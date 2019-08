Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, a anuntat, marți, ca-si da demisia din functie, dupa 6 zile de mandat. „In urma unei discutii pe care am avut-o cu premierul am decis sa ma retrag din functia de ministru de Interne. Retragerea din aceasta demnitate trebuie vazuta ca un nou inceput pentru…

- Dan Barna, actualul președinte al USR, s-a indulcit cu bani de la stat, din instituțiile conduse de pesediști, prin firma sa Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL, scrie newsstandard.ro. Acum clameaza “Fara penali,” desi in 2015 avea peste 1,7 milioane de lei datorii la stat, in vremea guvernarii…

- In trecut, ziariștii din Romania au scos la lumina faptul ca prezidențiabilul USR, Dan Barna, a facut afaceri cu guvernele PSD. Așadar, și el, omul-nou in politica, a facut afaceri cu statul, prin fosta sa firma, Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL, „infruptandu-se” din banul public, dupa…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, vineri, la RFI, ca ”grupul de intelectuali” din PSD, din care sustine ca face parte si el, se pregateste sa participe la alegerile pentru sefia partidului. ”Eu cred ca voi candida la Congres, asa cum cred ca vor candida multi dintre colegii si prietenii mei,…

- Ana Ciceala, consilier local USR și o vajnica aparatoare a parcurilor și copacilor din București, administreaza o firma straina care a cumparat 11.000 ha de paduri in Romania pentru exploatare forestiera. Firma a fost achiziționata in decembrie 2012 de celebra Holzindustrie GMBH, cel mai mare exportator…

