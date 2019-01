Fost puşcaş marin, acuzat de spionaj în Rusia Despre Whelan, care ar putea face pana la 20 de ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat, s-a crezut initial ca este cetatean american, dar ulterior s-a aflat ca are cetatenie dubla.



Biroul pentru Afaceri Externe al Marii Britanii a informat: „Staff-ul nostru a cerut acces consular pentru un barbat britanic retinut in Rusia dupa ce a fost ceruta asistenta pentru el”, potrivit news.ro.



Avocatul lui Whelan, Vladimir Zherebenkov, a declarat ca a facut o cerere ca el sa fie eliberat pe cautiune desi o decizie in acest sens nu este asteptata in curand. Conform Associated Press,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

