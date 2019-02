Stiri pe aceeasi tema

- In luna ianuarie, politistii Serviciului de Politie "Delta Dunarii" au efectuat verificari si controale pe apa si pe uscat, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, pentru combaterea braconajului piscicol. Video : https://youtu.be/0GP0Dk7fBSQ In urma activitatilor, au fost constatate 4 infractiuni…

- La data de 20 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au identificat un barbat, in varsta de 33 de ani, din localitatea Partestii de Jos, judetul Vaslui, care ar fi sustras, dintr un supermarket din municipiu, mai multe bunuri. La data de 20 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei…

- Un recidivist in varsta de 28 de ani din Alba Iulia a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru talharie calificata. la agravarea pedepsei stabilite de judecator a contribuit si Institutul Astronomic al Academiei Romane care a precizat, oficial, ca ora la care a avut loc fapta poate fi incadrata…

- Doi tineri din Bistrița-Nasaud sunt cercetați de polițiști pentru furt din locuințe. Este vorba despre o tanara din localitatea Pinticu, care ar fi savarșit fapta in luna mai a anului trecut, și despre un tanar din localitatea Domnești, care ar fi acționat in luna octombrie 2018. Un tanar, in varsta…

- Trei tineri cu varstele cuprinse intre 21 ani si 26 ani, originari din Ialoveni si Cantemir, anterior judecati, au fost retinuti de politisti, fiind banuiti de comiterea mai multor furturi din locuintele aflate in proces de constructie pe teritoriul sectorului Centru.

- Un hoț de mașini a sunat la poliția din orașul norvegian Trondheim pentru a cere ajutor, dupa ce a ramas blocat in mașina pe care incerca sa o fure. Poliția din Trondheim a declarat ca tanarul...

- FOTO – Info Trafic jud. Cluj Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca au reținut 24 de ore un barbat care nu a oprit la semnalul regulamentar de oprire și și-a continuat deplasarea cu autoturismul, determinandu-i sa porneasca in urmarirea lui. Barbatul nu avea permis de conducere și fusese…

- Un minor de 15 ani din Capitala este cercetat penal pentru ca ar fi patruns intr-o gradinita de copii din sectorul Ciocana. Individul a spart geamul cladirii apoi a intrat in incapere și a furat de acolo un casetofon si un aspirator.