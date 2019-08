Stiri pe aceeasi tema

- In cazul Caracal, expertul criminalist Dan Antonescu nu exclude posibilitatea ca Alexandra Macesanu sa fi cazut victima a traficantilor de carne vie, lucru care inseamna ca poate fi in viata in acest moment. “Este un sport national in acea zona. Practic, ca este unul dintre domeniile de activitate…

- Adevarul despre locul in care se afla Alexandra Maceșanu, una dintre adolescentele pe care Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, a spus ca le-a omorat, a fost intuit de expertul criminalist Dan Antonescu. El susține ca suspectul minte, ca sa traga de timp, și mimeaza confuzia.

- Operațiune de proporții la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal! Zeci de polițiști, procurori și jandarmi participa vineri la percheziții la casa lui Gheorghe Dinca. La operațiune participa inclusiv criminaliști cu mare experiența, spun surse din ancheta, anunța Observator tv.Aceleași surse…

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a facut, joi seara, un apel la cei care ar putea sa o aiba pe fiica lui, despre care crede ca este inca in viața. "Vreau sa le spun celor care au luat-o ca vreau doar sa o aduca. Vreau un apel pentru toți. Nu ma intereseaza cine a luat-o, daca o aduce", a spus tatal…

- Politistul Flavian Savescu a decis sa vorbeasca despre problemele sistemului si despre cum este sa fii politist, spunand totodata ca a dezamagit-o pe Alexandra Macesanu, fata de 15 ani care a fost rapita, violata si probabil ucisa de Gheorghe Dinca din Caracal.

- Giani Kirița s-a declarat șocat de cazul din Caracal, care a revoltat o țara intreaga. Sportivul a marturisit ce ar fi facut el, daca era in locul polițiștilor, veniți sa o salveze pe Alexandra. „Sunt șocat, sunt revoltat, nu-mi vine sa cred ca s-a putut face așa ceva,in secolul XXI. Eu daca aș fi fost…

- Mircea Badea a vorbit despre ancheta crimelor din Caracal, in cadrul emisiunii sale de la Antena 3. Jurnalistul considera ca Alexandra Maceșanu a fost strangulate. Mai mult, acesta este de parere ca lucrurile sunt mult mai complicate. „Lucrurile sunt foarte clare. Daca voiau sa o gaseasca, o faceau.…