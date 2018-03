Stiri pe aceeasi tema

- Anca Mihailescu a fost eliminata din cadrul concursului Exatlon. A facut parte din echipa “Razboinicilor”. Tanara iși dorește, insa, sa revina in cadrul show-ului, insa de data aceasta vrea sa participle alaturi de “Faimoși”. „Am tot glumit și am facut mici aluzii pana acum referitor la echipa pe care…

- La ultimele probe, Larisa și Anca Surdu au lipsit. Potrivit colegilor lor, cele doua s-au simțit foarte rau in ultima perioada. Larisa s-a intors in ediția de aseara, 17 martie, Anca a stat pe banca. Ea a fost alaturi de colegii ei și i-a susținut. Telespectatorii au inceput sa-și ridice semne de intrebare.…

- Prezentatorii emisiunii „Romanii au talent”, Smiley și Pavel Bartoș, au apasat butonul Golden Buzz pentru Cesima, care a avut un numar extraordinar, de gimnastica, in combinație cu balet, dans contemporan și teatru. „Era prea puțin, parca, pentru numarul acesta. Parca scena era un loc intim al ei, devenise…

- Povestea uimitoare de viața a Narcisei Staneascu, fosta concurenta X Factor.Narcisa este o tanara superba, bruneta, cu ochii verzi și tenul alb. Ea provine dintr-o șatra de caldarari și este foarte mandra de originile ei, motiv pentru care nu ezita sa-și spuna, fara rezerve, povestea fascinanta de viața.…

- Mirela Vaida iși aniverseaza ziua de naștere in platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, difuzata astazi, de la ora 14.00, la Antena 1, printr-o ediție speciala, cu povești de viața fericite.

- La asta sigur nu se astepta! Nico, fosta concurenta la "Insula iubirii", a avut parte de o sperietura zdravana planuita de iubitul ei, Catalin. Nici el nu se astepta ca totul sa se intample astfel!

- Marius Niculae, fost fotbalist al echipei nationale a Romaniei, și-a așteptat fosta iubita in strada, unde efectiv a rupt-o in bataie, scrie Cancan. Marius Niculae a publicat o discutie OBSCENA cu fosta iubita. ATENTIE, LIMBAJ LICENTIOS Cum s-a ajuns aici? Oana Marica, zisa "Bunesa…

- Roxana Ciuhulescu traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei! Vedeta a marturisit ca se simte excelent și ca sarcina decurge foarte bine. Fosta prezentatoare a vorbit și despre divorțul de Mihai Ivanescu, despre care nu a avut prea multe lucruri bune de spus. Roxana susține ca a lasat trecutul…

- Fostul fotbalist al lui Dinamo, Marius Niculae, și-ar fi bagat in spital o ex-prietena, Oana Marica, dupa ce-a batut-o in fața blocului unde aceasta locuia. Cancan.ro a publicat o informație incredibila care l-ar fi avut in prim-plan pe fostul atacant al lui Dinamo, Marius Niculae. O fosta prietena…

- Cosmina Pasarin a intrat in lumina reflectoarelor la varsta de 18 ani, atunci cand a participat la concursul “Vara Ispitelor”, de la Pro TV. De atunci multe s-au schimbat, iar bruneta a intrat in lumea showbizului cu pasi marunti, dar siguri. De-a lungul timpului a avut joburi diverse: a prezentat…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a trait pana in prezent. A oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. ”Cel pe…

- Prima soție a lui Laurențiu Reghecampf a fost Mariana Pfeiffer. Cei doi au fost casatoriți timp de 14 ani. Au avut o fiica, Ana-Lisa, care a murit la un an și patru luni de la naștere din cauza unor probleme cardiace. Ulterior, a venit pe lume Luca, al doilea lor copil. Mariana Pfeiffer, cea care […]…

- La 71 de ani, Angela Similea s-a decis sa se retraga din activitatea muzicala, dar și de pe scena. Motivele pentru care a luat aceasta decizie dureroasa sunt evenimentele triste care au avut loc in viața ei, dar și din cauza ca radiourile nu o mai difuzeaza, scrie click.ro. Mai intai i-a murit mama,…

- Vești proaste pentru iubitorii de teatru și film romanesc! Indragitul actor Gheorghe Visu a dat de ințeles ca are de gand sa se retraga definitiv din viața artistica. Ajuns la varsta de 66 de ani, Visu are in palmares numeroase filme, seriale și piese de teatru de succes. Cu toate acestea, actorul a…

- Dupa desparțirea de Diana, Aurel de la „Insula Iubirii” pare sa fi revenit la fosta lui iubita. Alexandra spune ca nu are niciun resentiment fața de el și ca intotdeauna l-a respectat. Fosta concurenta a intervenit telefonic, intr-o emisiune tv, unde a vorbit despre relația ei cu Aurel. Ea a ținut sa…

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- Declaratii incredibile facute de mama Elodiei. Emilia Ghinescu a avut o intalnire intre patru ochi cu fostul ei ginere. Ce i-a spus acesta despre fiica ei, dar si despre aflarea adevarului a socat-o.

