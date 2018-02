Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea din Mizil in care a functionat Primaria si care a apartinut lui Leonida Condeescu, bun prieten cu Ion Luca Caragiale, risca sa se prabuseasca in orice moment. In urma cu sapte ani aici au inceput lucrari de consolidare, insa reabilitarea a fost sistata din lipsa de bani. Primarul orasului Mizil,…

- Lidl Romania a definitivat construcția și amenajarea noului sediu central al companiei, un proiect inovator și complex, eficientizat pentru cel mai redus impact asupra mediului. Cladirea de birouri a beneficiat de folosirea unor tehnologii de construcție de ultima generație și include dotari și facilitați…

- SARBATOARE… Moment special și emoționant pentru toți cei care lucreaza in primaria Vutcani, cat și pentru locuitorii comunei, deopotriva. Dupa 30 de ani de munca in funcția de secretar al comunei, Titi Andrunache Bojian iese la pensie, apreciat și stimat de catre prieteni, colegi, de catre toți cei…

- Relatiile dintre Statele Unite si Turcia sunt intr-un "moment critic" si risca o "prabusire completa", a avertizat luni ministrul turc al Afacerilor externe, inainte de vizita omologului sau american la Ankara, scrie AFP.

- Drumul din preajma cladirii din strada Uzinelor din Capitala, care a ars in toamna anului 2016, ramane inchis pentru pietoni. Motivul este riscul de prabusire a etajelor superioare. Subiectul a fost discutat la ședința Primariei din aceasta dimineața.

- Primaria Adjud a depus spre finanțare inca cinci proiecte de investiții, in valoare totala de aproape 33 milioane de lei, finanțarea urmand sa fie asigurata prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a II-a. Acest lucru a fost posibil dupa ce, la nivel național, mai…

- Medicii de la Centrul de Medicina Urgenta din Telenesti vor beneficia de conditii mai bune de munca. Cladirea in care ei muncesc a fost renovata si extinsa. Autoritatile promit ca, in acest an, vor cumpara si ambulante noi.

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1B, la Mizil. Potrivit IJP Prahova, un biciclist a fost lovit de masina. Purtatorul de cuvant al IJP a declarat ca victima este un barbat in varsta de 73 de ani. Din primele cercetari, se pare ca biciclistul ar fi patruns…

- F. T. Miercuri noaptea, polițiștii din Mizil, impreuna cu jandarmi prahoveni, au organizat o acțiune de prindere in flagrant a unor braconieri. Acțiunea a avut loc in urma unor informații potrivit carora, in zona comunei Jugureni, unele persoane ar practica braconajul cinegetic. Punct ochit, punct lovit,…

- La Biblioteca comunala Negrilești astazi (joi-n.r.) am sarbatorit „Aniversarea a 166 de ani de la nașterea dramaturgului Ion Luca Caragiale“. La activitate au participat elevi din invațamantul primar, gimnazial, dar și preșcolarii de la Gradinița cu program normal, impreuna cu doamna educatoare.…

- Deliberativul județean a respins solicitarea Primariei municipiului Suceava privind prelungirea darii in folosința gratuita pe o perioada de 15 ani a etajelor 3, 4 și 5 și a scarii de accces din cladirea in care iși desfașoara activitatea etaje aflate in proprietatea Consiliului Județean. S-au inregistrat…

- Vechiul Centru de Transfuzii, din Tiglina 1, plin de gunoaie de ani de zile, a luat foc. La fata locului au ajuns doua autospeciale de Pompieri care au lichidat repede incendiul care, din fericire, nu s-a soldat cu victime, desi cladirea este locul de pripas al boschetarilor. Incidentul readuce in atentie…

- Saptamana trecuta, reprezentantii administratiei publice locale a comunei Cumpana, la initiativa primarului ec. Mariana Gaju, au organizat o sedinta de lucru la care au fost invitati toti crescatorii de animale si gospodinele din localitate. La aceasta intalnire, alaturi de reprezentantii administratiei…

