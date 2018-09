Fosta cladire a prefecturii este de vanzare. Consiliul Local Lugoj trebuie sa anunte daca este interesat sa o achizitioneze Cladirea in care si-a desfasurat candva activitatea Prefectura judetului Severin, este de vanzare. Consiliul Local trebuie sa anunte daca isi va exercita sau nu dreptul de preemtiune. Cererea proprietarului se va afla pe masa consilierilor locali la urmatoarea sedinta. Pretul imobilului cerut de proprietar este de 3.000.000 de euro. Proprietarii au avut intentia de a transforma imobilul intr-un centru comercial, insa se pare ca au renuntat la idee dupa ce au investit sute de mii de euro in renovare. De cativa ani, lucrarile au fost blocate si acum se incearca vanzarea imobilului. Cladirea are… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol: lugojinfo.ro