- Nicole Scherzinger arata incredibil la cei 39 de ani ai sai. Fosta componenta a trupei The Pussycat Dolls și jurata a concursului de talente X Factor recunoaște ca stilul de viața sanatos și activ reprezinta secretele frumuseții ei. Vedeta adora sa faca Pilates și profita de ori imprejurare sa adopte…

- Fosta garda de corp a lui Leonard Doroftei, pe scena Romanii au talent. Valentin este in prezent solist de opera. Are 37 de ani și i-a uimit pe toți cu vocea lui, vineri seara, in cea de-a treia ediție. Valentin a reușit sa ii impresioneze pe toți cu vocea lui. A avut o prestație incredibila și a primit…

- Anca Mihailescu este una dintre concurentele care a parasit competiția „Exatlon” de curand, iar acest lucru s-a facut cu mici scantei. Proaspat intoarsa din Republica Dominicana, fosta participanta a fost așteptata la aeroport de fratele ei și o echipa de jurnaliști. In cadrul interviului, bruneta „a…

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Nu a mai fost cale de impacare! Gabi Enache și Madalina și-au spus adio și oficial, odata cu divorțul pronunțat la finalul anului trecut! Ea a ramas cu baiețelul pe care i l-a daruit fotbalistul cand intre ei era iubire mare, el, cu Lena, noua lui dragoste, de la care a pornit scandalul conjugal! Dupa…

- Imaginile publicate in exclusivitate de CANCAN.RO (VEZI AICI FOTOGRAFII INCENDIARE), in care Liviu Varciu o saruta pe Roxana Niculae, au ravașit-o pe Anda Calin. Bruneta a luat in calcul chiar sa plece din casa in care locuiește cu prezentatorul TV. Liviu Varciu și-a recunoscut greșeala și promite ca…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- „Soacra, soacra, poama acra” e o zicala din batrani, care pare sa se potriveasca in cazul lui Christian Sabbagh. Prezentatorul a dezvaluit cum a decurs discuția, dupa ce soacra sa a aflat ca urmeaza inca un moștenitor. Iulia Sabbagh a marturisit in cadrul interviului oferit astazi ca mama ei a aflat…

- Marius Bodochi, cunoscut pentru numeroasele roluri in piese de teatru, dar si in filme si seriale de televiziune, a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Bodochi a vorbit la Antena Stars despre cumplitul moment in care a primit vestea ca mama lui a murit. Actorul se afla…

- Deși au divorțat in urma cu aproape șase ani, se pare ca fostul premier al Moldovei, Vlad Filat, și ex-soția lui, Sanda Diviricean, nu au ajuns inca la un numitor comun in ceea ce privește averea lor. In afara de cei doi copii pe care ii au impreuna, Luca și Iustina, pe cei doi ii […] The post Ce decizie…

- Drama pentru o concurenta de la Exatlon Mexic! Ea a aflat ca este insarcinata, chiar in timpul competiției din Republica Dominicana. Medicii i-au spus ca este vorba despre o sarcina extrauterina. Dupa ce a parasit competiția, femeia a fost operata de urgența. Sandra Casar, cunoscuta ca Shira, una dintre…

- La doar cateva saptamani dupa ce au marturisit public ca iși doresc sa intemeieze o familie impreuna, povestea lor de iubire s-a incheiat. In miez de noapte, plansa și suparata, iubita lui Kamara a plecat cu bagajele din casa artistului. In cadrul unui interviu, bruneta care a dorit sa-i ia locul Anei,…

- Ștefan Lungu și Alexandra Dinu sunt prieteni de ani buni, deși mulți cred ca intre ei este, de fapt, o relație de iubire. Fosta soție a lui Adi Mutu se ințelege de minune și cu fiica acestuia, alaturi de care a fost pozata recent chiar de Ștefan. Sunt cei mai buni prieteni de 18 ani, […] The post Cum…