- Ana Birchall s-a nascut in 30 august 1973, in orasul Mizil, judetul Prahova, si este casatorita cu Martyn Birchall, alaturi de care are un copil. Este licentiata in Stiinte Juridice la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept, in anul 1996 absolvind si Facultatea de Drept si Relatii Internationale…

- Ana Birchall, vicepremier s a nascut la 30 august 1973 in orasul Mizil, judetul Prahova. Licentiata in Stiinte Juridice, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept 1996 , potrivit site ului www.cdep.ro; Facultatea de Drept si Relatii Internationale 39; 39;Nicolae Titulescu 39; 39; anual bursa…

- Cine este Ana Birchall, vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice, in Guvernul Dancila. Unul dintre cei mai bogați parlamentari , Ana Birchall a mai fost ministru delegat pentru afaceri europene, in Guvernul Grindeanu și ministru interimar al Justiției, dupa demisia lui Florin Iordache,…

- In 1901, marele Ion Luca Caragiale devine patronul faimoasei berarii ”Gambrinus” de pe Campineanu, la doi pași de ”Teatrul Național”. Vreme de trei ani, pana la exilul din 1904, dramaturgul face din local un fel de ”centrum mundi”, unde toate personalitațile vremii se simt bine, uneori (de)servite chiar…

- Situata in centrul orasului, in Parcul Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;, mai noua decat cladirea institutiei de cultura, Sala Sporturilor este un reper al Constantei, in care au loc importante competitii, dar si evenimente artistice.Cladirea situata pe bd. Tomis nr. 104 a fost…

- Dupa ce arhitectul Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a OAR, a organizat marti un protest intitulat "Rusine" in legatura cu starea deplorabila in care a fost lasat de autoritati Hotelul Concordia din Bucuresti, iar informatia a aparut si in presa, primarul Gabriela Firea sustine ca cladirea…

- Un om de afaceri din Coreea de Sud produce, in Cocorastii Colt, judetul Prahova, ciuperci Shiitake, pepeni cu gust de pere si ridichi uriase, care ajung la 8 kilograme. Legumele obtinute le exporta, afacerea fiind una de succes, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier s-a produs marți, la ieșire din localitatea Sahateni, la kilometrul 49 al drumului național 1 B. Au fost implicate un TIR și un autoturism, iar evenimentul s-a soldat cu ranirea unui barbat. Coliziunea s-a produs in momentul in care una dintre mașinile implicate in accident ar fi…

- Un incendiu puternic a afectat joi noapte Regia de Transport Public din Tulcea. Din hala cuprinsa de foc au fost evacuate 27 de butelii de oxigen si patru butelii GPL.In total au ars 15 autobuze si un microbuz.Sursa foto: ISU Delta TulceaCiteste si: UPDATE E prapad la Tulcea. Incendiu la societatea…

- Renumita in trecut pentru apele minerale cu proprietati terpeutice, statiunea Singeorz-Bai a ajuns aproape o ruina, cu hoteluri inchise, frecventate doar vara de pensionarii cu venituri mici. Localnicii nu au apa ori canalizare, iar strazile sunt neasfaltate.

- Polițiștii locali au organizat in aceasta dimineața, impreuna cu reprezentanții Direcției de Asistența Sociala Timișoara, ai Primariei si Retim o acțiune de verificare in locația de pe str. Coriolan Brediceanu nr. 37, in fosta cladire a Ziarului Timișoara, in care s-a semnalat faptul ca s-au adapostit…

- Politia s-a sesizat din oficiu si a deschis un dosar de cercetare penala dupa ce un medic de la Spitalul Baicoi a refuzat internarea unei paciente si a rupt fisa de internare a acesteia. In aceasta cauza, dupa cum informeaza IPJ Prahova, se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute…

