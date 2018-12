Ana Maria Mocanu, devenita celebra ca sexy-asistenta „pacatoasa”, in show-ul lui Dan Capatos, de la Antena 1, s-a facut fata de casa! (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Nu e nicio gluma, Ana iși incearca acum vocația de gospodina, iar imaginile pe care CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, vi le prezinta, in exclusivitate, sunt fara echivoc. […] The post Fosta asistenta a lui Capatos, transformare totala in gospodina perfecta! Am filmat-o in piața in timp ce… appeared first on Cancan.ro .