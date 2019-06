Stiri pe aceeasi tema

- Noua sefa a ANAF, Mirela Calugareanu, a anuntat un plan de masuri de eficientizare a activitatii Fiscului, printre care si reducerea numarului de declaratii pe care contribuabilii trebuie sa le depuna.

- Noua sefa a ANAF, Mirela Calugareanu, a anuntat un plan de masuri de eficientizare a activitatii Fiscului, printre care si reducerea numarului de declaratii pe care contribuabilii trebuie sa le depuna.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si noua sefa a ANAF, Mirela Calugareanu, au prezentat luni o serie de masuri pe care le vor lua pentru reforma institutiei, precizand ca Fiscul va fi informatizat pana in 2020, desi nu exista inca un plan concret in acest sens.

- Mirela Calugareanu a inlocuit-o pe Mihaela Triculescu in funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), conform deciziilor prim-ministrului publicate luni in Monitorul Oficial.Mirela Calugareanu a condus ANAF din vara anului 2017, pana in martie 2018. Calugareanu…

- Secretarul general al PSD Codrin Stefanescu a declarat, vineri, pentru Mediafax, ca Anca Alexandrescu a intrat in echipa de comunicare a partidului pe perioada campaniei electorale deoarece este una dintre cele mai bune persoane ale PSD in ceea ce priveste strategia de comunicare publica.

- Secretarul de Stat pentru Integrare Europeana din cadrul Ministerului de Externe, Daniela Morari, afirma ca Republica Moldova nu are niciun risc pentru a fi subiect pentru a fi suspendat regimul liberalizat de vize cu UE. Acest lucru rezulta din ultimele doua rapoarte ale Comisiei Europene pe acest…

- Secretarul american al Trezoreriei Steven Mnuchin, caruia alesi democrati ii cer de mult timp sa le trimita declaratiile de impzit ale presedintelui Donald Trump, a anuntat marti ca aceasta cerere este examinata si ca nu a discutat despre acest lucru cu Casa Alba, relateaza AFP potrivit news.ro”Departamentul…

- Sistemul informatizat al ANAF a ajuns in punctul in care nimic din ceea ce presupune relatia electronica cu Fiscul pare ca nu mai functioneaza. Asta in ciuda faptului ca, de zeci de ani, statul roman cheltuie zeci de milioane de euro pe informatizare. Schimbarile haotice de legislatie par deja o problema…