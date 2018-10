Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef de cancelarie al lui Calin Popescu Tariceanu, Dorin Marian, a fost achitat in dosarul in care era cercetat de DNA pentru marturie mincinoasa in legatura cu retrocedarea unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Regale Baneasa, informeaza Romania Tv.Procurorii DNA Brasov incepusera…

- Completul a fost condus de magistratul Constantin Epure si format din judecatorii Stefan Pistol si Geanina Arghir, practic acelasi complet care l-a condamnat pe Liviu Dragnea, cu diferenta ca, in cazul liderului PSD, presedintele completului a fost judecatorul Stefan Pistol. In esenta, judecatorii au…

- Redactarea acestei motivari vine dupa ce Inalta Curte a motivat recent sentinta in cazul liderului PSD, Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare, pentru instigare la abuz, in dosarul angajarilor fictive din Teleorman, scrie Ziare.com. Ambele dosare urmeaza sa se duca la completul de…

- Calin Popescu Tariceanu a fost achitat de ICCJ, care l-a judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, pe motiv ca fapta nu este prevazuta de legea penala sau nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de legea penala.

- George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in capitala Statelor Unite ale Americii, a declarat luni presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. "Cred ca, in contextul in care ambasadorul Ro...

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedinte al Senatului, a declarat miercuri, in statiunea Mamaia, ca in politica trebuie sa se revina la normalitate, la cautarea de consens, dar acest lucru nu se poate face din cauza comportamentului actual al Opozitiei si in acest context ALDE trebuie sa lupte…

- "Am avut zilele acestea ocazia sa vorbesc cu multi romani care mi-au marturisit stupefactia fata de violentele de limbaj care au dus, in final, la violente in strada. O parte dintre ei mi-au cerut sa intervin public cu un mesaj pentru a detensiona situatia, cu un apel la calm si unitate. Este unul…

- PUTEREA a semnalat, in urma cu ceva timp, ca de aproape un an și jumatatea presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, refuza sa puna in aplicare Decizia nr. 949/04.03.2015, pronuntata de Inalta Curte de Casație și Justiție, la sesizarea Agentiei Nationale de Integritate (ANI), prin care „s-a constatat,…