Fostă ispită de la "Insula Iubirii", fotografii incendiare pe Instagram "Craiova si Bistrita – mi-a facut o deosebita placere sa fiu cu voi , sa ne petrecem si sa facem asa mare show !

Ca de obicei , ne Revedem curand!", a scris Anuryh in dreptul uneia dintre fotografiile postate pe pagina sa de Instagram. Sanii impresionanți ai fostei ispite au putut fi admirați in toata splendoarea lor, Anuryh alegand sa poarte o bluza cu decolteu foarte generos, iar imaginea a fost una extrem de deocheata. Like-urile nu au intarziat sa apara, iar fanii au felicitat-o pe Anuryh pentru noul look. Reacțiile fanilor au fost pe masura fotografiilor, firește: "Prea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

