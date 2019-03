Stiri pe aceeasi tema

- Secole la rand, Rusia a recurs la forța și va continua sa speculeze orice slabiciune din cadrul alianței nord-atlantice, a avertizat fostul comandant al forțelor americane in Europa, in cadrul unei conferințe de securitate desfașurata la Praga. In consecința, susține Ben Hodges, NATO trebuie sa-și…

- Ben Hodges, fostul șef al forțelor armate americane în Europa, lanseaza o ipoteza șocanta. Aflat la Praga, la o conferința NATO, generalul SUA avertizeaza ca Rusia ar putea încerca sa ocupe în urmatorii câțiva ani

- Secole la rand, Rusia a recurs la forța și va continua sa speculeze orice slabiciune din cadrul alianței nord-atlantice, a avertizat fostul comandant al forțelor americane in Europa, in cadrul unei conferințe de securitate desfașurata la Praga. In consecința, susține Ben Hodges, NATO trebuie sa-și consolideze…

- General-locotenent Benjamin Hodges, fost comandant al fortelor americane in Europa, considera ca Alianta Nord-Atlantica trebuie faca demersuri pentru a-si spori capabilitatile in regiunea Marii Negre, in caz contrar Rusia s-ar putea gandi sa ocupe Odesa si chiar Romania - potrivit publicatiei 'Ceske…

- Romania are sanse mari de a cuceri o medalie la TOP 16 Europa, competitia care are loc la Montreux, Elvetia, si la care participa cei mai buni sportivi europeni. Bernadette Szocs s-a califcat in finala feminina, in timp ce Elizabeta Samara si Ovidiu Ionescu au fost eliminati, sambata, 2 februarie,…

- Un important general american cu trei stele spune ca Pentagonul a intuit care va fi tactica Rusiei in Marea Neagra si ca US Army pregateste o serie de contramasuri. Astfel, generalul Ben Hodges fostul comandant american pentru Europa considera ca anexarea Crimeei este numai un pas in demersul Moscovei…

- Dupa un Craciun cu vreme atipic de calda, ne asteapta ger naprasnic. Meteorologii anunta o racire brusca la inceputul noului an. Temperaturile vor cobori pana la minus 15 grade. O masa de aer arctic desprinsa de la Polul Nord se indreapta spre tara noastra. Specialistii straini vorbesc despre un vortex…

- Plafonarea pretului gazelor naturale nu va face care preturile pe care le plateste populatia pentru acest combustibil sa scada, ci vor avea de castigat rusii sau ungurii, de la care Romania va trebui sa importe gaz la suprapret, arata Asociatia Energia Inteligenta.