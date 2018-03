Fost sef ANAF: Impozitul pe venitul global probabil va fi aplicat de autoritati; vor sa rezolve inegalitatile

Stiri pe aceeasi tema

- Cheia starpirii evaziunii fiscale in Romania este un nou sistem IT cu software si cu hardware la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si o colaboare intre institutii, a declarat marti Dragos Doros, vicepresedinte al Camerei Consultantilor Fiscali (CCF) si fost presedinte al Fiscului. "Agresivitatea…

- Impozitul pe venitul global va fi aplicat probabil de autoritati, astfel urmand a se rezolva inegalitatile in ceea ce priveste impozitarea inegala, sustine Dragos Doros, vicepresedinte al Camerei Consultantilor Fiscali (CCF) si fost presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), citat…

- "Eu mi-am prezentat dorinta de a pleca de la ANAF in momentul in care domnul Viorel Stefan, ca proaspat ministru de Finante, venise in functie si imi povestea de ce urmeaza sa facem. Printre toate masurile de care am aflat cu totii, prima pe lista era impozitul pe gospodarii. Poate ca asa vede Guvernul…

- Duminica, 18 martie, a avut loc o noua extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale – pentru tichetele emise in perioada 1-28 februrie 2018 – in urma careia au iesit castigatoare bonurile cu valori cuprinse intre 969 si 969,99 lei emise in data de 22 februarie 2018. Fondul de premiere pentru extragerea lunara…

- Guvernul a aprobat joi prin ordonanta comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. Potrivit unei estimari a Minis­terului de Finante fa­cuta in baza numarului…

- ADVERTORIAL POLITIC Guvernul a discutat actul normativ care simplifica mecanismul de declarare/impozitare a veniturilor independente – Formularul 600. De asemenea, a fost rezolvata problema salariilor celor care sunt in concediu medical. ”Este aproape imposibil ca intr-o reforma fiscala atat de complexa…

- Guvernul a aprobat joi un memorandum care obliga companiile de stat sa participe la procedurile de achizitii publice, a anuntat Eugen Teodorovici. El a precizat ca a fost luata aceasta decizie dupa ce Ministerul de Finante a fost nevoit sa cumpere bilete de avion la preturi mult mai mari,…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, un memorandum care cuprinde o serie de masuri ce vizeaza societațile cu capital integral sau majoritar de stat. In esența, companiile vor fi obligate sa participe la licitațiile publice organizate de instituțiile și autoritațile finanțate din bani publici. Potrivit…

- Cele sapte declaratii actuale care vor disparea si vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultura, D600 - venitul baza pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane…

- Guvernul propune o noua "Declaratie 600" pentru impozitarea unor venituri Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Guvernul lanseaza în dezbatere publica o noua varianta a Declaratiei 600 care vizeaza…

- Sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a ajuns la capacitate maxima, iar in curand nu va mai functiona daca autoritatile nu gasesc rapid o solutie, a avertizat fostul ministru de Finante, Ionut Misa, actualmente, secretar de stat ...

- Programul cu Banca Mondiala de informatizare a Fiscului este intr-o faza intarziata si suntem in dialog cu ei pentru a gasi solutii, a declarat Daniel Tudor, vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), intr-o conferinta organizata de PwC Romania. "Dorinta noastra…

- Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de programe pentru calculator, din cercetare-dezvoltare și inovare, pentru cei care desfașoara activitați cu caracter sezonier, precum și pentru salariații persoane cu dizabilitați, incadrate cu handicap grav sau accentuat.…

- Guvernul a adoptat joi, in sedinta Executivului, cele doua ordonante care ii vizeaza pe angajatii din sectorul IT, precum si inca alte 4 categorii care pana anul acesta erau scutite de impozitul pe venit, precum si pe cei care lucrau cu jumatate de norma. In ciuda criticilor dure atat din…

- Contribuabilii din cele patru judete ale Regiunii Vest sunt seriosi, au activitate si isi platesc darile la stat. Aceasta ar putea fi una dintre concluziile trase in urma raportului emis de Directia Generala Regionale de Finante cu sediul la Timisoara. Conform informatiilor furnizate,…

- Dupa ce a amanat termenul de depunere prin OUG, Guvernul mai pregateste o ordonanta pentru a evita situatia ca anumiti contribuabili sa ramana fara asigurarea de sanatate. Anuntul a fost facut de vicepremierul, Viorel Stefan, fost ministru de Finante.

