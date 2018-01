Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp s-a petrecut inca un accident rutier deosebit de grav. Din informatiile primite este vorba de fostul comandant al politiei orasului Viseu de Sus. Conforma informatiilor oficiale, Alexandru Ion, in varsta de 60 de ani, fostul comandant al politiei orasului Viseu de Sus, s-a angajat…

- Incidentul a avut loc duminica dimineața. O femeie in varsta de 40 de ani a cazut de la etajul VII al unui bloc de pe Bulevardul Republicii din Ploiești și a decedat. La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției și ale Serviciului de Ambulanța Prahova. Femeia, in varsta de 40 de ani, care locuia singura,…

- Doua persoane au ajuns la spital, in acest sfarșit de saptamana, dupa ce au fost acroșate de un autoturism. Dupa impact, șoferul a parasit locul faptei fara incuviințarea Poliției. Polițiști din cadrul Serviciului Rutier s-au sesizat din oficiu, vineri, cu privire la faptul ca in dimineața acelei zile,…

- O femeie din Constanța a gasit pe strada doua plicuri pline cu bani. Constanțeanca a predat suma autoritaților iar polițiștii au gasit-o pe proprietara banilor, o femeie in varsta de 83 de ani care a și depus plangere dupa ce a pierdut plicurile. O femeie in varsta de 53 de ani din Constanța a gasit…

- Un barbat in varsta de 42 de ani a fost retinut de politisti dupa ce miercuri seara a acostat o fata de 14 ani pe un bulevard din municipiul Constanta, intentionand sa o violeze. Fata a inceput sa tipe si a fost salvata de un barbat care se afla in zona, moment in care agresorul a fugit.Potrivit…

- Aseara, politistii din cadrul Politiei orasului Tg. Frumos au fost sesizati prin 112 , despre faptul ca pe DE 583, in afara localitatii Baltati a avut loc un eveniment rutier, soldat cu victime omenesti. Dincercetarile efectuate de politisti la fata locului a rezultat ca, un barbat, de 38 de ani, din…

- Un barbat de 56 de ani, din comuna Letea Veche, si-a pierdut viata, in aceasta seara, in urma unui accident rutier, produs pe DC 87, in satul Siretu. Politistii care au facut primele cercetari la fata locului spun ca acesta se deplasa cu bicicleta si ar fi iesit de pe un drum secundar in drumul […]…

- La data de 2 ianuarie 2018, un echipaj din cadrul Politiei orasului Cajvana, format din agentul de politie Ciprian Leahu si un alt politist, executa activitati in cadrul unui punct fix rutier, intre orele 17.00 – 19.00, pe DJ 179D, pe traseul Arbore – Cajvana. Potrivit adevarul.ro, in jurul…

- Un politist din orasul sucevean Cajvana a facut semn de oprire unui sofer. Acesta nu numai ca nu a oprit ci l-a si lovit pe agent cu masina, dupa care a parasit locul accidentului. La data de 2 ianuarie 2018, un echipaj din cadrul Politiei orasului Cajvana, format din agentul de politie Ciprian…

- Un pieton in varsta de 90 de ani a fost acroșat și accidentat in timp ce traversa neregulamentar, in zona intersecției strazii Cuza Voda cu Duiliu Zamfirescu, de un autoturism condus de un barbat in varsta de 68 de ani ce conducea pe sensul de mers Teatru-Spital. Pietonul in varsta de 90 de ani…

- Cinci persoane au fost internate la spital cu fracturi grave, dupa ce doua automobile s-au ciocnit violent în localitatea Giurgiulești. Informația a fost confirmata de ofițerul de presa al IGP Mariana Bețivu, scrie tv8.md Potrivit poliției, un barbat în vârsta de 36 de…

- Fiul primarului comunei Ludești, din județul Dambovița, a fost impușcat mortal in piept, la o partida de vanatoare. Autoritațile au declarat ca barbatul in varsta de 31 de ani ar fi fost impușcat accidental de catre paznicul de vanatoare, in varsta de 41 de ani. „Politistii din cadrul…

- O femeie a murit, dupa ce a fost înjunghiata într-un supermarket din Marea Britanie. Victima, o femeie în vârsta de 30 de ani, a fost atacata într-un supermarket Aldi din orașul Skipton. Ceilalți clienți au fost îngroziți de scenele de violența petrecute…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Masuri ferme, de aplicare a legii, adoptate de politisti. In urma cercetarilor, politistii au reusit identificarea si retinerea preventiva a doi tineri, cercetati pentru comiterea unor infractiuni. In data de 18.12.2017, polițiștii hunedoreni au desfașurat o razie pe raza municipiului Hunedoara,…

- Ofiterul SRI care a accidentat mortal o persoana la Tancabesti si-a dat demisia din functie, momentan fiind la dispozitie atat pentru ancheta interna, cat si cea a Parchetului Militar, au anuntat, marti, oficiali ai Serviciului Roman de Informatii. "Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00…

- Un barbat de 67 de ani, din Targu Jiu, si-a pierdut viata vineri dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de o masina. Pensionarul a traversat neregulamentar strada. El a ajuns in coma la spital. Autorul accidentului rutier este un șofer, de 25...