- Ioan Musat s a nascut pe 20 25 septembrie 1903, in comuna Zilisteanca, judetul Buzau. A absolvit Scoala Normala din Buzau 1925 si un curs pedagogic la Bucuresti. In 1930, devine invatator la Scoala Primara din Cernavoda. A urmat cursuri de vara ale Marinei, cursurile de comandant cercetasi si strajeri…

- O noua pasuire pentru comercianții din Bazar. Inițial, șefii administrației locale au anunțat ca aceștia mai au la dispoziție spațiul doar pana la finele anului trecut, insa o noua decizie a fost luata de catre conducerea Primariei. Bazarul ar urma sa fie evacuat imediat dupa data de 31 martie. Comercianții…

- V. Stoica Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri București, intenționeaza sa incheie acorduri-cadru cu valabilitate de trei ani pentru repararea drumurilor naționale și a autostrazilor din raza de administrare, care include…

- Odata intrați in sediul Primariei, oaspeții care viziteaza Botoșaniul se opresc puțin pentru a-și bucura ochii și sufletele de culorile calde din tablourile expuse pe pereții instituției și care sunt poate un rand din cartea de vizita a municipiului reședința de județ.

- Inca iarna nu și-a spus cu adevarat cuvantul dar nici nu va lua prin surprindere autoritatile municipiului Targoviste, sustine edilul Cristian Stan. Directia de Salubritate din cadrul Primariei, operatorul licentiat pentru desfasurarea lucrarilor de deszapezire , este pregatita sa intervina in…

- Liga A Prahova ar putea ramane, la jumatatea sezonului, fara unul dintre cluburile care au reprezentat un “punct de atractie” in ultimele sezoane! Este vorba despre C.S. Cornu, grupare unde viitorul este deocamdata incert, ca sa nu spunem… periculos pentru activitatea fotbalistica. Chiar daca a iesit…

- La aceasta ora, politistii din Prahova efectueaza 5 perchezitii la locuintele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept. 2 persoane vor fi conduse la audieri. In aceasta dimineata, politistii din Valenii de Munte, Drajna si Mizil efectueaza 5…

- Mai multe familii din localitatea damboviteana Moreni, care locuiesc langa fostul Muzeu al Petrolului, sunt in real pericol. Cladirea a ajuns o ruina si ar putea cadea oricand peste locuinte. Oamenii spun ca mereu cad bucati din tencuiala, caramizi si alte materiale de constructii din fostul muzeu.

- Un incendiu banal s a dovedit a fi mult mai greu de stins decat in mod normal pentru pompierii de la ISU Prahova.Potrivit purtatorului de cuvant a instututiei, aseara, a fost anuntat la telefonul de urgenta 112 ca a izbucnit un incendiu la o casa particulara in comuna Puchenii Mari.Imobilul ardea violent…

- Un moment de reculegere a fost tinut, duminica seara, pe treptele Catedralei Mitropolitane din Timisoara, in memoria celor care au murit in Decembrie 1989. Un revolutionar si-a amintit ca, pe 17 decembrie, a fost impuscat de trei ori in fata lacasului de cult.

- Restaurantul "Vraja Mariildquo; de pe faleza Cazinoului capata, pe zi ce trece, imaginea unui restaurant elegant si modern. In memoria constantenilor, acest loc are semnificatii aparte. Plimbarile pe dig sau pe faleza in anii copilariei noastre erau insotite cu un popas de o bere si un suc pe terasa…

- Cladirea care gazduieste structura SRI Sighet si o parte a Politiei Sighet face obiectul unui proces de retrocedare catre Parohia Ortodoxa nr. 1 Sighet. Terenul pe care se afla cladirea a apartinut Bisericii Ortodoxe inca din anul 1921, an in care s-a infiintat primul Protopopiat Ortodox de la Sighet.…

- Moment de sarbatoare ieri seara la Sala Sporturilor ”Ioan Kunst Ghermanescu” din Lugoj. CSȘ-ul din localitate a implinit 60 de ani, ocazie cu care au fost premiați foștii sportivi, actualii performeri, dar și antrenorii care au adus glorie clubului de pe Timiș. La festivitate a fost prezenta și Corina…

