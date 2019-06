Vila, situata la periferia capitalei Maltei, Valletta, este singurul loc in afara Regatului Unit, pe care regina la considerat ca fiind ''acasa''.

Regina a locuit in aceasta casa, intre anii 1949 și 1951, in primii ani de casatorie cu prințul Philip, care fusese trimis in Malta ca ofițer naval.

Regina și soțul ei locuiau in vila inainte de incoronarea ei.

In prezent, casa este listata de o agenție imobiliara de lux, care o descrie ca fiind "o uimitoare proprietate in stil Palazzo ... de o mare valoare istorica.