- Un barbat cu probleme psihice din București a dat foc casei. Un barbat, in varsta de 32 de ani, cunoscut cu probleme psihice, a incendiat casa in care locuia cu familia sa adoptiva, dupa ce mama sa murise de cancer, cand el era mic. In locuința din cartierul Bucureștii Noi, sectorul 1, se aflau cinci…

- Șumudica era s-o pațeasca la turci. Fanii furioși au vrut sa sara la el, dar au fost opriți in ultimul moment! Kayserispor a inceput sa bata pasul pe loc și sa se indeparteze de locurile fruntașe ale campionatului turc. Antalyaspor a invins-o azi pe Kayserispor, cu scorul de 2-1, intr-un meci din etapa…

- Fratele lui Adrian Corduneanu, Costel, a confirmat ca Ramona a plecat de acasa, negand insa ca a fost amenintat de Adrian. "Nimic nu este sigur. Poate e o depresie (n.r.- plecarea Ramonei). Ea a disparut, e plecata de vreo cinci zile de acasa, nu stim unde e. Cum sa ma ameninte pe mine? (n.r.- fratele…

- Una dintre cele mai controversate concurente ce s-au facut remarcate in show-ul matrimonial „Mireasa pentru fiul meu” traverseaza o perioada de-a dreptul dificila. Si asta pentru ca, de ceva vreme tanara se confrunta cu grave probleme de sanatate, iar, acum, dupa ce i-au dat un verdict alarmant medicii…

- In urma cu mai bine de trei ani, o tanara talentata din Chisinau pasea, pentru prima data, pe scena X Factor. I-a dat pe spate pe jurati, l-a impresionat pe mentorul Banica si a fost la un pas de marele premiu. De atunci, cariera Nicoletei Nuca este intr-o continua ascensiune...

- Fosta sotie a celui care si-a ucis iubita, injunghiind-o cu un cutit, a dezvaluit cum au fost anii de casnicie cu militarul ucigas. Ea a mai spus ca are o fetita cu el, care este acum traumatizata, dupa ce a aflat ce a facut tatal sau.

- Vestea morții lui Dolores O'Riordan, solista trupei "The Cranberries", la doar 46 de ani, a indoliat intreaga lume. S-a prabușit in timp ce inregistra in studio. Toate ziarele au titrat in seara de 15 ianuarie tristul titlu. Cat despre Romania, trupa inseamna "Dreams", inseamna "Zombie" și inseamna…

- Fosta prezentatoare de la Acces direct, Mirela Vaida, va avea in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Ea a infirmat zvonurile potrivit carora ar urma sa fie gazda show-ului Mireasa pentru fiul meu și a dat, pentru Libertatea, cateva detalii despre…

- Fosta prezentatoare de televiziune și cantareața Alexandra Badoi a anunțat ca a fost ceura in casatorie chiar in noaptea dintre ani. Alexandra Badoi, prezentatoare meteo a trustului Intact, si-a dat demisia de la Antena 1 in anul 2016 , dupa 8 ani. Anul trecut, Alexandra Badoi a participat la show-ul…

- Formau unul dintre cele mai statornice perechi din showbiz. Ea, dansatoare si coregraf, el un tenisman foarte talentat. Din pacate, 2017 a fost hotarator pentru ei. Fosta „bebelusa” Catrinel Sandu si fostul jucator de tenis Gabriel Trifu aveau una dintre cele mai invidiate relatii. Cei doi s-au casatorit…

- Este o veste nemaipomenita pentru fanii "Mireasa pentru fiul meu"! In Ajun de Craciun Liliana, fosta concurenta in cadrul show-ului matrimonial, a anunțat ca este insarcinata și a dezvaluit inclusiv ca s-ar bucura daca ar avea gemeni.

- FINALA X FACTOR 2017. Are 14 ani, un munte de talent si o voce pe care nu ai cum sa nu o recunosti! In marea finala X Factor, Francesca a cantat alaturi de Liviu Teodorescu cea mai buna piesa rock a tuturor timpurilor - "Smells Like Teen Spirit" de la Nirvana.

- FINALA X FACTOR 2017. In urma cu trei ani, Nicoleta Nuca era in locul italianului nostru avand aceleasi emotii si speranta ca va castiga marele premiu. In aceasta seara, cei doi au reusit sa duca totul la un alt nivel cu piesa "Runnin'".

- Catalina, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", si-a gasit linistea dupa divortul de Nicolae. Tanara a stat o perioada singura, dar acum a decis sa isi refaca viata alaturi de un tanar care seamana foarte bine cu fostul sot.