- Palatul de Cultura al Sindicatelor din sectorul Rașcani al capitalei va fi demolat, iar in loc ar urma sa fie construit un centru comercial. Asta pentru ca pe 24 noiembrie, actualul proprietar Regata Imobiliare a obținut acordul Primariei. Cladirea a fost cumparata la pachet cu fosta cafenea „Guguța",…

- Ne apropiem cu pasi repezi de finalul acestui an si fiecare dintre noi face un bilant al activitatii si al rezultatelor eforturilor depuse. Este si cazul reprezentantilor Primariei comunei Gradina, care, in aceasta perioada, isi fac deja planuri pentru anul viitor. "Anul acesta am muncit extrem de mult,…

- Federația Internaționala de Automobilism (FIA) a inaugurat, luni, la Paris, propriul "Hall of Fame" (Galerie a Gloriilor), în care au fost incluși toți campionii mondiali din istoria Formulei 1, inclusiv, deci, Michael Schumacher, care este septuplu campion

- Cazinoul din Vatra Dornei, prima cladire de aceste gen din Romania, clasificat ca monument istoric, este in prezent o gramada de moloz. Dupa Revolutie, constructia a intrat intr-o degradare accentuata si, pana in prezent, n-a fost supus unor lucrari de reabilitare.

- Poate cel mai mare steag tricolor din judetul Prahova a fost desfasurat in comuna Bucov, cu prilejul ceremoniilor care vor fi organizate de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei. Acesta acopera intreaga fatada a Primariei si impresioneaza prin dimensiuni. Iar pozitionarea pe DN1B, unul dintre cele…

- Pe cladirea fostului sediu al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a aparut logoul Partidului Democrat. Bilbordul a fost instalat zilele acestea, dupa ce la inceputul lui 2017, cladirea a fost vanduta de catre comuniști firmei cu capital strain Constar Invest SRL.

- Zidurile vechi ale cladirii in care a functionat Muzeul Petrolului risca sa se prabuseasca si sa afecteze mai multe locuinte din Moreni, judetul Prahova. Imobilul este detinut, in cea mai mare parte, de un proprietar privat.

- Doua accidente de circulatie s-au produs joi dimineata, pe drumurile din Prahova. Primul dintre ele a avut loc in jurul orei 9.00, la Mizil, la intersectia DN1B cu DJ149. Potrivit politistilor, in accident au fost implicate doua autoturisme, o persoana fiind ranita usor. Unul dintre cele doua autoturisme…

- Fabrica din Mizil isi desfasoara activitatea cu ajutorul a peste 15 angajati si are o capacitate de productie de 800 de produse pe zi. Alex Onciu, un antreprenor din judetul Prahova, a infiintat in urma cu cinci ani un business cu haine pentru copii si spera ca in 2017 sa ajunga la afaceri…

- ”Ce o sa ne facem noi, ceilalți, primarii orașelor mici? 40% din investițiile la nivel de județ Prahova sunt in Ploiești. Orașele mici nu avem aceleași șanse. Cum pot eu, dle președinte, sa ma gandesc pentru urmatorii 10 ani, 20 de ani, cand vin reforme fiscale o data la doi ani, cand nu pot face…

- Consiliul Local Timisoara a decis ieri: Colegiul Tehnic „Ion Mincu” trebuie sa fie inchis! Consilierii locali au aprobat, in plen, pe ordinea de zi suplimentara oportunitatea inchiderii scolii si mutarea elevilor la mai multe scoli in functie de specializare. Decizia CLT are in vedere modificarea retelei…

- Dimineața zilei de luni, 20 noiembrie 2017 a insemnat și startul lucrarilor la noul spital de boli paliative de la Botoșani, pentru care demersurile au inceput in mandatul fostului primar.