- Pedeapsa cu inchisoare pentru un barbat in varsta de 40 de ani din Timiș. El a fost condamnat la cinci ani și doua luni cu executare dupa ce a urcat baut și fara permis la volan, a accidentat mortal o femeie și apoi a fugit de la locul nenorocirii.

- Un pieton inca neidentificat a fost accidentat mortal, luni noaptea, la Tulucesti. Victima traversa neregulamentar DN 26. Un echipaj SMURD a intervenit la fata locului dar nu au mai putut face nimic. Impactul a fost violent iar, cel mai probabil, pietonul, care pare a avea in jur de 50 de ani, a murit…

- Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani a fost accidentat mortal in vineri seara, in jurul orei 19, la Zanesti, judetul Neamt. In masina care l-a accidentat pe barbat se aflau doua vedete de la show-ul "Dansez pentru tine", potrivit TVM Neamt.Barbatul ucis era din Podoleni și tocmai ieșise…

- Un accident rutier a avut loc vineri, in jurul orei 12.15, pe raza localitații Vidra. Un biciclist, in varsta de 70 de ani, din localitate, a intrat in coliziune cu un microbuz, care circula in fața sa. Evenimentul a avut loc pe fondul consumului de bauturi alcoolice și al nepastrarii distanței…

- In studio la Vorbește Moldova azi vor continua sa discute istoria bebelușului de patru luni care a fost accidentat mortal, in sangele caruia a fost gasit alcool.Expertiza dubioasa a șocat o țara intreaga.

- Patru persoane au fost grav ranite, iar o tanara in varsta de 19 ani și-a pierdut viața, dupa ce șoferul mașinii a pierdut controlul volanului, din cauza vitezei. Accidentul s-a produs pe centura Lugojului, mașina in care se aflau cele cinci persoane, cu varste cuprinse intre 19 și 21 de ani, izbindu-se…

- O femeie este audiata de anchetatori dupa ce in aceasta seara si a injunghiat mortal sotul, din greseala, in urma unor discutii care au degenerat, conform Agerpres.ro. Potrivit reprezentatilor Inspectoratului Judetean de Politie Iasi, incidentul a avut loc in cartierul Dacia, la fata locului deplasandu…

- Accidentul de joi seara de pe DN 79 Arad-Oradea, in apropierea localitatii Simand, soldat cu doi morti si doi raniti grav, s-a produs din cauza unui sofer in varsta de 19 ani, care a vrut sa depaseasca o coloana de autovehicule si a intrat in coliziune frontala cu un autotren ce venea din sens opus,…

- Tanarul in varsta de 19 ani pus sub acuzare pentru tragicul accident petrecut la Moldova Sulita, unde un alt tanar, in varsta de 27 de ani, a fost accidentat mortal, soferul fugind de la fata locului, a iesit din arestul politiei judetene marti seara, la expirarea ordonantei de retinere pentru 24 ...

- Un agent de politie s-a prezentat miercuri seara la sediul Politiei orasului Petrila, judetul Hunedoara, pentru a anunta ca, din greseala, a impuscat un barbat. Politistul fusese chemat de fiul victimei sa alunge un mistret care intrase i...

- Un șofer aflat in stare avansata de ebrietate a accidentat mortal o femeie care se deplasa pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut sambata, in jurul orei 14.45, pe strada Siliștei din orașul Liteni, iar sambata noapte, urmare a gravelor leziuni suferite, femeia in varsta de 42 de ani a ...

- Un pieton a fost accidentat mortal de conducatorul unui autobuz care nu a mai putut evita impactul – anunta Politia Giurgiu: “Miercuri, 22 noiembrie a.c., in jurul orei 17.55, un barbat de 48 ani, din municipiul Alexandria, județul Teleorman, in timp conducea un autobuz pe Drumul Național 5C, in localitatea…

- Avocatul iesean care s-a urcat beat la volan si a condus cu 150 de kilometri la ora, a fost condamnat, marti, de Înalta Curte de Casatie si Justitie, la 5 ani si 8 luni de închisoare. Decizia este definitiva, potrivit MEDIAFAX.

