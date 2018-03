Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia laburista britanica si-a anuntat intentia de a depune un proiect de lege vizand sa impiedice Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana (UE) fara un acord, in cazul in care Parlamentul ar...

- Un jucator al lui PSG are mari probleme in viața personala. Fosta sa iubita și mama unuia dintre cei trei copii ai sai aduce acuzații grave la adresa lui Jese Rodriguez. Jese și Aurah s-au desparțit in urma cu cateva luni și de atunci exista un adevarat razboi intre cei doi. Aurah l-a acuzat…

- O fosta judecatoare din Pitesti a incercat sa se sinucida dupa ce a lasat un bilet de adio. Femeia a vrut sa iși puna capat zilelor band detartant si apoi taindu-și venele. Politistii din Arges au deschis o ancheta dupa ce o fosta judecatoare din localitatea Stefanesti a incercat sa se sinucida. Femeia…

- O judecatoare de 45 de ani, fosta șefa a Judecatoriei Pitești a incercat sa se sinucida dupa ce a inghițit o substanța toxica și, apoi, și-a taiat venele. Femeiea a lasat un bilet de adio dar a fost descoperita, la timp, de soțul ei, executor judecatoresc.

- Starurile nu știu ce sa mai incerce cand vine vorba de tratamente faciale. De la maștile cu namol sau chiar exfolieri dureroase, vedetele nu se dau in laturi de la nimic ca sa scape de riduri.

- Actrita Heather Locklear este vizata de patru capete de acuzare pentru agresiune asupra politistilor de la biroul serifului, dar a reusit sa evite o acuzatie de violenta domestica, relateaza marti Press Association. Fosta vedeta din serialul "Dynasty", acum in varsta de 56 de ani, urmeaza…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a cerut luni magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin intermediul unui avocat, incuviintare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in...

- Impresarul Marius Niculae, despre faptul ca și-ar fi batut fosta iubita. Fostul fotbalist susține ca este victima unei razbunari. Tabloidul Cancan publica o informație șocanta: ” Marius Niculae, cunoscut cu multiple antecedente de violența domestica, și-a stalcit in bataie fosta iubita acum cateva zile”.…

- Hollywood-ul se pregateste pentru o noua gala Oscar, cu lungmetrajele "The Shape of Water" si "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" favorite la marile premii, intr-o ceremonie care va fi insa si marcata de scandalul Harvey Weinstein.

- Un grup de investitori condus de Maria Contreras-Sweet, fost oficial al administratiei Barack Obama, va cumpara The Weinstein Company, iar societatea, cofondata de producatorul de film Harvey Weinstein, va fi transformata intr-un model de promovare a femeilor la Hollywood, transmite AFP.

- Dramaturgul american David Mamet a scris o piesa de teatru despre producatorul Harvey Weinstein, a anuntat scriitorul laureat al premiului Pulitzer intr-un interviu publicat vineri, informeaza Reuters. Nu a fost stabilita inca perioada cand piesa, intitulata ''Bitter Wheat'',…

- Serviciul de spionaj din fosta Cehoslovacie ar fi incercat in anii '80 sa-l racoleze pe actualul lider al laburistilor britanici, Jeremy Corbyn, relateaza cotidianul The Times, citat marti de agentia EFE. Conform acestei publicatii, care isi sprijina relatarea pe declaratii ale unor fosti membri…

- Avocata Laura Vicol a declarat din fata Palatului Cotroceni despre ce i s-a intamplat chiar ieri, in instanta, explicand totodata de ce participa la acest protest spontan: „Vrem doar respectarea legii si a Constitutiei”.

- Judecatorii din New York au deschis un proces impotriva Companiei Weinstein, sub acuzatia ca studioul nu a reusit sa-si protejeze echipa de Harvey Weinstein, scrie BBC. Producatorul de la Hollywood se...

- Jill Messick, producatoare de la Hollywood printre ale carei realizari se numara filmele ''Frida'' si ''Baby Mama'', s-a sinucis, conform unei declaratii publicata de familia sa, informeaza Press Association. Mama a doi copii, Jill Messick a murit miercuri…

- Fosta republica Iugoslava a Macedoniei a acceptat sa-si redenumeasca aeroportul international si o autostrada. Gestul e un semn al angajamentului autoritatilor de a ajunge la un acord cu Grecia in privinta denumirii tarii.

- Uma Thurman, muza regizorului Quentin Tarantino si o apropiata a lui Harvey Weinstein, s-a alaturat actritelor care il acuza pe mogulul demis de la Hollywood de agresiune, aceasta oferind detalii legate de...

- Ducesa de Cambridge a publicat un mesaj video prin care ii incurajeaza pe copii sa se simta confortabil in propria lor piele, informeaza Press Association. Sotia printului William, care este insarcinata cu cel de-al treilea copil al cuplului, a adaugat in inregistrarea video ca adultii…

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american.

- Un barbat din Marea Britanie a recunoscut ca si-a strangulat fiica si apoi a încercat sa îsi ucida si fosta sotie. Richard Kray a omorât-o pe fiica sa Olivia în vârsta de 19 ani, prin strangulare, si a încercat sa o omoare prin aceeasi metoda pe fosta sa…

- Fosta solista de la Ansamblul „Doina Gorjului", Maria Constantin, sustine ca și-a format pasiunea pentru muzica ascultand discurile Mariei Ciobanu, cu care ar fi și ruda mai indepartata. Dar, rolul hotarator l-a avut tat...