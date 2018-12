Stiri pe aceeasi tema

- Fosta jucatoare franceza de tenis Marion Bartoli a anuntat pe Twitter ca a decis sa-si schimbe regimul alimentar pentru a deveni vegana. Bartoli a explicat ca s-a inspirat de la Lewis Hamilton, campionul mondial de Formula 1.

- Finlandezul Kimi Raikkonen, care a aparut in weekend baut la Gala FIA, a precizat intr-o postare pe Instagram ca s-a distrat la eveniment.“Da. M-am distrat la petrecere”, a notat Raikkonen, alaturi de o fotografie in care apare cu trofeul primit. La Gala Premiilor Federatiei Internationale…

- Fosta jucatoare de tenis australianca Rennae Stubbs (47 de ani) a anuntat, vineri, 16 noiembrie, ca nu va fi antrenoarea Simonei Halep in sezonul viitor, preferand sa ramana alaturi de Karolina Pliskova (8 WTA), jucatoare cu care colaboreaza incepand din aceasta toamna.

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, care isi asigurase titlul la Formula 1 in Mexic, a castigat duminica Marele Premiu al Braziliei, a 20-a si penultima etapa a Campionatului Mondial, victorie care a permis, totodata, echipei Mercedes sa castige titlul mondial la constructori. Hamilton, care a obtinut…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a dominat si cea de-a treia sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Mexicului, a 19-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, sambata, pe circuitul "Hermanos Rodriguez" de la Ciudad de Mexico. Deja cel mai rapid in primele doua sesiuni,…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), plecat din pole position, a castigat, duminica, Marele Premiu al Japoniei la Formula 1, a 17-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat pe circuitul din Suzuka in 1h 27 min. 062/1000 (307,471 km), in timp ce rivalul sau in lupta pentru titlu, germanul…

- Marele Premiu al Rusiei a insemnat o cursa excelenta reușita de Lewis Hamilton și de Mercedes. In turul 16, britanicul l-a depașit pe Sebastian Vettel, pilotul Ferrari, și a recuperat locul pierdut dupa trecerea pe la boxe. In turul 25, Hamilton l-a depașit fara probleme pe colegul sau, finlandezul…