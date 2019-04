Stiri pe aceeasi tema

- Fosta asistenta, care sufera de cancer, a recunoscut ca, timp de 12 ani, a schimbat la nastere peste 5000 de copii, la The University Teaching Hospital (UTH) din Zambia. Fost asistenta a explicat ca vrea sa moara impacata si crede ca oamenii o vor ierta pentru faptele ei. "Sufar de cancer…

- Kovesi este infundata de unul dintre cei mai apropiati colaboratori. Jurnalista Berta Popescu a prezentat la Antena 3 declarația data la SIIJ de procurorul Gheorghe Popovici, cel care a fost șef de secție in DNA și unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Kovesi.Acesta a fost audiat ca…

- Spitalul Orașenesc Bicaz se va dezvolta, nu se va desființa sau reorganiza intr-un mare ambulatoriu. Este propunerea dr. Letiția Damoc, managerul spitalului, care dorește suplimentarea cu 30 de paturi a structurii actuale. Acest tip de reorganizare prin extindere a spitalului din Bicaz este tema centrala…

- O fosta asistenta medicala a omului de stiinta Stephen Hawking, Patricia Dowdy, a fost suspendata si se confrunta cu acuzatii de comportament nepotrivit in ceea ce priveste ingrijirea sa, informeaza BBC. O audiere de sase saptamani in fața instanței profesionale ce reglementeaza aceasta meserie a inceput…

- Flacarile au fost stinse inainte de a cuprinde tot patul, dar femeia s-a ales cu mai multe arsuri pe piept si gat si a fost transportata la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. „Pacienta, in varsta de 64 de ani, a ajuns in UPU cu arsuri de gradul al III-lea, pe…

- O femeie de 64 de ani, fosta asistenta medicala, acum imobilizata la pat in urma unui accident vascular cerebral, a ajuns cu arsuri la spital dupa un incident nefericit. Femeia care sufera si de Parkinson a incercat sa-si aprinda o tigara, dar a scapat-o, iar patura de pe pat s-a aprins. Flacarile au…

- O fetita din Sinaia a fost operata la Spitalul Clinic de Copii din Brasov pentru indepartarea unui tifon uitat in timpul unei alte interventii chirurgicale efectuata in urma cu un an. Copila, care in...

- Nu doar mamele, dar și tații care au la intreținere patru sau mai mulți copii au dreptul la asigurare medicala gratuita din partea Guvernului. Pana acum, doar mamele beneficiau de acest drept.