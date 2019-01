Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat sambata ca dezmembrarea Tratatului privind Forțele Intermediare (INF) ar putea duce la o cursa a inarmarii și la o confruntare directa intre mai multe regiuni globale, dupa ce propunerea Moscovei a fost respinsa prin votul Organizației Națiunilor Unite, relateaza Reuters preluata…

- Aliatii si Moscova se reunesc, miercuri, la Bruxelles, in cadrul Consiliului NATO-Rusia, la nivel de ambasadori, intr-o incercare de a evita o noua cursa a inarmarii in Europa, dupa decizia Statelor Unite de a se retrage din Tratatul INF de interzicere a armamentului nuclear cu raza intermediara…

- Aliatii si Moscova se reunesc, miercuri, la Bruxelles, in cadrul Consiliului NATO-Rusia, la nivel de ambasadori, intr-o incercare de a evita o noua cursa a inarmarii in Europa, dupa decizia Statelor Unite de a se retrage din Tratatul INF de interzicere a armamentului nuclear cu raza intermediara de…

- Acestea au fost trimise catre viitoarele teatre de operatiuni. cat si Comandamanetului American in Europa, arata RRA. Aceasta miscare de forta vin in sustinerea initiativei “European defence”, campanie militara menita sa consolideze capacitatile aliatilor si sa descurajeze potentiala agresiune a Rusiei.…

- ”Rusia nu ameninta pe nimeni si si-a respectat cu strictete obligatiile in sfera securitatii internationale si controlului armamentului”, a declarat liderul de la Kremlin, intr-o intalnire cu reprezentanti militari de rang inalt.Insa arsenalul rus urmeaza sa fie modernizat cu scopul de…

- Putin a facut acest anunt in urma celui al presedintelui american Donald Trump, sambata, potrivit caruia intentioneaza sa iasa din Tratatul INF care interzice armamentul nuclear cu raza intermediara de actiune, incheiat in timpul Razboiului Rece, in 1987, dupa ce acuzat Mosova ca-l incalca.Putin…

- Intr-un articol stiintific, Sibkov afirma ca pentru a contracara eventuale agresiuni din partea Vestului, Moscova nu ar trebui sa intre intr-o competitie a rachetelor nucleare cu Washingtonul. Presedintele Academiei de Probleme de Geopolitica este de parere ca un eventual "raspuns asimetric" ar avantaja…

- Donald Trump ameninta sa creasca arsenalul nuclear american al Statelor Unite, in urma retragerii americane dintr-un tratat cu privire la interzicerea armamentului nuclar semnat in timpul Razboiului Rece, in contextul in care Moscova afirma ca acest lucru va face lumea mai periculoasa, relateaza…