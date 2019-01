Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general în Ministerul Afacerilor Externe, Doris Mircea, și purtatorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, au fost desemnați purtatori de cuvânt pe perioada exercitarii de catre România a Președinției Consiliului Uniunii

- Guvernul a aprobat astazi planurile de acțiuni pentru indeplinirea condițiilor care favorizeaza atragerea fondurilor europene alocate Romaniei. Conform Agerpres, domeniile prioritare sunt sanatatea, incluziunea...

- Guvernul francez studiaza toate optiunile pentru a evita noi scene de violente, inclusiv varianta instituirii starii de urgenta, a declarat duminica purtatorul de cuvant al executivului de la Paris, Benjamin Griveaux, intr-o interventie la Europe 1, potrivit Reuters. "Christophe Castaner (ministrul…

- ”Reprezentanții gruparilor vizate s-au mulțumit sa invoce stereotipul "fake news", evitand orice alta explicație. Contactați de jurnaliști, reprezentanții DIICOT au refuzat sa comenteze (reacție din care eu ințeleg ca exista o ancheta in desfașurare – daca nu exista, probabil ca s-ar fi comunicat…

- Florin Citu (vicepresedinte PNL si liderul senatorilor liberali), Ionel Danca (purtator de cuvant al PNL), Ciprian Ciucu (consilier general in CGMB si purtator de cuvant al consilierilor PNL) si Gabriel Dumitrascu (fost sef al directiei de privatizare din Ministerul Energiei) si-au depus candidatura…

- "Ca lider al grupului PNL din Camera Deputatilor am discutat cu mai multi colegi din opozitie in incercarea de a ne da seama cu cine negociaza dl. Ciolos daramarea guvernului PSD-ALDE. Ne-ar fi de mare ajutor orice vot. Ar fi fost poate util ca dl. Ciolos sa precizeze pe cate voturi ne putem baza din…

- Ca urmare a discuțiilor purtate in calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala din Parlamentul European cu comisarul pentru Sanatate Vytenis Andriukaitis, am obținut alocarea a 50 de milioane de euro destinate combaterii efectelor pestei porcine. Dupa izbucnirea…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a transmis, miercuri, ca plenul Parlamentului European a votat pentru includerea in bugetul UE pe 2019 a unei sume in valoare de 50 de milioane de euro pentru fermierii afectați de pesta porcina, informeaza Mediafax. „La solicitarea lui Siegfried Mureșan,…