- Politistii au identificat si retinut, pentru 24 de ore, conducatorul unui autovehicul care a accidentat grav un barbat, dupa care a parasit locul accidentului, incercand sa induca in eroare organele judiciare. In seara zilei de 16 noiembrie, politistii din cadrul Politiei orasului Huedin au fost sesizati…

- În seara zilei de 16 noiembrie, politistii din cadrul Politiei orasului Huedin au fost sesizati de catre personal medical cu privire la faptul ca un barbat a fost adus la unitatea de prim-ajutor din Huedin, acesta fiind gasit cazut pe marginea partii carosabile, în stare critica, cu leziuni…

- Un șofer care acum trei ani, a accidentat mortal o femeie care matura strada, a fost condamnat, scrie stirilocale.md Cazul s-a produs în dimineata zilei de 27 iunie 2014, când inculpatul, care se deplasa la volanul autoturismului pe strada Mihail Kogalniceanu din capitala,…

- Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 14,30, pe terenul de sport al Liceului Tehnologic nr. 1 din Alexandria. Potrivit reprezentanților Poliției, un elev de 18 ani a fost injunghiat de tatal unui alte elev in varsta de 14 ani cu care avusese anterior un schimb de replici și o…

- Un minor in varsta de 11 ani din comuna Tamboiești a fost accidentat in aceasta dupa amiaza, dupa ce a fost acroșat de un autoturism, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe raza localitații de domiciliu. Evenimentul rutier s-a produs in jurul orei 13:45 și, potrivit unor surse, conducatorul…

- Danut Hohota, un preot din comuna galateana Schela, a fost retinut de politisti dupa ce a accidentat mortal duminica seara un barbat si a parasit locul accidentului. Politistii au stabilit ca preotul avea o alcoolemie de 1,34 miligrame alcool in aerul pur expirat, relateaza Digi 24.Preotul in varsta…

- Un preot din comuna galateana Schela, un barbat de 44 de ani, a fost retinut, dupa ce, duminica seara, a lovit mortal cu masina un barbat de 49 de ani care se deplasa pe marginea unui drum din localitate, apoi a parasit locul accidentului, politistii stabilind ca preotul avea o alcoolemie de 1,34 miligrame…

- Sfarsit tragic pentru un locuitor al Capitalei, in varsta de 83 de ani. Acesta se afla pe marginea drumului cand a fost lovit violent de un automobil.Accidentul s-a produs in regiunea orasului Ialoveni.

- In perioada 06-08 noiembrie a.c., politistii din Viseu de Sus au desfasurat o actiune in zona „Valea Vaser” pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilegale din domeniul circulatiei, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos. Actiunea s-a soldat cu confiscarea a 24 mc lemn…

- Un barbat din Vintu de Jos a predat politiei suma de 1.100 de lei ce a gasit-o in piata din Sebes. In urma verificarilor, politistii au stabilit ca banii fusesera pierduti de o femeie de 76 de ani, din comuna Garbova, care crezuse ca banii i-au fost furati. Politistii ii adreseaza, barbatului, felicitari,…

- Un accident grav s-a produs marti dimineata pe podul de la Maracineni, pe sensul de mers spre Buzau. Un biciclist a fost spulberat de un autoturism condus de un sofer aflat in stare avansata de ebrietate inca de la primele ore ale diminetii.

- Un buzoian de 30 de ani din localitatea Beceni a accidentat mortal un biciclist, pe Drumul National 2, dupa care a fugit, fiind blocat din trafic de soferii care au vazut ce s-a intamplat. Testat de politisti, soferul avea o alcoolemie de 1,02 miligrame per litru alcool pur in aerul expirat. Potrivit…

- Politia a anunțat ca l-a prins pe criminalul delor doi barbati gasiti impuscati saptamana trecuta pe un camp langa Targoviste, cel in cauza fiind vanator.Barbatul, domiciliat in Targoviste, este in custodia Politiei și este, in continuare audiat. ”I-a impuscat cu arma lui de vanatoare. Nu…

- Un barbat de 50 de ani care se afla, sambata-seara, in jurul orei 19.00, la volanul unui „Ford” care a accidentat mortal un pieton pe str. Vasile Alecsandri din Cahul a fost reținut. Pietonul, un barbat de 55 de ani, a decedat, dar șoferul nici nu a oprit, preferand sa fuga de la locul accidentului.…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 6.30, un accident a avut loc pe drumul spre comuna Cumpana. Un autoturism a surprins si accidentat mortal un pieton aflat pe carosabil.Politistii fac cercetari pentru a stabili cauzele producerii evenimentului. Soferului i s a intocmit dosar penal.Sursa foto: Info…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 8.30, pe DN 2G, pe raza comunei Beresti Tazlau, un barbat de 30 de ani, din Moinesti, in timp ce conducea un autoturism a lovit un pui de urs, care a patruns brusc pe carosabil si n-a mai putut sa-l evite. In urma impactului, ursul a decedat, fiind ridicat […] Articolul…