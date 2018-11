Stiri pe aceeasi tema

- Andreea și Bogdan Ghiceanu sunt in culmea fericirii, dupa ce au devenit parinți pentru prima oara. Cei doi au participat impreuna la „Insula Iubirii”, sezonul 1. Fosta concurenta de la Antena 1 a publicat prima imagine cu bebelușul ei. „Te iubesc”, a scris fosta concurenta la „Insula Iubirii”, in dreptul…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, motivul pentru care Gregory Tade nu și-a recunoscut, inițial, fetița pe care o are cu Alexandra Teglaș. Avem imagini in premiera absoluta cu ce a ascuns ex-fotbalistul lui Gigi Becali, tocmai in Anglia. (Super oferta de angajare) …

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a casatorit și duce o viața ca-n filme (TAOTE DETALIILE AICI)! Amir Badkoubeh, actualul soț al basarabencei, a dat lovitura. Omul de afaceri s-a integrat perfect pe piața asiatica, banii vin din toate parțile, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va…

- Oficialii de la Antena 1 au primit o veste excelenta astazi! “X Factor” a fost urmarita de un numar foarte mare de romani saptamana aceasta. Emisiunea de talente, care ii are in juriu pe Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu și Ștefan Banica Jr., a inregistrat cifre mai bune fața de ediția difuzata marțea…

- Cea de-a patra ediție a show-ului “X Factor”, difuzata marți, de la ora 20.00, la Antena 1, este una presarata cu multe momente surprinzatoare, clipe emoționante, dar și visuri implinite. Citește și: Primele imagini realizate in Romania cu solistul Carla’s Dreams fara masca + noua iubita! Carla’s Dreams,…

- Delia, Carla's Dreams, Horia Brenciu si Stefan Banica Jr., puși in fața unei apariții cu totul si cu totul speciale marțea aceasta, la „X Factor"! Bella Santiago, o tanara de 28 de ani, i-a pus pe jar pe cei doi prezentatori, apoi i-a