA de redeschidere a unui dosar pe numele sau, inchis in urma cu cinci ani de procurorii anticorupție. La ieșirea din sala de judecata, Paul Stanescu a declarat ca este vorba despre presupuse…

- Plutonierul Florin Oprea – care, marți seara, și-a injunghiat mortal iubita intr-un coafor din localitatea Titu, județul Dambovița –este un agresor cu antecedente. In 2011, a fost cercetat penal dupa ce l-a batut pe concubinul fostei soții. Dosarul, instrumentat la acea data de un procuror de la Parchetul…

- Cristi Borcea a fost prezent in sala de judecata, alaturii de frații Ioan si Victor Becali. In acest dosar, Borcea și frații Becali sunt acuzați ca i-au dat fostei judecatoare Gianina Terceanu 220.000 de euro, din aprilie 2009 pana in mai 2012, pentru a da pedepse mai mici in Dosarul Transferurilor.Magistrații…

- Procurorii DNA au decis extinderea urmaririi penale fața de persoana juridica SC TEL DRUM SA, suspecta pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala in forma continuata și complicitate la doua infracțiuni de abuz in serviciu cu obținere de foloase…

- Statistica deplorabila a DNA continua și in anul curent, dupa ce 2017 a fost unul plin de dezastre in instanțele de judecata, care au desființat zeci de dosare și au achitat numeroși inculpați. Tribunalul Bucuresti a daramat toata construcția facuta de un procuror din secția condusa de Marius Bulancea…

- Inspecția Judiciara a demarat verificari la Parchetul Judecatoriei Sectorului 5, dupa ce s-a autosesizat cu privire la informațiile aparute in spațiul public despre dosarele penale mai vechi in care ar fi fost vizat polițistul pedofil și care au ramas nesoluționate. Sesizarea din oficiu are in vedere…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca șterge o serie de datorii aflate la sold la finalul anului 2017. Astfel, toate datoriile mai mici de 40 de lei, pe care contribuabilii erau obligați sa le achite ANAF, vor fi eliminate din data de 7 ianuarie 2018 și nu vor mai figura in evidențele…

- Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat in calitate de martor, joi seara, la DIICOT, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, informeaza Agerpres. Initial, primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati joi dimineata…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Un cetațean francez a caștigat un proces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, impotriva statului francez, dupa ce a fost condamnat inițial pe probe obținute in urma unor convorbiri telefonice, in baza unor proceduri separate, pe care nu a avut posibilitatea sa le conteste inițial, potrivit unei…

- Patronul formației U Craiova, Adrian Mititelu, a fost audiat, vineri, la DNA, in calitate de martor intr-un dosar in care apare numele fostului procuror anticorupție Doru Țuluș, fost șef al Secției a II-a a DNA. La intrarea in sediul DNA, Mititelu a declarat ca a fost citat ca martor „intr-un dosar…

- Poliția Capitalei este in alerta din cauza unui nou incident la metrou. Polițiștii cer sprijinul populației pentru a gasi o femeie care amenința calatorii. “Poliția Capitalei intervine in toate statiile de metrou pentru protejarea persoanelor aflate in aceste locatii si pentru identificarea unei femei…

- Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat in Romania la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost retinut, in noaptea de miercuri spre joi, in Buenos Aires, Argentina. Potrivit Poliției Romane, schimbul de date și informații a avut loc prin Centrul de Cooperare Polițieneasca Internaționala…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Neplata catre buget, cu intenție, a impozitelor și contribuțiilor supuse regimului de reținere, sau incasare și plata, sau virare, va fi incriminata ca fapta de evaziune fiscala și pedepsita cu inchisoare de la un an la șase ani, potrivit unui proiect de Ordonanța de urgența publicat de Ministerul Finanțelor,…

- Ediția din 11 decembrie a Marilor Intalniri de la Excelsior o are ca invitata pe jurnalista Alessandra Stoicescu, realizatoarea emisiunii „100 de minute” de la Antena 3. Evenimentul care va incepe la ora 20 are loc in Sala „Ion Lucian” (Sala Mare) a Teatrului Excelsior, unde cunoscuta realizatoare de…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de magistrații Curții Supreme la 4 ani și opt luni de inchisoare, in dosarul in care a fost trimis in judecata, alaturi de omul de afaceri Lucian Colțea, pentru trafic de influența și spalare de bani. Decizia instanței nu este definitiva și poate…

- Fostul ministru Cristian David a fost condamnat, marți, la cinci ani de inchisoare in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita. Decizia nu este definitiva. Inalta Curte l-a condamnat, marți, pe fostul ministru de interne, Cristian David, in dosarul fostului președinte al…

- Cei peste 88.000 de turiști romani care au plecat in diverse destinații din țara in minivacanța de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa, potrivit unei analize a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Pentru prima oara dupa 1989, pachetele…

- Magistrații Curții Supreme judeca miercuri contestatia depusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la masura sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul “Tel Drum”. Pe 21 noiembrie, DNA a instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de Liviu Dragnea si de ceilalti suspecti…

- Majorarea preturilor la alimente care a avut loc in ultima perioada reprezinta un factor conjunctural, dar nu sunt semne de accelerare, pentru ca nu exista motive de piata, a declarat marti Mihai Visan, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). ”Ministerul Agriculturii…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, cautat dupa ce Curtea de Apel l-a condamnat la doi ani de inchisoare cu executare, a fost depistat, in noaptea de joi spre vineri, la punctul de trecere a frontierei din Giurgiu, in timp ce incerca sa iasa din țara. Fostul finanțator al FC Brasov era cautat de joi dupa-amiaza…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis, joi, sa respinga sesizarea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor prin care parți din insula Belina și brațul Pavel au trecut din…