- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervinit, marți, cu o autospeciala, pentru deblocarea ușii unui apartament de pe strada Poliginului. La fața locului s-au deplasat și reprezentanți ai poliției și Serviciului de Ambulanța. Potrivit IPJ, in interiorul locuinței a fost gasit trupul fara viața al…

- O descoperire macabra a fost facuta ieri de polițiștii din Vaslui. O femeie in varsta de 48 de ani a fost descoperita moarta in cada din propria locuința. Mai mult, aceasta prezenta urme de mușcaturi de caine pe fața și pe corp, a anunțat estnews.ro. Femeia se pare ca era moarta de cateva zile, fiindca…

- Alerta in localitatea Dumbravița din Timiș, unde o femeie a fost gasita moarta in casa de catre concubinul ei. Omul a sunat la 112, spunand ca iubita sa pare leșinata. Barbatul este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte deoarece pe trupul victimei au fost descoperite urme de violența. Echipajul…

- Moarte suspecta pentru o batrana de 70 de ani din comuna Coșna. Femeia a fost gasita fara suflare, cazuta sub mai mulți baloți de paie din curtea acesteia. Descoperirea a fost facuta vineri de cațiva barbați, care au dat alarma la 112.Nenorocirea a fost descoperita vineri dimineața, de cațiva ...

- Marinela Mavrodin arata diferit acum, dupa ce și-a schimbat look-ul. Fosta iubita a lui Iulian și-a schimbat culoarea parului și dupa cum au observat admiratorii ei, aceasta ar fi apelat și la extensii, pentru ca parul ei sa fie mai bogat. Dupa ce a terminat relatia cu Iulian in Thailanda si a avut…

- Cadavrul femeii in varsta de 69 de ani, disparuta in cursul zilei de vineri, a fost gasit in cursul zilei de sambata, pe un camp din Timis, localitatea Bulgarus, comuna Lenauheim. Bolnava de diabet si de Alzheimer, aceasta ar fi disparut de la caminul in care era internata, in cursul zilei de vineri muncitori.…