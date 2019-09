Fosta conducere a Academiei de Politie, trimisa in judecata pentru instigare la santaj in cazul jurnalistei Emilia Sercan

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rector al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", Adrian Iacob, si fostul prorector al unitatii de invatamant, Petrica Mihail Marcoci, au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie...

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) ii trimite in judecata pe fostul rector al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", Adrian Iacob, si pe fostul prorector al unitatii de invatamant Petrica Mihail Marcoci,in dosarul deschis dupa ce jurnalista Emilia Șercan a primit amenințari cu moartea. DNA a…

- Fostul rector al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", Adrian Iacob, si fostul prorector al unitatii de invatamant Petrica Mihail Marcoci au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de instigare la santaj, informeaza miercuri DNA. AGERPRES/(AS -…

- Adrian Iacob si Petrica-Mihai Marcocii, fostul rector respectiv pro-rector al Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” au fost trimisi in judecata de catre DNA pentru instigare la santaj. Cei doi sunt acuzati ca l-au determinat pe Adrian Barbulescu, inculpat si el, sa trimita mai mutle mesaje de amenintare…

- Fostul rector al Academiei de Politie &"Alexandru Ioan Cuza&", Adrian Iacob, si fostul prorector al unitatii de învatamânt Petrica Mihail Marcoci au fost trimisi în judecata de procurorii anticoruptie, sub acuzația

- De ultima ora! Doi șefi de la Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” au fost trimiși in judecata. Vezi de ce…. In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 378/VIII/3 din data de 25 aprilie 2019 și nr. 430/VIII/3 din 23 mai 2019, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere…

- In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 378/VIII/3 din data de 25 aprilie 2019 și nr. 430/VIII/3 din 23 mai 2019, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar,…

- "Unul dintre criteriile care au stat la baza imputernicirii in functia de rector a fost inexistenta unor suspiciuni in legatura cu titlul de doctor. Mentionez ca doamnei comisar sef i-a fost acordat titlul de doctor in urma cu 20 de ani de catre Universitatea Bucuresti - Facultatea de Drept. Doamna…