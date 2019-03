Fost sediu BNR, transformat în centru de inovare și start-up Fondurile pentru proiectare au fost castigate de Clusterul IT printr-un grant din Ungaria, iar la sedinta Consiliului Local Sfantu Gheorghe din 28 februarie au fost aprobati indicatorii tehnico-economici ai acestui proiect, urmand ca in momentul adoptarii bugetului sa fie licitate si lucrarile de executie pentru aceasta lucrare. „Dupa calculele noastre estimative, in acest an am putea acorda o finantare de aproximativ 500.000 de euro (2,37 milioane de lei) din bugetul local pentru realizarea acestui proiect", susține primarul Antal Arpad. Conform autoritatilor locale, aceasta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare platforma de recrutare a forței de munca din țara noastra, Ejobs, a alcatuit topul primelor cinci spații de lucru in comun la nivel național, ierarhizate pe baza cautarilor pe motorul Google.

- (update 8:40) Primul cetațean al Republicii Moldova care și-a exercitat dreptul de vot a fost Cristian Cartofeanu, aflat in Japonia in calitate de stagiar al programului “Vulcanus” organizat de catre Centrul pentru Cooperare Industriala UE-Japonia.

- Luiza Radulescu Pintilie Frumoasa si laudabila dorinta devenita realitate a unei distinse profesoare pensionare de limba si literatura romana, Cecilia Nicolaescu, de a trece dincolo de lectiile predate elevilor sai din scolile din Targoviste si Ploiesti la a caror catedra s-a aflat, lasand o marturie…

- Vanzarile cu amanuntul via comanda de acasa prin mail sau prin Internet au crescut cu 12% in Uniunea Europeana in 2017 comparativ cu 2016, statele membre cu cele mai puternic cresteri fiind Estonia (36%), Ungaria (32%) si Romania (26%), arata

- Pâna în data de 30 iunie 2018, fonduri speciale pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor puteau fi accesate de catre Guvernul României. Țara noastra a fost însa singura care nu s-a ocupat de acest aspect, potrivit unui grafic realizat de Comisia Europeana.…

- De la ceasuri pana la scutiri medicale, clienții eMAG au cautat pe platforma o gama variata de produse in 2018. Unele cautari au fost extrem de precise, iar altele pline de umor, chiar daca uneori involuntar. In total, anul acesta s-au inregistrat 390 de milioane de cautari pe eMAG, cu 67% mai multe…

- România conduce în topul jurisdictiilor care au înregistrat cel mai ridicat numar de incidente de securitate cibernetica, cu 14 atacuri, urmata fiind de Cehia (11) si Ungaria (8), arata studiul “The Cybersecurity Challenge in Central

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a participat miercuri, 5 decembrie 2018, la dezbaterile organizate de Centrul pentru Integrare Euro-Atlantica și Democrație din Budapesta privind atractivitatea Uniunii Europene pentru țarile din vecinatate.