- Guvernul va repara haosul creat de Declarația 600 printr-o noua ordonanța de urgența. Reaminitm, Executivul a amanat pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului in cauza, insa nu a amanat și termenul privind prima plata, care este 25 aprilie. Libertatea a avertizat inca de saptamana trecuta…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiarta, ii solicita premierului Viorica Dancila sa o demita pe ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „incompetența, minciuna și cinism”. Totodata, deputatul liber solicita și demisia lui Ionuț Mișa de la șefia ANAF. Doar ca președintele Fiscului…

- Peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) a recuperat Arabia Saudita de la corupți. Comitat anticorupție abia inființat In 4 noiembrie, printul mostenitor Mohammad bin Salman a luat masuri pentru a-si consolida puterea prin infiintarea unui comitet anticoruptie, care…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat inca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica necesara. ”Am discutat…

- PSD a lansat vineri programul de guvernare pe care trebuie sa il respecte Guvernul Dancila, iar principalele prevederi arata ca noul Executiv are de indeplinit planuri mai indraznete decat cele doua Guverne precedente.

- Liderii PSD au ales vineri componenta Guvernului Dancila. Fata de Executivul Tudose, PSD a venit cu 14 nume noi, iar ALDE a schimbat ministrul Energiei. Guvernul Viorica Vasilica Dancila va avea patru vicepremieri, dintre care doi fara portofoliu: Viorel Stefan (fost ministru de Finante in Guvernul…

- PSD și ALDE au decis vineri creșterea anuala a salariului minim pe economie pâna în anul 2020 cu câte o suta de lei anual, astfel încât pâna în 2020 sa se ajunga la un salariul minim net pe

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca impozitul pe venitul global ramane in programul de guvernare. De asemenea, Tariceanu a spus ca in anul 2018 nu se va introduce niciun fel de impozite și taxe noi.„Impozitul pe gospodarie nu l-am discutat. Am discutat despre…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri ca urmeaza ca Ministerul de Finante sa porneasca la operationalizarea impozitului pe venitul global, dar nu exista un termen pe care sa-l fi avansat.

- Coalitia de guvernare a anuntat luni, oficial, ca va introduce impozitul pe venitul global. Afirmatia a fost facuta atat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, cat si de seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care n-au dat insa niciun fel de detalii privind forma pe care o va imbraca actul normativ privind …

- Florin Citu, senator PNL, spune ca exista o lista foarte lunga deja de lucruri pe care PNL trebuie sa le repare in primele zile de guvernare: TVA defalcat, supraacciza la combustibil sau impozitarea contractelor part-time cu contributii echivalente unui contract full-time. "Lista aceasta devine…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni, ca impozitul pe venitul global va ramane in programul de guvernare. Potrivit presedintelui ALDE, Ministerul Finantelor va face ”o ampla si amanuntita” pregatire se va putea avansa un termen pentru introducerea acestuia. ”Impozitul global pe venit care a fost…

- Pe site-ul petitieonline.ro a fost lansata o campanie de strangere de semnaturi pentru renunțarea la Declarația 600. Numarul romanilor care trebuie sa depuna declarația pana cel mai tarziu pe 31 ianuarie ajunge la 210.000, potrivit estimarilor Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Acestora…

- Site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - www.anaf.ro - s-a blocat total luni. Oficialii instituției dau vina pe faptul ca 210.000 de contribuabili trebuie sa descarce si sa completeze, pana la 31 ianuarie Formularul 600 privind veniturile din activitati independente, pentru determinarea…

- Intreprinzatorii mici si mijlocii considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor, avand in vedere ca inspectorii fiscali vor fi “premiati” cu echivalentul a 15% din amenzile date ori a impozitelor si taxelor stabilite suplimentar…

- Firma de constructii britanica Carillion, a doua cea mai mare din țara, cu 43.000 de angajati la nivel global, intra in procedura de lichidare dupa ce negocierile dintre companie, creditori si Guvern au esuat, potrivit BBC. Carillion are probleme financiare după ce a pierdut sume importante de…

- Guvernul a adoptat, in sedinta din 28 decembrie, o ordonanta de urgenta prin care a eliminat din lege interdictia cumularii pensiilor speciale cu pensiile din sistemul public, interdictie introdusa in lege tot de guvern, cu doar doua saptamani inainte, relateaza Digi 24. OUG 116/2017, publicata in monitorul…

- Guvernul a adoptat la finalul anului trecut o ordonanta de urgenta care permite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sa retina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. OUG a fost publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie.…

- Potrivit Mediafax, actele administrativ-fiscale respective pot fi, potrivit proiectului, procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și hotarari judecatorești pronunțate in materie penala care au la baza sesizari ale ANAF ramase definitive in sistemul cailor de atac, reprezentand:…

- Ministerul de Finante a lansat, miercuri, in dezbatere publica un proiect de ordonanta care ar permite ANAF sa pastreze 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. Potrivit proiectului, banii astfel obtinuti "se utilizeaza pentru acordarea de premii…

- 'La extragerea ocazionala a Loteriei bonurilor fiscale organizata duminica, 24 decembrie 2017, cu prilejul Craciunului, participa bonurile fiscale emise intre 1 aprilie - 8 decembrie 2017. Fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Selectia…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), remis presei. Conform sursei citate, transmiterea declaraţiilor…

